Insieme c'è molto di più
Diventando nostro Cliente puoi iscriverti a Plenitude Insieme per ottenere tanti vantaggi e un risparmio concreto di 200€⁶ sulle spese di ogni giorno.
Passa a Plenitude, conviene. In un’unica offerta hai una fornitura luce o gas e una polizza assicurativa a prezzi scontati¹.
PROMO ATTIVA! Scade tra:
PROMO ATTIVA! Scade tra:
PROMO ATTIVA! Scade tra:
PROMO ATTIVA! Scade tra:
Attiva una conversazione WhatsApp con i nostri operatori e richiedi informazioni sui prodotti.
Cliccando su "Apri WhatsApp" dichiaro di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali per richiesta di ricontatto.
Attiva una conversazione WhatsApp con i nostri operatori e richiedi informazioni sui prodotti.
Cliccando su "Apri WhatsApp" dichiaro di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali per richiesta di ricontatto.
Scegli Trend Casa NoPensieri¹ per avere in un’unica soluzione:
NOPENSIERI Impianti⁴ è la soluzione assicurativa pensata da Zurich in esclusiva per Plenitude⁵ che ti offre assistenza completa in caso di guasti all’impianto elettrico o gas e di blocco del condizionatore o caldaia.
La polizza copre le spese di riparazione, per due volte in un anno e fino a 2.500€/anno, in caso di mancanza di corrente elettrica nei seguenti casi:
La polizza copre le spese di riparazione, per due volte in un anno e fino a 2.500€/anno, in caso di:
In un’unica offerta hai una fornitura luce o gas e una polizza che ti copre per i guasti agli impianti.
24€ di sconto all'anno sui costi di commercializzazione e vendita della fornitura luce o gas rispetto al listino base e 12€ di sconto all'anno sulla polizza rispetto al prezzo ordinario consigliato.
Accedi alle condizioni del mercato all’ingrosso riservate agli operatori energetici, con un contributo al consumo. Ti ricordiamo che non è possibile stimare il prezzo di luce e gas dei prossimi mesi perché collegato all’andamento dei mercati energetici.
Ricevi fino a 12€ di sconto all'anno in bolletta per ogni fornitura (1€/mese) se attivi l’addebito diretto su c/c².
L'andamento dei mercati energetici è influenzato da tanti attori, fattori e scenari che determinano la variabilità dei prezzi di luce e gas. Per renderti più consapevole sulla dinamica dei prezzi all'ingrosso, ti riportiamo l'andamento storico dei valori e l'ultimo valore mensile ufficiale.
il Corrispettivo luce Index, aggiornato mensilmente e pari, per ciascun mese di fornitura, alla media del PUN (Prezzo Unico Nazionale dell'energia elettrica) determinato dal gestore dei mercati energetici.
0,131 €/kWh
Prezzo effettivo incluso il contributo al consumo - Agosto 2025
0,121 €/kWh
Prezzo medio dell'indice PUN degli ultimi 12 mesi
il Corrispettivo gas Index, pari all'indice PSV (PSV Day Ahead Heren Mid) che corrisponde al prezzo del gas naturale all'ingrosso al PSV (Punto di Scambio Virtuale). L'indice è calcolato mensilmente come media dei prezzi Bid e Offer da ICIS Heren.
0,530 €/Smc
Prezzo effettivo incluso il contributo al consumo - Agosto 2025
0,448 €/Smc
Prezzo medio dell'indice PSV degli ultimi 12 mesi
I valori sopra indicati corrispondono a quelli assunti dagli indici PUN e PSV nei mesi precedenti.
Il valore che tali indici assumeranno dipende invece dall'andamento dei prezzi nei mercati energetici che ad oggi non è possibile prevedere.
Il calcolo sulla spesa per la luce e per il gas è elaborato sulle previsioni del valore che potrebbero assumere gli indici PUN e PSV.
|Stima spesa annua LUCE
|Stima spesa annua GAS
|Spesa per la materia prima
|592,20 €
|519,83 €
|Trasporto e gestione contatore
|135,14 €
|257,83 €
|Oneri di sistema
|84,57 €
|28,37 €
|Totale escluse imposte
|811,91 €
|806,03 €
La stima della spesa annua per la luce è basata su una famiglia tipo con consumo annuo di 2.700 kWh e potenza impegnata di 3W nell’abitazione di residenza, mentre per il gas su un consumo annuo di 700 Smc nell’ambito tariffario centro-sud occidentale.
