Chi sono i beneficiari?

Le forniture di energia elettrica e gas di abitazioni e sedi produttive distrutte in tutto o in parte, oppure sgomberate, site nei Comuni interessati dagli eccezionali eventi meteorologici, individuati dall’Ordinanza 1180 del Capo del Dipartimento della Protezione civile (vedi allegati “elenco comuni”). Per usufruire delle misure previste è necessario inviare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (vedi allegato “Istanza agevolazioni alluvione Sud Italia”), ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/00, come da indicazioni presenti nella sezione “Come posso presentare l’istanza?”