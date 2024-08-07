Comunicare l’autolettura dei consumi energetici

La comunicazione dell’autolettura dei consumi energetici è un servizio che ti permette di trasmettere i tuoi consumi di energia elettrica e gas direttamente a Plenitude. Oggi, la maggior parte dei contatori sono teleletti - cioè in grado di inviare autonomamente i dati precisi dei tuoi consumi - dunque l’autolettura spesso non è più necessaria.

Per verificare se il tuo contatore è teleletto, controlla l’ultima bolletta ricevuta: all’interno della seconda pagina, nella sezione dedicata al tuo consumo energetico, scoprirai se quest’ultimo è “rilevato” o “stimato”. Se è indicato come rilevato, significa che il tuo contatore è teleletto e, quindi, l’autolettura non è necessaria. Al contrario, se il dato viene riportato come stimato, comunicare l’autolettura consente di calcolare la bolletta sui dati di consumo puntuali.