Questa � un carousel con diapositive a rotazione automatica. Utilizza il pulsante play pausa per stoppare o riattivare l a rotazione delle diapositive. Utilizza i pulsanti Successivo e Precedente per navigare o passa a una diapositiva utilizzando i puntini della diapositiva.
Diventando nostro Cliente puoi iscriverti a Plenitude Insieme per ottenere tanti vantaggi e un risparmio concreto di 200€⁶ sulle spese di ogni giorno.
La tua energia elettrica è certificata, tramite Garanzie d’Origine, come prodotta e immessa in rete da fonti rinnovabili.
Ciò che consumi non arriverà in maniera diretta da un impianto rinnovabile, ma Plenitude acquisterà certificazioni che attestano l’origine rinnovabile di un quantitativo di energia elettrica immesso in rete pari ai tuoi consumi.
Finanziamo progetti di conservazione forestale con l’acquisto di crediti di carbonio che compensano la CO2, prodotta durante il consumo domestico. Per maggiori informazioni consulta le FAQ.
Sottoscrivi l’offerta online in pochi minuti e senza nessun costo. Gestiamo noi il cambio del fornitore senza nessuna interruzione della tua fornitura luce e/o gas.
Nella tua Area Personale hai a disposizione diversi servizi e informazioni, come lo storico dei tuoi pagamenti, la verifica dei tuoi consumi e tanto altro. In più, hai un’assistenza dedicata dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 20.00 al numero 800.900.700.
Maggiori informazioni sul pacchetto luce o gas + Assicurazione
Solo se passi a Plenitude da un altro fornitore puoi sottoscrivere il pacchetto Trend Casa NoPensieri. Con il nostro pacchetto, in vendita abbinata, puoi avere una fornitura luce o gas e una polizza contro i guasti all’impianto elettrico o gas con i seguenti vantaggi:
Ti ricordiamo che i due prodotti Trend Casa e la Polizza NoPensieri Impianti possono essere liberamente sottoscritti anche in forma non abbinata. Sottoscrivi la fornitura luce e/o la polizza.
L'offerta Trend Casa può essere sottoscritta fino al 12/10/2025 in tutto il territorio italiano dai clienti domestici con contatore attivo, in tutti i seguenti casi:
Importante
Ti forniamo alcune informazioni da tenere a mente in caso di passaggio da un altro fornitore.
Se sei intestatario del contratto:
Se non sei intestatario del contratto, ma vuoi passare a Eni Plenitude effettuando contestualmente una voltura:
Sai che puoi diventare cliente Eni Plenitude anche se non hai una fornitura attiva? Scopri di più.
Riceverai la tua bolletta in formato digitale. Per attivare il servizio di Bolletta Digitale, dovrai registrarti gratuitamente al sito di Eni Plenitude: una e-mail ti avviserà quando la bolletta sarà disponibile nella tua Area Personale, dove potrai consultarla comodamente online, avendo sempre a tua disposizione anche lo storico degli ultimi 5 anni.
Il pagamento della tua bolletta avverrà in modo automatico il giorno stesso della scadenza della bolletta tramite addebito diretto su conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit).
In sede di prima attivazione, il pacchetto potrà essere attivato solo selezionando la modalità di pagamento tramite addebito diretto in c/c. L’IBAN dovrà essere collegato a un conto corrente. Non saranno accettati IBAN associati a carte prepagate o ad altri strumenti di pagamento elettronici. Successivamente, solo con riferimento alla fornitura luce, potrai modificare la modalità di pagamento accedendo alla tua Area Personale. Ti ricordiamo che con addebito diretto su c/c attivo, ricevi il 5% di sconto sui corrispettivi luce o gas.
I costi legati alla transazione varieranno a seconda della modalità di pagamento prescelta; saranno indicati in fattura le modalità di pagamento senza costi aggiuntivi. L’eventuale disponibilità di ulteriori modalità di pagamento sarà comunicata da Eni Plenitude con apposita nota in fattura.
Periodicità di fatturazione.
Se hai attivato un contratto di fornitura Luce riceverai una bolletta ogni 2 mesi. Se hai attivato un contratto di fornitura Gas riceverai la bolletta in base ai tuoi consumi:
Per i PdR per cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, la frequenza di emissione delle fatture è mensile indipendentemente dal consumo annuo.
