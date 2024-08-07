Addebito diretto sul conto corrente

Con l’addebito diretto puoi rendere automatico il pagamento delle bolletteaddebitandole sul tuo conto corrente il giorno della loro scadenza, così da non doverti più preoccupare di effettuare i pagamenti manualmente.

Il servizio è disponibile per tutti i conti correnti aperti presso banche aventi sede nel territorio dell’Unione Europea, o comunque facenti parte dell’Area Unica dei Pagamenti in Euro (SEPA): prima di attivarlo assicurati che la tua banca sia tra queste.

L’addebito diretto è

  • Conveniente

    Se attivi il servizio ti restituiamo il deposito cauzionale che trovi nella seconda pagina della bolletta, sotto la voce “Contratto”.

  • Comodo

    Comunica il codice IBAN e l’intestatario del conto, e tutto il resto verrà gestito da Plenitude.

  • Affidabile

    L’addebito avviene il giorno della scadenza della bolletta, e potrai consultarlo dall’Area Personale o sull’app.

Come attivare l’addebito diretto

Scegli il metodo che preferisci.

  • Online

    Accedi, vai a Prodotti > Gestisci offerta e modifica le impostazioni di pagamento.

  • Sull’app di Plenitude

    Puoi gestire la tua fornitura dallo smartphone, quando vuoi.

  • Scrivendoci in chat

    Scrivici e segui i passaggi che ti indicano i nostri consulenti.

Ricordati che puoi verificare la situazione dei tuoi pagamenti accedendo alla tua Area Personale o tramite App nella sezione Bollette