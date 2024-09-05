Mini-guida lampadine

Lampadine LED: l’ultima frontiera dell’illuminazione

L’alternativa più evoluta alle precedenti lampadine è costituita dalle lampade LED, Light Emitting Diodes, ovvero “diodi che emettono luce”. Questi bulbi di ultima generazione hanno lunghissima durata, sono molto resistenti a urti e colpi, consumano sensibilmente meno e producono un impatto ambientale minore (non hanno bisogno di un trattamento speciale per lo smaltimento o riciclo, a differenza delle luci a fluorescenza che contengono mercurio).

I LED consentono di risparmiare, a parità di luce emessa, fino all’80% di energia elettrica rispetto a una normale lampada a incandescenza e consentono perciò di realizzare risparmi sulla bolletta elettrica in tempi brevi. L’illuminazione LED è fino a cinque volte più efficiente rispetto alla maggior parte delle lampadine alogene. Queste lampadine hanno un tempo di vita che può arrivare fino a 30.000 ore, contro le 1.000 di una lampadina tradizionale e le 10.000 di una lampada a fluorescenza.

Risultano essere la scelta più efficiente, garantendo risparmio economico: l’investimento iniziale viene più che recuperato nel corso della durata di vita della lampadina perché i costi di gestione sono inferiori, grazie al minore consumo energetico e al fatto che non sarà necessario sostituire la lampadina per molto tempo, solitamente per circa 15 anni. In ogni caso, i prezzi dell’illuminazione LED si stanno avvicinando a quelli delle lampadine tradizionali: già oggi il LED offre un buon rapporto qualità prezzo e, con la progressiva diminuzione del prezzo, il valore aggiunto continuerà ad aumentare. Esistono in diverse forme, design (anche adatte a lampadari d’epoca e in stile) e varianti di luce (calda, fredda e tonalità intermedie).

Plenitude propone sul proprio e-store i LED Philips. Oltre ai vantaggi comuni a tutte le lampadine simili, i LED Philips hanno la particolarità di garantire un risparmio ancora maggiore, che raggiunge il 90% e di offrire, a parità di potenza e temperatura di colore, una luce più brillante con lo stesso consumo di energia. Hanno infatti un IRC (indice di resa cromatica) superiore a 80, che si avvicina a quello della luce naturale, garantendo colori nitidi e vivaci. Inoltre, la vasta scelta di forme e personalizzazioni cromatiche della luce, garantisce una soluzione per ogni esigenza.