Se hai attivato un contratto di fornitura sia Luce sia Gas, riceverai una bolletta unica con periodicità pari a quella più frequente.
Importante: l’importo della prima bolletta sarà calcolato sulla base dei consumi del tuo ultimo anno di fornitura (che ci comunicherà il distributore in fase di passaggio a Eni Plenitude). Non ti preoccupare se risulterà troppo alta o troppo bassa: quella successiva sarà aggiornata sui tuoi consumi reali. In ogni caso, potrai sempre chiedere la rettifica, anche della prima bolletta, contattandoci al nostro numero verde. Per avere bollette quanto più vicine al consumo eﬀettivo, ti consigliamo di eﬀettuare almeno un’autolettura al mese. Se i tuoi contatori gas e luce sono di nuova generazione non sarà nemmeno necessaria l’autolettura, perché riceveremo in automatico il consumo eﬀettivo dal distributore.
Per la fornitura di energia elettrica ti verranno fatturate in bolletta le seguenti voci di spesa:
Rientrano nella spesa per la materia energia:
Opzione bioraria
L'oﬀerta Trend Casa NoPensieri ti consente di scegliere l'opzione bioraria, in base alla quale sono applicati due Corrispettivi luce Index distinti per le fasce orarie definite da ARERA: F1 (dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì escluse le festività) e F23 (tutte le ore dell'anno non comprese in fascia F1). I valori biorari dei corrispettivi luce applicati in fattura includono già le perdite di rete per il trasporto come quantificato da ARERA per i PdP in bassa tensione (attualmente pari a 10%); tali corrispettivi saranno adeguati in caso di aggiornamento del valore relativo alle Perdite di Rete da parte di ARERA. Inoltre, i valori dei corrispettivi di dispacciamento saranno diﬀerenziati per le fasce orarie F1 e F2-3.
In bolletta sarà applicato il valore del Corrispettivo Luce al netto delle Perdite di Rete sia all'energia elettrica prelevata sia alle relative Perdite di Rete come quantificate da ARERA.
Per l’intera durata delle condizioni economiche, l’energia elettrica fornita da Eni Plenitude sarà certificata, tramite garanzie d’origine di provenienza europea, come immessa in rete e prodotta da impianti alimentati al 100% da fonti rinnovabili come previsto dalla regolazione vigente in materia. Energia verde non significa che ciò che consumi proviene in maniera diretta da un impianto rinnovabile, ma che ci faremo carico di acquistare, per conto tuo e in base al tuo consumo, dei certificati d’origine, uno strumento che serve a incentivare i produttori di energia da fonti rinnovabili.
Per maggiori dettagli sulle condizioni economiche e sul prezzo, consulta il contratto.
Per la fornitura del gas naturale ti verranno fatturate in bolletta le seguenti voci di spesa:
Rientrano nella spesa per la materia gas naturale:
Oltre a questi corrispettivi sono dovute le imposte, le cui aliquote sono indicate sul sito eniplenitude.com.
Per l’intera durata delle presenti Condizioni Economiche il 100% delle emissioni di CO2 relative alla combustione del gas naturale oggetto della presente offerta sarà compensato tramite l’acquisto di crediti di carbonio che attestano la partecipazione a progetti internazionali che consentono di ridurre o evitare l’emissione di gas ad effetto serra in atmosfera. Tali progetti sono certificati da organismi terzi in base a criteri standard che garantiscono l’effettiva riduzione delle emissioni attraverso la generazione di crediti di carbonio. Per calcolare la corrispondenza fra il gas naturale consumato e i crediti di carbonio (un credito di carbonio compensa 1 tonnellata di CO2 equivalente) Plenitude considera il Fattore di Emissione indicato nella tabella dei parametri standard nazionali e periodicamente aggiornato.
Per ulteriori informazioni sulla compensazione delle emissioni, leggi l’approfondimento.
Per maggiori dettagli sulle condizioni economiche e sul prezzo, consulta il contratto.
Quando firmi un contratto per la fornitura di luce o gas, scegli anche di attivare un’oﬀerta specifica. Mentre il contratto è a tempo indeterminato, le condizioni economiche dell’oﬀerta hanno una durata limitata; per l’oﬀerta Trend Casa luce e gas le condizioni economiche hanno durata di 24 mesi dall’avvio della fornitura. Con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Eni Plenitude ti comunicherà in forma scritta le nuove condizioni economiche, nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione, le condizioni economiche, si intendono prorogate fino a nuovo avviso, che verrà eﬀettuato sempre con un preavviso minimo di 90 giorni. Resta inteso che potrai sempre esercitare, in qualsiasi momento e senza alcun costo, il diritto di recesso ai termini e condizioni previsti dalla documentazione contrattuale.
