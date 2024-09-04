Addebito diretto
L’importo della bolletta verrà addebitato direttamente sul tuo conto corrente, così non dovrai più preoccuparti delle scadenze. Puoi attivarlo subito con Lucilla nella pagina dedicata.
Entra nell'Area Personale e scegli il metodo di pagamento più veloce e perfetto per te.
L’importo della bolletta verrà addebitato direttamente sul tuo conto corrente, così non dovrai più preoccuparti delle scadenze. Puoi attivarlo subito con Lucilla nella pagina dedicata.
È il servizio che ti avvisa con una e-mail o sms quando la bolletta online è disponibile: potrai consultarla in qualsiasi momento, o ovunque tu sia.