La bici elettrica, o e-bike, è un mezzo sempre più utilizzato in tutto il mondo per la sua comodità e il suo essere più sostenibile. La bicicletta a pedalata assistita o ancora pedelec (da pedal electric cycle), è dotata di un sistema composto da una centralina, un display, una batteria e un motore che entra in funzione solo quando si sta pedalando.
L’e-bike nasce nel 1895, grazie al primo prototipo di Odgen Bolton Junior che ha avuto l’idea di utilizzare una batteria da 10 volt e un piccolo motore per motorizzare la sua bicicletta. Da quel momento, i brevetti furono tantissimi e ognuno di questi apportava delle migliorie alla versione iniziale. Nel 1969 arrivò la svolta con Garfield Arthur Wood Junior, un inventore e pilota che brevettò un design per e-bike, realizzando la prima versione moderna di questo mezzo.
La prima versione più attuale, tuttavia, arriva solo a metà degli anni ’90 e nasce in Giappone grazie alla famosa compagnia Yamaha che vi incorpora numerose funzionalità, tra cui la pedalata assistita. Da quel momento, la bicicletta elettrica inizia a prendere piede, fino a diventare un fenomeno globale intorno ai primi anni 2000.
Auto, monopattini elettrici, e-bike, autobus di linea: si sta andando incontro a una nuova era sempre più elettrica.
Grazie ad una nuova viabilità presente in molti luoghi d’Italia, ma anche grazie alla batteria agli ioni di litio e all'adozione di nuovi modelli sempre più alla moda e all’avanguardia, l'e-bike si sta trasformando in un mezzo facilmente parcheggiabile nelle zone più affollate e sempre più utilizzato per muoversi in città.
Le bici elettriche, inoltre, possono essere ricaricate in qualunque punto di ricarica e possono raggiungere i 22 km/h. L’e-bike non solo promette di farvi andare al doppio della velocità rispetto a quando si utilizza una bici tradizionale, ma diventa anche di pedalare con meno fatica in salita. È un mezzo da poter utilizzare anche in città collinari ed ha spopolato in quei paesi dove la bici è un mezzo che viene utilizzato dalla maggior parte della popolazione in ogni stagione, come in Olanda, nella quale nel 2018 più della metà delle biciclette vendute erano elettriche.
Nei prossimi anni ci si aspetta uno sviluppo tecnologico delle e-bike, il cui focus sarà su innovazioni come:
Se non si vuole acquistare una bici elettrica la si può anche noleggiare, sia in Italia che all’estero sono attivi, e molto diffusi, diversi servizi di noleggio e bike sharing che rendono molto semplice l’utilizzo di questo mezzo senza doverlo acquistare. Con tutti i nuovi modelli, gli ibridi e i diversi costi, le e-bike stanno entrando nell’uso quotidiano di un numero sempre maggiore di persone.