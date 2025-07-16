TARIFFE RICARICA AUTO ELETTRICA

Il credito è valido 6 mesi a partire dalla data di acquisto. Puoi acquistare una nuova carta prepagata Card e aggiungere credito al tuo borsellino anche se non hai ancora terminato la disponibilità precedente. Ogni volta che selezionerai il borsellino come metodo di pagamento in fase di avvio di ricarica, l’importo della ricarica sarà scalato automaticamente dalla prima Card in ordine di scadenza. Ricordati che sei sempre libero di decidere se pagare le ricariche con il credito del borsellino o direttamente con la tua carta di credito. In caso di ricarica effettuata direttamente con la tua carta di credito, il credito della Card non verrà scalato dal borsellino. Ti ricordiamo che le Card sono disponibili solo in caso di selezione del Paese prevalente Italia o Repubblica di San Marino e utilizzabili presso le stazioni di Ricarica site in Italia/San Marino.