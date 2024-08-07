Come riconoscere gli agenti Plenitude

Da cosa si riconosce un agente Plenitude?

Consigli per verificare la loro identità

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  • Controlla il tesserino

    Deve riportare le seguenti voci:

    • Nome e cognome.

    • Codice identificativo.

    • Agenzia di appartenenza.

  • Verifica con la nostra chat

    Comunica uno dei seguenti dati per una verifica:

    • Nome e cognome dell'Agente.

    • Codice riportato sul tesserino.

  • Non concordare pagamenti

    Per nessun motivo i nostri incaricati commerciali sono autorizzati a chiedere o ricevere denaro.

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