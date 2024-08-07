Il decreto-legge 19/25, all’articolo 1, ha istituito, per l’anno 2025 un contributo straordinario del valore di circa 200 euro sulle forniture di energia elettrica dei clienti domestici con valori ISEE fino a 25 mila euro.
a) Con la delibera 132/2025/R/com ARERA ha stabilito che i clienti che già percepiscono il bonus sociale (vedi paragrafi: “A chi spetta il bonus sociale” e “Cosa fare per ottenere il bonus sociale”) il contributo sarà erogato non appena possibile in riferimento al periodo di competenza dal 1° aprile al 31 luglio 2025, in ratei giornalieri di importo pari a 1,64 euro da sommare agli importi ordinari per il bonus sociale elettrico;
b) Con la delibera 144/2025/R/com ARERA ha regolato l’erogazione del bonus per coloro che non sono percettori nell’anno in corso: l’INPS da aprile 2025 e fino a gennaio 2026, trasmette al Sistema Informativo Integrato l’elenco delle famiglie con attestazione ISEE 2025 secondo le seguenti classi di agevolazione:
- classe X) nuclei con ISEE 9.530 € <= 15.000 € con meno di 4 figli
- classe Y) nuclei con ISEE 15.000 € <= 25.000 € con meno di 4 figli
- classe Z) nuclei con ISEE 20.000 € <= 25.000 € con 4 o più figli a carico
Da giugno il SII individua gli intestatari delle forniture elettriche aventi diritto al contributo e ne dà informazione ai venditori, i quali, ricevuta l’informazione e con i tempi tecnici necessari, dovranno erogare il contributo nell’arco di tre mesi, in ratei giornalieri di importo pari a 2,25 euro.
Se ritieni di poter essere fruitore del contributo, ricordati di presentare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) all’INPS per richiedere l’attestazione. I dati personali dei clienti, strettamente necessari all’erogazione del contributo, saranno trattati secondo le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali, così come già avviene dal 2021 per l’ordinaria erogazione automatica dei bonus sociali ARERA.
Il Bonus Elettrico Fisico è riconosciuto ai clienti domestici affetti da grave malattia o ai clienti domestici che assistono, nella propria abitazione, persone affette da grave malattia costrette ad utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.
Il Bonus Economico Elettrico e il Bonus Economico Gas sono riconosciuti ai nuclei familiari che si trovano in condizione di disagio economico sulla base del proprio reddito e della numerosità dei componenti del nucleo familiare.
Il Bonus Elettrico Fisico non si attiva automaticamente, pertanto i soggetti che si trovano in gravi condizioni di salute e che utilizzano apparecchiature elettromedicali per la loro sopravvivenza devono farne richiesta ai Comuni o ai CAF abilitati, presentando un idoneo certificato della ASL che attesti:
Il Bonus per disagio fisico non deve essere rinnovato, ma viene erogato fino al cessato uso delle apparecchiature elettromedicali. Il cliente che cessa l’utilizzo delle suddette apparecchiature è tenuto ad informare prontamente il proprio venditore di energia elettrica, poiché il cessato uso comporta la cessazione del bonus. Se il cliente non informa il proprio venditore del cessato uso delle apparecchiature e continua a percepire il bonus senza averne titolo gli potrà essere richiesta la restituzione delle somme indebitamente percepite.
Il Bonus Economico Elettrico e il Bonus Economico Gas sono attivati in modo automatico sulla base dell’attestazione ISEE, da richiedere annualmente all’INPS.
Per accedere al bonus per disagio economico, uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve risultare intestatario di un contratto di fornitura elettrica o gas con tariffa per usi domestici e deve appartenere ad una delle seguenti categorie:
Ogni nucleo familiare, per anno di competenza, ha diritto a un solo bonus economico gas e un solo bonus economico elettrico.
Il bonus per disagio fisico è cumulabile con quello per disagio economico qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità. Il bonus per il disagio fisico esula dall’attestazione ISEE.
Il fornitore di energia elettrica riceve dalla Società di distribuzione l’ammontare del bonus fisico da erogare, sulla base delle condizioni espresse nella richiesta di bonus ed accertate. Ogni bolletta riporta le quote mensili relative al periodo di fatturazione. Il bonus per disagio fisico è inserito nella prima bolletta utile successiva all’erogazione del bonus dalla società di distribuzione alla società di vendita.
Quando è presente il bonus in bolletta viene inserita un'apposita comunicazione, l’importo è esposto nella “Sintesi degli importi fatturati” in bolletta con la dicitura “Bonus Sociale”.
Il fornitore di energia elettrica riceve dall’Acquirente Unico, sulla base di quanto accertato dall’INPS, le informazioni relative all’ammontare del bonus e al periodo di validità: l’ammontare sarà corrisposto in bolletta, in rate mensili, come compensazione sulla spesa per l’energia elettrica. Il Bonus è inserito nella prima bolletta utile successiva alla comunicazione di Acquirente Unico e ciascuna bolletta riporta le quote mensili relative al periodo di fatturazione.
Quando è presente il bonus, in bolletta viene inserita un'apposita comunicazione, l’importo in detrazione è esposto nella “Sintesi degli importi fatturati” alla voce “Bonus Sociale”.
La compensazione è riconosciuta per le forniture di gas naturale distribuito tramite rete di distribuzione locale (non per il gas in bombola o per il GPL), sia ai clienti che hanno stipulato un contratto di fornitura individuale attiva per uso domestico, fornitura diretta, sia ai clienti che utilizzano impianti condominiali centralizzati, fornitura indiretta. Nelle forniture indirette il cliente non è direttamente titolare del contratto di fornitura, il titolare della fornitura centralizzata può essere sia una persona fisica o una persona giuridica (il condominio).
1. Come viene erogato il bonus gas al cliente titolare di una fornitura domestica diretta?
Il fornitore di gas naturale riceve dall’Acquirente Unico, sulla base di quanto accertato dall’INPS, le informazioni relative all’ammontare del bonus e al periodo di validità: l’ammontare sarà corrisposto in bolletta, in rate mensili, come compensazione sulla spesa per il consumo gas. Il Bonus è inserito nella prima bolletta utile successiva alla comunicazione di Acquirente Unico e ciascuna bolletta riporta le quote mensili relative al periodo di fatturazione.
Quando è presente il bonus, in bolletta viene inserita un'apposita comunicazione, l’importo in detrazione è esposto nella “Sintesi degli importi fatturati” alla voce “Bonus Sociale”.
2. Come viene erogato il bonus gas al cliente fruitore di una fornitura domestica indiretta?
L’erogazione per una fornitura indiretta non è automatica, ma soggetta ad una verifica da parte di Acquirente Unico, a cui farà seguito un’apposita comunicazione contenente tutte le informazioni utili all’ottenimento dell’agevolazione.
In caso di esito positivo di tali verifiche, il bonus verrà erogato attraverso la corresponsione di un contributo una tantum, tramite bonifico domiciliato intestato al dichiarante la DSU (beneficiario). Le modalità per riscuotere il bonifico, presso un qualunque ufficio postale, saranno inviate da Acquirente Unico contestualmente alla comunicazione di ammissione al bonus.
Se vuoi verificare in Bolletta l’eventuale riconoscimento del Bonus sociale puoi controllare nella pagina 2, o comunque nella sezione «Importi» di ciascuna fornitura, se è presente la voce «Bonus sociale» con il relativo ammontare.
Inoltre, negli «Elementi di dettaglio gas/luce» nella sezione «B» appare il dettaglio del Bonus sociale distinto per periodo di riferimento.
