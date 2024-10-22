La conciliazione paritetica ADR Plenitude - Associazioni dei Consumatori

A cosa serve
Conciliare per condividere una soluzione soddisfacente, è così che si articola la procedura di Conciliazione paritetica ADR sottoscritta da Plenitude e dalle Associazioni dei Consumatori firmatarie del Protocollo riconosciute dal Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU). La Conciliazione paritetica ADR permette di risolvere, assistiti da un conciliatore delle Associazioni dei Consumatori, in maniera extragiudiziale, eventuali controversie con l’Azienda e interessa tutti i clienti del mercato domestico nazionale e condomini con contratti di fornitura gas ed elettricità gestiti da Plenitude in Italia. Tramite una semplice domanda on line, puoi attivare la procedura.
Si tratta di una procedura conforme alla modalità Alternative Dispute Resolution, prevista dal Codice del Consumo (D.Lgs 130/15, art. 141-decies), che consente di dirimere i contenziosi, utilizzando un sistema di regole condiviso tra Azienda e Associazioni dei Consumatori.