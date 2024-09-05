Caldaie a basamento, cosa sono e quando installarle

Quando installare una caldaia a basamento

Normalmente, se non ci sono necessità specifiche, negli appartamenti si usa installare caldaie murali, interne o esterne, a condensazione. Questa pratica è particolarmente diffusa negli appartamenti urbani, dove difficilmente si ha a disposizione lo spazio per l’installazione di una caldaia a basamento che, date le sue dimensioni, occupa molto spazio. Nelle abitazioni a uso residenziale, dove le esigenze estetiche sono rilevanti, la tendenza è quella di installare caldaie murali che hanno un design più discreto e che, se non si vogliono lasciare a vista, sono più facili da nascondere all’interno di una nicchia o di uno specifico armadietto.

Le caldaie a basamento, al contrario, hanno un ingombro significativo (simile o addirittura superiore a quelle di un frigorifero) e, per questo, sono difficili da integrare all’interno di una casa e vengono installate per lo più in contesti industriali/commerciali. Tuttavia, se si abita in una villetta e se si ha bisogno di riscaldare quantità di acqua elevate le caldaie a basamento possono essere un’alternativa a quelle murali. Tuttavia, le moderne caldaie murali riescono a soddisfare le esigenze anche di famiglie numerose.

Per quanto riguarda invece gli aspetti di installazione e manutenzione non ci sono differenze rilevanti tra una caldaia a basamento e una murale. Entrambe le tipologie di caldaia devono essere installate da tecnici specializzati e necessitano di manutenzione per mantenere alte performance. In sintesi, il criterio per decidere se installare una caldaia a basamento o una caldaia murale è principalmente di carattere estetico; una caldaia murale è sicuramente più facile da inserire all’interno di un arredamento domestico.