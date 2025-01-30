Finalità, base giuridica del trattamento, natura del conferimento dei dati e conservazione dei dati personali

I dati personali degli Iscritti saranno trattati da Plenitude per le seguenti finalità:

1) Finalità relative al Programma ed in particolare per:

consentire la partecipazione al Programma ;

; inviare via e-mail le comunicazioni strettamente connesse al Programma (ad es., passaggio di livello, ricezione del codice sconto/vantaggio, etc.);

(ad es., passaggio di livello, ricezione del codice sconto/vantaggio, etc.); gestire la partecipazione ai concorsi a premio lanciati nell’ambito del Programma a cui gli Iscritti decideranno di partecipare;

a premio lanciati nell’ambito del Programma a cui gli Iscritti decideranno di partecipare; consentire di fruire degli eventuali vantaggi.

La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’erogazione agli Iscritti dei servizi connessi al Programma, come regolati dai Termini e Condizioni del Programma, dal Regolamento del Programma e dai regolamenti dei concorsi a premio che verranno di volta in volta promossi da Plenitude.

Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornire i dati renderà impossibile la partecipazione al Programma stesso o ai singoli concorsi a premio.

I dati saranno conservati per 10 anni dalla disiscrizione, nel rispetto dei termini previsti dalle applicabili disposizioni in materia di prescrizione.



2) Invio tramite e-mail di comunicazioni informative e promozionali legate al Programma (ad es., nuovi concorsi a premio, vantaggi del proprio livello, vantaggi e partnership del Programma, premi a disposizione)



La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse di Plenitude di garantire agli Iscritti di essere sempre informati sui vantaggi e le nuove Iniziative legate al Programma.

I dati saranno conservati sino all’eventuale opposizione da parte degli Iscritti.

In ogni caso, gli Iscritti possono in qualsiasi momento richiedere di non ricevere più queste comunicazioni (opt-out), cliccando sull’apposito link presente in ogni comunicazione che sarà inviata da Plenitude.

La richiesta in questione non inficerà le attività di marketing relative a future iniziative curate da Eni Plenitude, sulla base del consenso espresso fornito dall’Iscritto in qualità di Cliente di Plenitude.



3) Invio di comunicazioni promozionali personalizzate relative al Programma e personalizzazione dei contenuti mostrati sul sito di Plenitude dedicato al Programma

Sulla base del consenso facoltativo eventualmente fornito dagli Iscritti, Plenitude potrà inviare (via SMS, e-mail o telefono con operatore) comunicazioni promozionali personalizzate relative ai vantaggi, ai benefici e alle iniziative del Programma e personalizzare i contenuti mostrati sul sito di Plenitude dedicato al Programma, proponendo agli Iscritti i vantaggi, benefici e le iniziative più rilevanti. La personalizzazione si ottiene sulla base dei seguenti criteri:

l’interazione degli Iscritti con il Programma e le loro preferenze (ad es., benefici più richiesti, risposte a survey specifiche, azioni compiute, acquisti fatti);

(ad es., benefici più richiesti, risposte a survey specifiche, azioni compiute, acquisti fatti); il comportamento degli Iscritti sul sito di Plenitude dedicato al Programma (ad es., sezioni visitate, benefici selezionati etc.);

di Plenitude dedicato al Programma (ad es., sezioni visitate, benefici selezionati etc.); la partecipazione ai sondaggi o ai quiz eventualmente proposti da Plenitude nell’ambito del Programma;

eventualmente proposti da Plenitude nell’ambito del Programma; la categoria di cliente a cui appartengono gli Iscritti, ottenuta mediante l’analisi della tipologia di servizio acquistato (ad es., fornitura luce e/o gas, servizi o prodotti accessori) e della propensione all’acquisto di ciascuna categoria di cliente.

La base giuridica per questo trattamento è il consenso specifico liberamente fornito dagli Iscritti al momento dell’adesione al Programma o fornito successivamente.

Il conferimento dei dati non è obbligatorio e il mancato conferimento non pregiudicherà in alcun modo la partecipazione al Programma.

I dati personali utilizzati per la personalizzazione delle comunicazioni saranno conservati per 2 anni dalla raccolta del consenso. Al termine dei due anni, gli Iscritti potranno rinnovare il proprio consenso.



Gli Iscritti potranno, in qualsiasi momento, revocare il loro consenso al trattamento dei dati per questa finalità:



accedendo all’apposita sezione dell’ area personale ;

; inviando una comunicazione all’indirizzo e-mail privacy@eniplenitude.com;

all’indirizzo e-mail privacy@eniplenitude.com; rivolgendosi al DPO all’indirizzo e-mail dpo@eniplenitude.com.

L’eventuale revoca del consenso non pregiudicherà in alcun modo la partecipazione al Programma.

4) Adempimento degli obblighi di legge, regolamenti, disposizioni di Autorità legittimate dalla legge



La base giuridica del trattamento è l’adempimento degli obblighi di legge a cui è soggetta Plenitude, in qualità di Promotore.

5) Accertamento, esercizio o difesa di un diritto di Plenitude o di terzi, in particolare per la gestione di reclami, contestazioni, controversie giudiziarie e/o transazioni



La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse di Plenitude e/o di terzi correlato al diritto di difesa e di tutela di diritti e/o interessi del Promotore e/o di terzi.



6) Analisi statistiche



I dati personali dagli Iscritti saranno trattati per l’elaborazione di statistiche aggregate attinenti o pertinenti all’attività svolta da Plenitude nell’ambito del Programma.

La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse di Plenitude a studiare l’andamento del Programma, per migliorarne le caratteristiche in base alle interazioni degli Iscritti.