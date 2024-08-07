Come viene erogato il bonus per la fornitura di gas in presenza di disagio economico?

La compensazione è riconosciuta per le forniture di gas naturale distribuito tramite rete di distribuzione locale (non per il gas in bombola o per il GPL), sia ai clienti che hanno stipulato un contratto di fornitura individuale attiva per uso domestico, fornitura diretta, sia ai clienti che utilizzano impianti condominiali centralizzati, fornitura indiretta. Nelle forniture indirette il cliente non è direttamente titolare del contratto di fornitura, il titolare della fornitura centralizzata può essere sia una persona fisica o una persona giuridica (il condominio).

1. Come viene erogato il bonus gas al cliente titolare di una fornitura domestica diretta?

Il fornitore di gas naturale riceve dall’Acquirente Unico, sulla base di quanto accertato dall’INPS, le informazioni relative all’ammontare del bonus e al periodo di validità: l’ammontare sarà corrisposto in bolletta, in rate mensili, come compensazione sulla spesa per il consumo gas. Il Bonus è inserito nella prima bolletta utile successiva alla comunicazione di Acquirente Unico e ciascuna bolletta riporta le quote mensili relative al periodo di fatturazione.



Quando è presente il bonus, in bolletta viene inserita un'apposita comunicazione, l’importo in detrazione è esposto nella “Sintesi degli importi fatturati” alla voce “Bonus Sociale”.





2. Come viene erogato il bonus gas al cliente fruitore di una fornitura domestica indiretta?

L’erogazione per una fornitura indiretta non è automatica, ma soggetta ad una verifica da parte di Acquirente Unico, a cui farà seguito un’apposita comunicazione contenente tutte le informazioni utili all’ottenimento dell’agevolazione.



In caso di esito positivo di tali verifiche, il bonus verrà erogato attraverso la corresponsione di un contributo una tantum, tramite bonifico domiciliato intestato al dichiarante la DSU (beneficiario). Le modalità per riscuotere il bonifico, presso un qualunque ufficio postale, saranno inviate da Acquirente Unico contestualmente alla comunicazione di ammissione al bonus.