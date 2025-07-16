Menu a tendina MENU

TARIFFE RICARICA AUTO ELETTRICA

L’energia di cui hai bisogno è a portata di App. Anche fuori casa.

Scopri le tariffe e i metodi di pagamento sull'app Plenitude On The Road per ricaricare la tua auto elettrica in modo semplice e veloce.

Il servizio di mobilità elettrica è gestito da Plenitude On The Road S.r.l.

Paga ciò che ricarichi con la flessibilità delle Pay Per Use.

Ricarichi spesso la tua auto elettrica per muoverti quotidianamente? Abbiamo quello che fa per te!
Grazie alle nostre tariffe, puoi scegliere quella più giusta per le tue esigenze sulla base dei costi euro/kWh pubblicati in app e viaggiare senza preoccupazioni.

I prezzi di seguito riportati si applicano esclusivamente alle ricariche effettuate presso le colonnine del servizio di Plenitude On The Road. I prezzi applicati per le ricariche effettuate presso le colonnine di altri operatori potrebbero essere diversi: vengono in ogni caso definiti da Plenitude On The Road S.r.l. e potrebbero essere diversi rispetto al prezzo applicato per la ricarica a consumo delle colonnine del servizio di Plenitude On The Road. I prezzi a consumo applicati dagli altri operatori per le proprie colonnine di ricarica potrebbero essere inferiori o superiori rispetto a quelli applicati da Plenitude On The Road S.r.l. per la ricarica presso le medesime colonnine. La Società non è responsabile in caso di malfunzionamento, mancata erogazione, disattivazione delle colonnine di altri operatori. Le prese AC su colonnine Fast, Fast+ e Ultra Fast seguono la tariffa della colonnina su cui sono installate, ugualmente per quanto concerne la tariffa extra-sosta.

Quick

0,65€/kWh

In Italia
  • Ricarica in corrente alternata (AC) fino a 22kW
  • 60 minuti di sosta gratuita dopo la ricarica

Pay Per Use estero

0,50€/kWh Costo ricarica in Germania

0,50€/kWh Costo ricarica in Austria

0,45€/kWh Costo ricarica in Francia

0,39€/kWh Costo ricarica in Spagna

0,50CHF/kWh Costo ricarica in Svizzera

0,50€/kWh Costo ricarica in Slovenia

2,80RON/kWh Costo ricarica in Romania

Fast

0,85€/kWh

In Italia
  • Ricarica in corrente continua (DC) fino a 75kW
  • 60 minuti di sosta gratuita dopo la ricarica

Pay Per Use estero

0,50€/kWh Costo ricarica in Germania

0,66€/kWh Costo ricarica in Austria

0,55€/kWh Costo ricarica in Francia

0,55€/kWh Costo ricarica in Spagna

0,65CHF/kWh Costo ricarica in Svizzera

0,65€/kWh Costo ricarica in Slovenia

3,56RON/kWh Costo ricarica in Romania

Fast+ / Ultra Fast

0,90€/kWh

In Italia
  • Ricarica in corrente continua (DC) maggiore o uguale a 75kW
  • 60 minuti di sosta gratuita dopo la ricarica

Pay Per Use estero

0,65€/kWh Costo ricarica in Germania

0,66€/kWh Costo ricarica in Austria

0,55€/kWh Costo ricarica in Francia

0,59€/kWh Costo ricarica in Spagna

0,70CHF/kWh Costo ricarica in Svizzera

0,70€/kWh Costo ricarica in Slovenia

3,56RON/kWh Costo ricarica in Romania

Cosa succede se la tua auto occupa la colonnina oltre il tempo di ricarica? Scopri la tariffa extra-sosta!

È importante che le nostre colonnine permettano a tutti di ricaricare. Dal termine della ricarica avrai a disposizione 60 minuti di sosta gratuita per tornare alla colonnina e ripartire con la tua auto. Dopo questo periodo applicheremo una tariffa di extra-sosta: sulle colonnine Quick (AC fino a 22kW) pari a 0,12€/min (la tariffa non si applica nella fascia 23-7), sulle colonnine Fast (DC fino a 75kW) pari a 0,20€/min (H24) e sulle colonnine Fast+ e Ultrafast (DC oltre 75kW) pari 0,30€/min (H24). 
Nel caso di ricariche effettuate in paesi in cui si applica una valuta diversa dall'euro, tali importi saranno convertiti nella valuta locale.