Non c’è problema: puoi esercitare il diritto di ripensamento sull'offerta luce o gas, senza nessun costo e senza specificare il motivo:
Per quanto riguarda la polizza: entro 14 giorni dalla Decorrenza del contratto, puoi esercitare il diritto di ripensamento, ovvero puoi chiedere alla Compagnia, senza doverne indicare il motivo, che cessino gli eﬀetti del contratto (recesso) inviando una comunicazione tramite posta elettronica all’indirizzo documenti@zurich-connect.it oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a:Zurich Insurance Company Ltd, Rappresentanza Generale per l’Italia, Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano.
Se lo desideri, puoi richiedere a Eni Plenitude che la procedura per l’attivazione della tua fornitura sia avviata prima della scadenza del termine di 14 giorni per l’esercizio del diritto di ripensamento (tecnicamente la procedura si chiama “Esecuzione anticipata del contratto”). La richiesta di esecuzione anticipata del contratto non comporterà l’avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento (che potrai sempre esercitare), ma può ridurre le normali tempistiche per l’attivazione.
Tieni presente che, se in fase di formulazione della proposta di contratto richiedi l’esecuzione anticipata e poi decidi di esercitare il diritto al ripensamento, la fornitura potrebbe:
Se la fornitura viene avviata da Eni Plenitude, dovrai pagare i corrispettivi previsti dal contratto per il periodo di somministrazione eventualmente intercorrente fra l’inizio dell’esecuzione del contratto e la cessazione della fornitura dovuta all’esercizio del diritto di ripensamento.
Puoi pagare il Premio annuale mensilmente esclusivamente tramite addebito su conto corrente (SDD - Sepa Direct Debit). Il Premio è comprensivo delle imposte di legge ed è interamente dovuto anche se è previsto il frazionamento mensile.
La Polizza decorre dalle ore 24:00 della data riportata nella comunicazione di accettazione, da parte della Compagnia, della proposta di assicurazione da te avanzata, a condizione che il pagamento del premio abbia avuto esito positivo. È prevista l’applicazione di un periodo di Carenza di 30 giorni dalla data di decorrenza della Polizza.
Il contratto ha durata di 1 anno e prevede il tacito rinnovo, salvo disdetta, cessazione del rischio o mancato pagamento delle rate di Premio.
In caso di cessato rischio, come ad esempio vendita dell’Abitazione, cessazione del contratto di locazione, chiusura definitiva POD e/o PDR, puoi richiedere la cessazione anticipata del contratto inviando una comunicazione alla Compagnia tramite posta elettronica all’indirizzo documenti@zurich-connect.it.
Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dall’erogazione o rifiuto della Prestazione di Assistenza, puoi far cessare gli eﬀetti del contratto con preavviso di 30 giorni inviando una comunicazione alla Compagnia tramite posta elettronica all’indirizzo documenti@zurich-connect.it.
Se non desideri rinnovare il contratto, dovrai comunicare la volontà di disdetta almeno 60 giorni prima della successiva scadenza annuale inviando una comunicazione alla Compagnia tramite posta elettronica all’indirizzo documenti@zurich-connect.it.
Puoi richiedere il fac-simile del modulo di recesso attraverso il Servizio Clienti al n° 02.83.430.430 o scaricarlo dalla sezione “Documenti” del sito internet www.zurich-connect.it
¹Risparmi 24€ all'anno sui costi di commercializzazione e vendita della fornitura luce o gas e 12€ all'anno sull’assicurazione rispetto al listino base.
²Lo Sconto Domiciliazione di 1€ al mese è posto a riduzione delle quote fisse della spesa per la materia energia o del gas naturale ed è applicato nel corso di validità delle condizioni economiche dell’offerta a condizione che l’addebito su c/c risulti attivo. Se l’addebito in qualunque momento non dovesse risultare più attivo, lo sconto domiciliazione non verrà più corrisposto a partire dalla data di disattivazione dell’addebito. Lo sconto di 1€/mese è valido per 2 anni e viene corrisposto per ogni fornitura.
