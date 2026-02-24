Disposizioni a favore delle popolazioni della Sicilia Calabria e Sardegna colpite dagli eventi metereologici di gennaio 2026

Delibera 20/2026/R/COM ARERA (https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/26/20-26)

Chi sono i beneficiari?

Le forniture di energia elettrica e gas di abitazioni e sedi produttive distrutte in tutto o in parte, oppure sgomberate, site nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici, individuati dall’Ordinanza 1180 del Capo del Dipartimento della Protezione civile (vedi allegati “elenco comuni”). Per usufruire delle misure previste è necessario inviare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (vedi allegato “Istanza agevolazioni alluvione Sud Italia”), ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/00, come da indicazioni presenti nella sezione “Come posso presentare l’istanza?”

Quali sono le misure previste?

Per i clienti che presentano a Plenitude entro il 30 aprile 2026 un’istanza attestante che la fornitura sia distrutta in tutto o in parte, oppure sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità comunali è prevista:

  1. La sospensione per 6 mesi dalla data dell’evento della disciplina della morosità, anche nel caso di morosità verificatesi precedentemente alla data del 18 gennaio 2026.
  2. La sospensione per 6 mesi dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere con scadenza a partire dal 18 gennaio 2026. Sono comprese le eventuali fatture relative ai corrispettivi previsti per l’allacciamento, l’attivazione, la disattivazione, la voltura o il subentro. Al termine della sospensione dei pagamenti, gli importi dovuti dovranno essere corrisposti alla società di vendita, potendo usufruire della rateizzazione degli importi superiori a 50 euro per 12 mesi, senza interessi con la stessa periodicità di fatturazione.

Nel periodo di sospensione dei termini di pagamento si può comunque procedere con il pagamento delle bollette.

Come posso presentare l'istanza?

Per i clienti domestici e microbusiness

E’ necessario compilare l’allegato “Istanza per agevolazioni” corredato di copia del documento di identità in corso di validità ed inviarlo a Plenitude con una delle seguenti modalità:

  • collegandoti al link https://eniplenitude.com/info/invia-segnalazione, selezionando l'argomento: BOLLETTA e sotto argomento: Agevolazioni per abitazioni inagibili per Ciclone Harry
  • collegandoti alla tua Area Personale al seguente link: www.eniplenitude.com/scrivici, selezionando l'argomento: BOLLETTA e sotto argomento: Agevolazioni per abitazioni inagibili per Ciclone Harry 
  • inviando una comunicazione via posta ordinaria Plenitude - Casella postale 71 - 20068 Pescheria Borromeo (Mi)

Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare il Servizio Clienti Plenitude ai numeri:

  • 800.900.700 per chiamate da rete fissa 
  • 02.444141 per chiamate da rete mobile

Per i clienti Aziende e Condomini 

E’ necessario compilare l’allegato “Istanza per agevolazioni” corredato di copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità ed inviarlo a Plenitude all’indirizzo email: serviziograndiclienti@eniplenitude.com

Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare il Servizio Clienti Plenitude ai numeri:

  • 800.900.400 per chiamate da rete fissa
  • 02.444130 per chiamate da rete mobile

Per i clienti Plenitude Energy Services

E’ necessario compilare l’allegato “Istanza per agevolazioni” corredato di copia del documento di identità in corso di validità ed inviarlo a Plenitude Energy Services all’indirizzo email: clienti@es.eniplenitude.com

Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare il Servizio Clienti Plenitude Energy Services ai numeri:

  • 800.190.570 per chiamate da rete fissa 
  • 02.98979897 per chiamate da rete mobile

Allegati