Con le card prepagate di Plenitude On The Road,
ricarichi il tuo veicolo quando vuoi.

Viaggia con serenità e dai una svolta ai tuoi spostamenti: scegli fra le nostre card prepagate quella che fa per te! In base al taglio selezionato, potrai accreditare una somma di denaro nel tuo borsellino, utilizzabile quando e dove preferisci presso tutti i punti di ricarica disponibili nell'app Plenitude On The Road.

CARD 50

Valore reale card 53€

Il costo della card è di 50€, ma il tuo credito effettivo è di 53€.

  • 60 minuti di sosta gratuita dopo la ricarica
CARD 100

Valore reale card 110€

Il costo della card è di 100€, ma il tuo credito effettivo è di 110€.

  • 60 minuti di sosta gratuita dopo la ricarica
CARD 150

Valore reale card 170€

Il costo della card è di 150€, ma il tuo credito effettivo è di 170€.

  • 60 minuti di sosta gratuita dopo la ricarica

Il credito è valido 6 mesi a partire dalla data di acquisto. Puoi acquistare una nuova carta prepagata Card e aggiungere credito al tuo borsellino anche se non hai ancora terminato la disponibilità precedente. Ogni volta che selezionerai il borsellino come metodo di pagamento in fase di avvio di ricarica, l’importo della ricarica sarà scalato automaticamente dalla prima Card in ordine di scadenza. Ricordati che sei sempre libero di decidere se pagare le ricariche con il credito del borsellino o direttamente con la tua carta di credito. In caso di ricarica effettuata direttamente con la tua carta di credito, il credito della Card non verrà scalato dal borsellino. Ti ricordiamo che le Card sono disponibili solo in caso di selezione del Paese prevalente Italia o Repubblica di San Marino e utilizzabili presso le stazioni di Ricarica site in Italia/San Marino. 

Per saperne di più

Dubbi? Prova a consultare le nostre FAQ per trovare la soluzione giusta.  Scopri di più nei documenti di Plenitude On The Road.

 

Privacy Policy

Termini e condizioni app

Tutti i documenti

Se hai scollegato il cavo dal veicolo, ma non riesci a scollegarlo dalla stazione di ricarica, puoi provare a riavviare la ricarica e fermarla nuovamente. Se il problema persiste, contatta la nostra assistenza.

Sì. Semplicemente il veicolo assorbirà dalla colonnina tutta la potenza che è in grado di assorbire.

Plenitude On The Road S.r.l. è un operatore integrato per la mobilità elettrica, che attraverso la propria infrastruttura consente ai proprietari di veicoli elettrici di ricaricare la propria auto su tutto il territorio nazionale e internazionale. È possibile attivare una ricarica utilizzando l’app Plenitude On The Road o la tessera RFID. 

È possibile acquistare la tessera RFID direttamente dall’app. Con la tessera RFID è possibile ricaricare l’auto nelle stazioni del servizio di Plenitude On The Road senza utilizzare l’app (lo smartphone). La tessera va attivata sull’app e associata (verrà associata automaticamente) al proprio metodo di pagamento ed al profilo di fatturazione. 
Per attivare la tessera RFID occorre entrare nell’app Plenitude On The Road, poi nella sezione “Profilo”, successivamente nella sezione “Tessera RFID” e, dopo aver selezionato “Attiva”, seguire le istruzioni su app. 

Per avviare la ricarica avvicina la card all’apposita area e collega il cavo. Per terminare la ricarica, avvicina la card all’apposita area e scollega il cavo.

In caso di smarrimento o furto della tua tessera RFID, puoi richiederne una nuova nell'app oppure puoi contattare il nostro servizio clienti. Nella sezione “Supporto”, puoi segnalare il problema selezionando “Furto o smarrimento tessera RFID”. Disabiliteremo la tua carta smarrita e ne invieremo una nuova al tuo indirizzo registrato.

Attraverso l'utilizzo delle carte prepagate è possibile ricaricare il borsellino. Ad ogni ricarica verrà utilizzato il tuo credito disponibile, se selezionato tra i metodi di pagamento, per la ricarica presso le EVC del servizio di Plenitude On The Road e/o, a seconda delle casistiche individuate in app, presso EVC di altri operatori interoperabili. Puoi acquistare le carte prepagate direttamente in app. Per ulteriori dettagli consulta i nostri termini e condizioni.

