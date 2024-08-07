Richiesta annullamento
Se l'offerta è stata attivata senza la tua volontà, puoi effettuare la contestazione del contratto e richiedere il ripristino della precedente fornitura direttamente online
Se ritieni di aver rilevato irregolarità durante il processo di sottoscrizione del tuo contratto di fornitura, hai il diritto di contestare ed eventualmente annullare il contratto.
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