³Vendita abbinata promozionale. Il Corrispettivo luce Index e il contributo al consumo per la luce costituiscono rispettivamente, al netto delle imposte, il 41% circa e il 8% circa della spesa annuale per un cliente tipo. Il Corrispettivo luce Index corrisponde al prezzo all'ingrosso che viene aggiornato mensilmente e corrisponde, per ciascun mese di fornitura, alla media mensile del PUN (Prezzo Unico Nazionale dell'energia elettrica) determinato dal gestore dei mercati energetici. Il Corrispettivo gas Index e il contributo al consumo per il gas costituiscono rispettivamente, al netto delle imposte, il 37% circa e il 14% circa della spesa annuale per un cliente tipo. Il Corrispettivo gas Index è pari all'indice PSV (PSV Day Ahead Heren Mid), che corrisponde al prezzo del gas naturale all’ingrosso al PSV (Punto di Scambio Virtuale) ed è calcolato mensilmente come media dei prezzi Bid e Offer pubblicati sotto il titolo ‘PSV PRICE ASSESSMENT’ nel report ‘ICIS Heren European Spot Gas Markets’ del più vicino giorno lavorativo secondo il calendario inglese. I costi di commercializzazione e vendita ordinari (senza vendita abbinata alla Polizza NoPensieri Impianti) sono pari a 12 €/mese (pari a 144 €/anno) (listino “base”) sia per la luce sia per il gas, mentre in caso di abbinamento con la Polizza NoPensieri Impianti (listino “NoPensieri”) sono pari a 10 €/mese (pari a 120 €/anno) e pesano rispettivamente il 15% per la luce - considerando anche la componente di dispacciamento di 1,2311 €/anno - e il 12% per il gas della spesa annua ante imposte di un cliente tipo. Il prezzo ordinario consigliato della Polizza NoPensieri Impianti è di 78 €/anno, mentre il prezzo, in caso di acquisto in abbinamento con Trend Casa listino NoPensieri, è pari a 66 €/anno (sconto pari a 15%). Il prezzo all’ingrosso e il contributo al consumo restano invariati anche in caso di vendita abbinata. Gli abbinamenti disponibili sono solo tra la NoPensieri Impianti Modulo Luce e l’offerta di somministrazione di energia elettrica e tra la NoPensieri Impianti Modulo Gas e l’offerta di somministrazione gas. Tale regola si applica anche in caso di sottoscrizione dell'offerta per la fornitura di gas e luce. Resta inteso che potrai sempre esercitare, in qualsiasi momento e senza alcun costo, il diritto di recesso anche per un singolo prodotto della vendita abbinata. In tal caso lo sconto resta invariato sul prodotto su cui non è stato esercitato il diritto di recesso. Sia la Polizza NoPensieri Impianti che l’offerta per la fornitura di gas o luce Trend Casa possono essere acquistati separatamente a prezzo ordinario, senza obbligo di abbinamento tra di loro. Offerte valide fino al 12/10/2025 presso i negozi della rete Eni Plenitude/Flag Ship. Per termini e condizioni consulta il Set Informativo di NoPensieri Impianti e le Condizioni Economiche e Generali di Contratto dell’offerta Trend Casa NoPensieri.
⁴Messaggio promozionale finalizzato alla promozione di prodotti assicurativi. NoPensieri Impianti è un prodotto di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, distribuito da Plenitude. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo, disponibile sui siti www.zurich-connect.it e www.eniplenitude.com. Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano, iscritta all’Albo Imprese IVASS il 01.12.2015 al n. 2.00004, Capogruppo del Gruppo Zurich Italia, iscritto all’Albo Gruppi IVASS il 28.05.2008 al n. 2, C.F., P. I.V.A. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 01627980152.
⁵Per il dettaglio di garanzie, esclusioni, franchigie e scoperti consulta il set informativo. Il premio annuo della polizza NoPensieri Impianti è 78 €, pagabile mensilmente esclusivamente con addebito diretto sul conto corrente bancario (SDD). Il contratto di assicurazione di Zurich ha durata di 1 anno e prevede il tacito rinnovo, salvo disdetta, cessazione del rischio o mancato pagamento delle rate di Premio.
⁶Per la quantificazione di questo valore sono stati presi in considerazione i seguenti vantaggi: x2 ristoranti, Sky Wifi, Gazzetta, Mondadori. Termini e condizioni su insieme.eniplenitude.com.
Attendere prego