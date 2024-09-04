Paga online la tua bolletta in scadenza, è più facile.

Entra nell'Area Personale e scegli il metodo di pagamento più veloce e perfetto per te.

Metodi di pagamento digitale

  • Carta di pagamento

    Sono accettate le carte di credito, debito e prepagate dei circuiti Visa, MasterCard, America Express.

  • PayPal

    Puoi scegliere di pagare direttamente con il tuo account PayPal con un metodo di pagamento valido registrato.

  • Apple Pay o Google Pay

    Per maggiori informazioni consulta le pagine dedicate Apple Pay e Google Pay.

  • Satispay

    Utilizza il tuo credito Satispay per pagare comodamente tramite l’App.

Gestire la tua bolletta è ancora più comodo.

  • Addebito diretto

    L’importo della bolletta verrà addebitato direttamente sul tuo conto corrente, così non dovrai più preoccuparti delle scadenze. Puoi attivarlo subito con Lucilla nella pagina dedicata.

  • Bolletta digitale

    È il servizio che ti avvisa con una e-mail o sms quando la bolletta online è disponibile: potrai consultarla in qualsiasi momento, o ovunque tu sia.