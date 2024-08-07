Invia la conferma di pagamento
Se hai già pagato una bolletta ma risulta ancora non pagata, inviaci una copia del pagamento dall’Area Personale.
Per pagare il bollettino allegato alla tua bolletta puoi scegliere tra diversi metodi. Ricorda, però, che i tempi di registrazione del pagamento variano a seconda del metodo che scegli e che la bolletta risulterà pagata nella tua Area Personale dopo circa 10 giorni lavorativi.
Scegli il metodo che preferisci:
con carta di credito nell’Area Personale o con l’App Eni Plenitude¹;
tramite il servizio di Internet Banking della tua Banca;
sul sito di Poste Italiane.
degli uffici postali;
della banca² che preferisci.
cioè i punti LIS Pay, Mooney e Coop presentando il codice di pagamento che trovi sopra al codice a barre.
¹Sui circuiti Visa, MasterCard, American Express e Diners Club senza alcuna commissione da parte di Plenitude, fino ad un limite massimo di 2.000 euro. Sono ammesse tutte le carte dei circuiti Visa, MasterCard, American Express e Diners Club emesse da qualsiasi Istituto Finanziario con sede nel territorio dell’Unione Europea.
²Verifica se nella tua città sono presenti sportelli in cui pagare la tua bolletta senza spese aggiuntive.
Se hai già pagato una bolletta ma risulta ancora non pagata, inviaci una copia del pagamento dall’Area Personale.
Verifica prima come compilarlo correttamente e quale IBAN utilizzare.