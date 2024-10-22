La conciliazione paritetica ADR Plenitude - Associazioni dei Consumatori

Chi può richiederla, in quali casi e quando

Chi può richiederla

Hanno diritto ad attivare la procedura di Conciliazione paritetica ADR i clienti Plenitude per il gas e la luce del solo mercato domestico e condomini. E’ attivabile in lingua italiana esclusivamente dopo aver inviato un reclamo scritto e/o una richiesta scritta di rettifica.

In quali casi si può richiedere

La procedura è attivabile per tutte le controversie riconducibili a contestazioni di esclusiva competenza di Plenitude relativamente all’attività di vendita del gas ed energia elettrica. È altresì possibile attivare una conciliazione ADR che riguardi presunti disservizi riconducibili all’attività di distribuzione del gas e dell’energia elettrica. Sono escluse le controversie attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali.

Quando si può richiedere

Il Cliente può avere accesso gratuitamente alla procedura ADR ogni volta che, presentato un reclamo scritto, abbia ricevuto da parte di Plenitude una risposta ritenuta insoddisfacente ovvero non abbia ricevuto alcuna risposta entro 40 giorni dalla presentazione del reclamo. La domanda di conciliazione deve avere ad oggetto la stessa controversia esposta nel reclamo.