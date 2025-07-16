TARIFFE RICARICA AUTO ELETTRICA

Cosa succede se la tua auto occupa la colonnina oltre il tempo di ricarica? Scopri la tariffa extra-sosta!
È importante che le nostre colonnine permettano a tutti di ricaricare. Dal termine della ricarica avrai a disposizione 60 minuti di sosta gratuita per tornare alla colonnina e ripartire con la tua auto. Dopo questo periodo applicheremo una tariffa di extra-sosta: sulle colonnine Quick (AC fino a 22kW) pari a 0,12€/min (la tariffa non si applica nella fascia 23-7), sulle colonnine Fast (DC fino a 75kW) pari a 0,20€/min (H24) e sulle colonnine Fast+ e Ultrafast (DC oltre 75kW) pari 0,30€/min (H24).
Nel caso di ricariche effettuate in paesi in cui si applica una valuta diversa dall'euro, tali importi saranno convertiti nella valuta locale.