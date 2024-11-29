Guida alla bolletta

Luce: Free, Young, 10con te, Dual10, Power10, 1 ora gratis al giorno
Easy Luce, CambioCasa (fino al 3 febbraio ‘19); ScontoCerto (fino al 3 febbraio ‘19); PerNoi (fino al 2 febbraio 2020)
Relax Luce (dal 14 ottobre 2019)
Soloverde
Sottocontrollo Luce
Placet Luce a Prezzo Fisso
Placet Luce a Prezzo Variabile
Luce: Fixa Pertinenze, Flexi Pertinenze
Sceltasicura
Trend Casa luce
Altre offerte luce¹
¹Per le altre offerte: PrezzoCerto, Energia QuotaFissa, Eni3, Superbonus, Fixa, Link, Link Basic, Link Plus, FastEnergy, CambioCasa (dal 4 febbraio ‘19); ScontoCerto (dal 4 febbraio ‘19); Flexi; Flexi Illuminazione Smart; Fixa Time; Fixa Special; Flexi Sensori Smart, PerNoi (dal 3 febbraio 2020) e ScontoCerto Special; ScontoPiù; ComeVuoi; Fixa Summer Luce; Fixa Luce; ComeVuoi Loyalty luce; Energia Sempre Più
²Per le altre offerte: PrezzoCerto, Energia QuotaFissa, Eni3, Superbonus, Fixa, Link, Link Basic, Link Plus, Gas NoProblem, FastEnergy, CambioCasa (dal 4 febbraio ‘19) e CambioCasa Manutenzione x2; ScontoCerto (dal 4 febbraio ‘19); Flexi; Flexi Manutenzione; Flexi Temostato Smart ; Flexi Manutenzione x2; LinkPlus Manutenzione, Manutenzione x2 e Termostato; Fixa Time; Fixa Special; PerNoi (dal 3 febbraio 2020), ScontoCerto Special e Flexi Manutenzione x2 Promo; ScontoPiù; ComeVuoi; Fixa Caldaia gas; Fixa gas; ComeVuoi Loyalty gas; Energia Sempre Più; Contratto Regione Basilicata; Servizio Tutela Vulnerabilità.