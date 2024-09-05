Il passaggio dal mercato tutelato al mercato libero

Tutto quello che c’è da sapere sulla fine del Servizio di Tutela Gas e l'avvento del mercato libero.

La differenza tra Mercato Tutelato e mercato libero

Il mercato di maggior tutela permette ai Clienti di avere accesso all’energia elettrica alle condizioni economiche e contrattuali fissate dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti) in base all’oscillazione del valore delle materie prime sul mercato. Questa tutela di prezzo è però destinata a finire a breve, perché sono state approvate normative per il progressivo passaggio al mercato libero.

Il mercato libero è il risultato di un processo di liberalizzazione del mercato dell’energia e del gas iniziato negli anni ’90 e conclusosi nel 2017. L’entrata in vigore del mercato libero non prevede più la partecipazione dell’autorità di Stato nel controllo dei costi dell’energia, che saranno stabiliti solo dalle società elettriche che offriranno, in concorrenza tra loro, diverse soluzioni contrattuali ai Clienti. 

Il cambio da Servizi di Tutela al Mercato Libero

Con l'entrata in vigore della Delibera 100/2023/R/com, emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, il Servizio di Tutela Gas terminerà ufficialmente il 31 dicembre 2023.

Di conseguenza, tutte le relative condizioni economiche e di fornitura non potranno più essere applicate.
Ma cosa comporterà la fine del mercato tutelato? Ecco cosa c’è da sapere sul passaggio al mercato libero.

Cosa accadrà con la fine del Servizio di Tutela?

  • I Clienti domestici che rientrano già nel mercato libero riceveranno nelle bollette tra settembre e dicembre 2023 informazioni sulle condizioni di fornitura riservate ai clienti vulnerabili;
  • i Clienti domestici che usufruiscono del Servizio di Tutela Gas verranno identificati come vulnerabili e non vulnerabili e riceveranno, nel mese di settembre 2023, informazioni dettagliate rimozione della tutela, le disponibilità del Portale Offerte e le offerte di mercato libero tra cui scegliere;
  • dall’1 gennaio 2024 saranno applicate le nuove condizioni di fornitura differenziate tra clienti identificati come vulnerabili e non vulnerabili;

I Clienti che non sottoscriveranno un’offerta di Mercato Libero con Eni Plenitude o con un altro fornitore, in assenza di autocertificazione che attesta la condizione di vulnerabilità per disabilità, dal 1° gennaio 2024 continueranno ad avere una fornitura attiva con Eni Plenitude, alle condizioni della specifica Offerta Placet.

Il servizio di erogazione non subirà alcuna interruzione, garantendo la continuità nel servizio elettrico nazionale.

Requisiti per Clienti vulnerabili e non vulnerabili

Secondo la Delibera 102/2023/R/gas, dal 1° gennaio 2024 è istituito il Servizio di Tutela della Vulnerabilità, caratterizzato da condizioni contrattuali ed economiche definite dall’Autorità. Questo servizio a tutele graduali è una parte importante del passaggio dal mercato tutelato al mercato libero.

Clienti vulnerabili sono coloro che possiedono i seguenti requisiti necessari per accedere al Servizio di Tutela:

  • essere fruitori di Bonus Sociale Economico ai sensi dell’articolo 1, comma 75, della legge 124/17;
  • avere un’età superiore ai 75 anni;
  • essere titolari di fornitura ubicata in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
  • rientrare tra i soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Coloro che non sono in possesso di questi requisiti vengono identificati come Clienti non vulnerabili.

I prossimi passi

A tutti i Clienti, in vista del passaggio dalla tutela al mercato libero è possibile:

Con la liberalizzazione del mercato dell'energia, i Clienti hanno più scelta che mai su come acquistare luce e gas. Con l’arrivo di gennaio 2014 l'importanza dei servizi di tutela non viene diminuita, ma trasformata per adattarsi al nuovo panorama del mercato dell'energia.