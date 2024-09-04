Offerte Plenitude per la Casa:
Offerte Luce ed Energia Elettrica Casa
Offerte Gas Metano Casa
Nuovo Allacciamento Luce e Gas Casa
Voltura Contratto Casa
Mini Guida Lampadine
Manutenzione Caldaia
Climatizzatori
Caldaie a gas
Pompe di calore
Scaldacqua Caldaia e Clima: tutte le soluzioni
Fotovoltaico
Passare a Plenitude
Segnalare un guasto o verificare la tipologia
Comunicare l'autolettura
Gestire il contratto luce e gas
Leggere e scegliere il formato della bolletta
Condizioni bolletta digitale
Come pagare le bollette e le agevolazioni possibili
Info utili su servizi promozioni e opzioni
Come riconoscere gli agenti Plenitude
Guida al cliente
Diritti del consumatore
Istanza di prescrizione consumi
Comunicazioni e delibere
Fornitori di ultima istanza
Costituzione in mora
Glossario
Accertamenti sicurezza post contatore
Servizio tutela gas
Richiesta sospensione contatti telefonici
Applicazione oneri generali di sistema
Teleriscaldamento
Dichiarazione uso tecnologico del gas
Agevolazioni fiscali per gli eventi sismici
Agevolazioni fiscali gas e luce per il business
Standard di qualità
Assicurazione clienti finali civili
Indagine qualità call center
Trattamento dei dati personali
Servizio di conciliazione clienti energia
Mercato libero
Reclami e disdetta polizza assicurativa
Come inviare una segnalazione
Termini e condizioni
Verifica numero di telefono
Offerta Fibra
Gestisci la fibra di Plenitude
Verifica copertura di Plenitude Fibra
Guida e informazioni sul Modem Plenitude Fibra
Documentazione contrattuale di Plenitude Fibra
Parental Control di Plenitude Fibra
Caratteristiche e funzionamento della Fibra Ottica
Assistenza tecnica di Plenitude Fibra
Tutto quello che ti serve sapere sulla fattura di Plenitude Fibra
Agevolazioni per utenti con disabilità
Procedure di conciliazione per Plenitude Fibra
Come cessare Plenitude Fibra
Line Testing