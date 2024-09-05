Tesla: lo scienziato, il genio, l’uomo

Altre invenzioni

Sarebbe impossibile elencare tutte le invenzioni e scoperte riconducibili a Testa, si parla di circa 200 brevetti depositati. Inoltre, sulla paternità di alcune invenzioni ancora si discute, è il caso della radio il cui dibattito è ancora aperto: Tesla o Marconi? Solo per citare alcune delle ricerche più significative sicuramente attribuibili al nostro inventore, ricordiamo quelle riguardo i raggi x (Tesla fu anche il primo ad avvertire sul pericolo alla loro esposizione), e i neon.



Non furono, però, soltanto folgorazioni geniali; l’audacia di Tesla lo portò anche a sviluppare una teoria della gravità alternativa e a criticare Einstein e la teoria della relatività. Le teorie fisiche di Tesla, per quanto affascinanti, erano lontane dalla verità e mancavano di un supporto matematico e sperimentale. Tuttavia, quando ormai la comunità scientifica lo riteneva un folle, Einstein usò almeno la cortesia di rispondergli. Per assurdo, la grandezza di Tesla sembra confermata anche da questo; non a tutti capita di essere confutati da Einstein.