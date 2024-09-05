Il cambio da Servizi di Tutela al Mercato Libero

Il mercato di maggior tutela permette ai Clienti di avere accesso all’energia elettrica alle condizioni economiche e contrattuali fissate dall’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti) in base all’oscillazione del valore delle materie prime sul mercato. Questa tutela di prezzo è però destinata a finire a breve, perché sono state approvate normative per il progressivo passaggio al mercato libero.
Il mercato libero è il risultato di un processo di liberalizzazione del mercato dell’energia e del gas iniziato negli anni ’90 e conclusosi nel 2017. L’entrata in vigore del mercato libero non prevede più la partecipazione dell’autorità di Stato nel controllo dei costi dell’energia, che saranno stabiliti solo dalle società elettriche che offriranno, in concorrenza tra loro, diverse soluzioni contrattuali ai Clienti.
Con l'entrata in vigore della Delibera 100/2023/R/com, emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, il Servizio di Tutela Gas terminerà ufficialmente il 31 dicembre 2023.
Di conseguenza, tutte le relative condizioni economiche e di fornitura non potranno più essere applicate.
Ma cosa comporterà la fine del mercato tutelato? Ecco cosa c’è da sapere sul passaggio al mercato libero.
Cosa accadrà con la fine del Servizio di Tutela?
I Clienti che non sottoscriveranno un’offerta di Mercato Libero con Eni Plenitude o con un altro fornitore, in assenza di autocertificazione che attesta la condizione di vulnerabilità per disabilità, dal 1° gennaio 2024 continueranno ad avere una fornitura attiva con Eni Plenitude, alle condizioni della specifica Offerta Placet.
Il servizio di erogazione non subirà alcuna interruzione, garantendo la continuità nel servizio elettrico nazionale.
Secondo la Delibera 102/2023/R/gas, dal 1° gennaio 2024 è istituito il Servizio di Tutela della Vulnerabilità, caratterizzato da condizioni contrattuali ed economiche definite dall’Autorità. Questo servizio a tutele graduali è una parte importante del passaggio dal mercato tutelato al mercato libero.
I Clienti vulnerabili sono coloro che possiedono i seguenti requisiti necessari per accedere al Servizio di Tutela:
Coloro che non sono in possesso di questi requisiti vengono identificati come Clienti non vulnerabili.
A tutti i Clienti, in vista del passaggio dalla tutela al mercato libero è possibile:
Con la liberalizzazione del mercato dell'energia, i Clienti hanno più scelta che mai su come acquistare luce e gas. Con l’arrivo di gennaio 2014 l'importanza dei servizi di tutela non viene diminuita, ma trasformata per adattarsi al nuovo panorama del mercato dell'energia.