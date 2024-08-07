Contestazione

Se ritieni di aver rilevato irregolarità durante il processo di sottoscrizione del tuo contratto di fornitura, hai il diritto di contestare ed eventualmente annullare il contratto.

  • La contestazione deve essere inviata entro 40 giorni dalla data di scadenza della prima bolletta.

Richiesta annullamento

Se l'offerta è stata attivata senza la tua volontà, puoi effettuare la contestazione del contratto e richiedere il ripristino della precedente fornitura direttamente online