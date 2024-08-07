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Accedi, vai a Prodotti > Gestisci offerta e modifica le impostazioni di pagamento.
Con l’addebito diretto puoi rendere automatico il pagamento delle bollette, addebitandole sul tuo conto corrente il giorno della loro scadenza, così da non doverti più preoccupare di effettuare i pagamenti manualmente.
Il servizio è disponibile per tutti i conti correnti aperti presso banche aventi sede nel territorio dell’Unione Europea, o comunque facenti parte dell’Area Unica dei Pagamenti in Euro (SEPA): prima di attivarlo assicurati che la tua banca sia tra queste.
Scegli il metodo che preferisci.
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Puoi gestire la tua fornitura dallo smartphone, quando vuoi.
Scrivici e segui i passaggi che ti indicano i nostri consulenti.
Ricordati che puoi verificare la situazione dei tuoi pagamenti accedendo alla tua Area Personale o tramite App nella sezione Bollette