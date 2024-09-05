Le e-bike sono il futuro della mobilità elettrica?

Auto, monopattini elettrici, e-bike, autobus di linea: si sta andando incontro a una nuova era sempre più elettrica.

Grazie ad una nuova viabilità presente in molti luoghi d’Italia, ma anche grazie alla batteria agli ioni di litio e all'adozione di nuovi modelli sempre più alla moda e all’avanguardia, l'e-bike si sta trasformando in un mezzo facilmente parcheggiabile nelle zone più affollate e sempre più utilizzato per muoversi in città.

Le bici elettriche, inoltre, possono essere ricaricate in qualunque punto di ricarica e possono raggiungere i 22 km/h. L’e-bike non solo promette di farvi andare al doppio della velocità rispetto a quando si utilizza una bici tradizionale, ma diventa anche di pedalare con meno fatica in salita. È un mezzo da poter utilizzare anche in città collinari ed ha spopolato in quei paesi dove la bici è un mezzo che viene utilizzato dalla maggior parte della popolazione in ogni stagione, come in Olanda, nella quale nel 2018 più della metà delle biciclette vendute erano elettriche.

Nei prossimi anni ci si aspetta uno sviluppo tecnologico delle e-bike, il cui focus sarà su innovazioni come: