Fasce orarie energia elettrica: cosa sono e come sceglierle

Che cosa sono le fasce orarie dell'energia elettrica?

In Italia, nel 2006, è stato approvato un sistema che prevede 3 differenti fasce orarie stabilite da ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) per differenziare il valore dell'energia elettrica tra le ore diurne e notturne e tra i giorni feriali, il sabato e le festività. L’introduzione del contatore elettronico infatti ha consentito di collocare temporalmente i consumi, cosa che i contatori meccanici e quelli elettronici non ancora riprogrammati non permettevano (leggi qui https://eniplenitude.com/info/contatore il nostro approfondimento sui contatori). In questo modo gli operatori hanno potuto fornire ai clienti diverse opzioni tariffarie con un duplice obiettivo: da un lato offrire una maggior flessibilità e, di conseguenza, la possibilità di un maggior risparmio e, dall’altro, distribuire in maniera più equilibrata la domanda, così da ridurre il carico sulla rete elettrica durante le ore di punta.

ARERA (link: https://www.arera.it/bolletta/glossario-dei-termini/dettaglio/fasce-orarie) indica tre fasce orarie luce principali:

F1 (Fascia di Punta): È la fascia dove i consumi sono più alti e l’aumento della domanda fa alzare il costo dell’energia. Si applica dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 19:00 (escluse le festività nazionali).

F2 (Fascia Intermedia): Ha un costo intermedio. Si applica dal lunedì al venerdì, dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00, e il sabato dalle 7:00 alle 23:00 (escluse le festività nazionali).

F3 (Fascia Fuori Punta): È la fascia più economica che inizia quando la domanda di energia – una volta chiusi uffici e fabbriche – scende rapidamente. Si applica dal lunedì al sabato, dalle 23:00 alle 7:00, e per tutta la giornata di domenica e nei giorni festivi.