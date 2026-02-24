Delibera 20/2026/R/COM ARERA (https://www.arera.it/atti-e-provvedimenti/dettaglio/26/20-26)
Le forniture di energia elettrica e gas di abitazioni e sedi produttive distrutte in tutto o in parte, oppure sgomberate, site nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici, individuati dall’Ordinanza 1180 del Capo del Dipartimento della Protezione civile (vedi allegati “elenco comuni”). Per usufruire delle misure previste è necessario inviare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (vedi allegato “Istanza agevolazioni alluvione Sud Italia”), ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/00, come da indicazioni presenti nella sezione “Come posso presentare l’istanza?”
Per i clienti che presentano a Plenitude entro il 30 aprile 2026 un’istanza attestante che la fornitura sia distrutta in tutto o in parte, oppure sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità comunali è prevista:
Nel periodo di sospensione dei termini di pagamento si può comunque procedere con il pagamento delle bollette.
Per i clienti domestici e microbusiness
E’ necessario compilare l’allegato “Istanza per agevolazioni” corredato di copia del documento di identità in corso di validità ed inviarlo a Plenitude con una delle seguenti modalità:
Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare il Servizio Clienti Plenitude ai numeri:
Per i clienti Aziende e Condomini
E’ necessario compilare l’allegato “Istanza per agevolazioni” corredato di copia del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità ed inviarlo a Plenitude all’indirizzo email: serviziograndiclienti@eniplenitude.com
Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare il Servizio Clienti Plenitude ai numeri:
Per i clienti Plenitude Energy Services
E’ necessario compilare l’allegato “Istanza per agevolazioni” corredato di copia del documento di identità in corso di validità ed inviarlo a Plenitude Energy Services all’indirizzo email: clienti@es.eniplenitude.com
Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare il Servizio Clienti Plenitude Energy Services ai numeri: