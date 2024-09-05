Il cambio da Servizi di Tutela al Mercato Libero

La differenza tra Mercato Tutelato e mercato libero

Il mercato di maggior tutela permette ai Clienti di avere accesso all’energia elettrica alle condizioni economiche e contrattuali fissate dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti) in base all’oscillazione del valore delle materie prime sul mercato. Questa tutela di prezzo è però destinata a finire a breve, perché sono state approvate normative per il progressivo passaggio al mercato libero.



Il mercato libero è il risultato di un processo di liberalizzazione del mercato dell’energia e del gas iniziato negli anni ’90 e conclusosi nel 2017. L’entrata in vigore del mercato libero non prevede più la partecipazione dell’autorità di Stato nel controllo dei costi dell’energia, che saranno stabiliti solo dalle società elettriche che offriranno, in concorrenza tra loro, diverse soluzioni contrattuali ai Clienti.