Tariffe per l’energia elettrica: le tre tipologie principali

L’Autorità ha individuato la tariffa TD per l’energia elettrica: tale tariffa varia in base alla tipologia di consumatore. La tariffa TDPC è stata ideata per chi ha consumi annui elevati e ha installato una pompa di calore elettrica ad alta efficienza energetica. La tariffa TDR è pensata per i consumatori che sono residenti nell’abitazione in cui intendono utilizzare l’utenza, e può essere usata fino a una potenza massima di 3 Kw. Per questo tipo di tariffa la spesa annua diminuisce con l’aumentare dei consumi: coloro che consumano almeno 3.100 kWh, potranno persino usufruire dell’annullamento del costo delle tasse sull’energia elettrica. La tariffa TDNR infine è destinata ai clienti residenti con consumi superiori ai 3kW, e anch’essa prevede diversi tipi di consumo. A differenza della tariffa TDR, la tariffa TDNR è pensata anche per utenti non residenti con uno svantaggio sostanziale: un aumento delle spese fisse. Anche in questo caso, tuttavia, i costi calano con il crescere dei consumi.