Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR" o "Regolamento") Eni Plenitude fornisce l'informativa riguardante il trattamento dei dati personali dei clienti Plenitude iscritti (“Iscritti”) all’iniziativa denominata “Insieme – Programma Loyalty” (di seguito anche “Programma”), che avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento e del D.lgs.196/2003 e s.m.i. ("Codice Privacy").
Il titolare del trattamento dei dati personali è Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit (“Eni Plenitude” o “Plenitude”) con sede legale in via Giovanni Lorenzini 4, 20139 Milano (MI), contattabile all’indirizzo e-mail privacy@eniplenitude.com.
Plenitude ha designato un Responsabile della Protezione dei Dati, che può essere contattato al seguente indirizzo e-mail dpo@eniplenitude.com.
I dati personali degli Iscritti saranno trattati da Plenitude per le seguenti finalità:
1) Finalità relative al Programma ed in particolare per:
La base giuridica del trattamento è rappresentata dall’erogazione agli Iscritti dei servizi connessi al Programma, come regolati dai Termini e Condizioni del Programma, dal Regolamento del Programma e dai regolamenti dei concorsi a premio che verranno di volta in volta promossi da Plenitude.
Il conferimento dei dati non è obbligatorio, ma il rifiuto di fornire i dati renderà impossibile la partecipazione al Programma stesso o ai singoli concorsi a premio.
I dati saranno conservati per 10 anni dalla disiscrizione, nel rispetto dei termini previsti dalle applicabili disposizioni in materia di prescrizione.
2) Invio tramite e-mail di comunicazioni informative e promozionali legate al Programma (ad es., nuovi concorsi a premio, vantaggi del proprio livello, vantaggi e partnership del Programma, premi a disposizione)
La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse di Plenitude di garantire agli Iscritti di essere sempre informati sui vantaggi e le nuove Iniziative legate al Programma.
I dati saranno conservati sino all’eventuale opposizione da parte degli Iscritti.
In ogni caso, gli Iscritti possono in qualsiasi momento richiedere di non ricevere più queste comunicazioni (opt-out), cliccando sull’apposito link presente in ogni comunicazione che sarà inviata da Plenitude.
La richiesta in questione non inficerà le attività di marketing relative a future iniziative curate da Eni Plenitude, sulla base del consenso espresso fornito dall’Iscritto in qualità di Cliente di Plenitude.
3) Invio di comunicazioni promozionali personalizzate relative al Programma e personalizzazione dei contenuti mostrati sul sito di Plenitude dedicato al Programma
Sulla base del consenso facoltativo eventualmente fornito dagli Iscritti, Plenitude potrà inviare (via SMS, e-mail o telefono con operatore) comunicazioni promozionali personalizzate relative ai vantaggi, ai benefici e alle iniziative del Programma e personalizzare i contenuti mostrati sul sito di Plenitude dedicato al Programma, proponendo agli Iscritti i vantaggi, benefici e le iniziative più rilevanti. La personalizzazione si ottiene sulla base dei seguenti criteri:
La base giuridica per questo trattamento è il consenso specifico liberamente fornito dagli Iscritti al momento dell’adesione al Programma o fornito successivamente.
Il conferimento dei dati non è obbligatorio e il mancato conferimento non pregiudicherà in alcun modo la partecipazione al Programma.
I dati personali utilizzati per la personalizzazione delle comunicazioni saranno conservati per 2 anni dalla raccolta del consenso. Al termine dei due anni, gli Iscritti potranno rinnovare il proprio consenso.
Gli Iscritti potranno, in qualsiasi momento, revocare il loro consenso al trattamento dei dati per questa finalità:
L’eventuale revoca del consenso non pregiudicherà in alcun modo la partecipazione al Programma.
4) Adempimento degli obblighi di legge, regolamenti, disposizioni di Autorità legittimate dalla legge
La base giuridica del trattamento è l’adempimento degli obblighi di legge a cui è soggetta Plenitude, in qualità di Promotore.
5) Accertamento, esercizio o difesa di un diritto di Plenitude o di terzi, in particolare per la gestione di reclami, contestazioni, controversie giudiziarie e/o transazioni
La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse di Plenitude e/o di terzi correlato al diritto di difesa e di tutela di diritti e/o interessi del Promotore e/o di terzi.
6) Analisi statistiche
I dati personali dagli Iscritti saranno trattati per l’elaborazione di statistiche aggregate attinenti o pertinenti all’attività svolta da Plenitude nell’ambito del Programma.
La base giuridica del trattamento è il legittimo interesse di Plenitude a studiare l’andamento del Programma, per migliorarne le caratteristiche in base alle interazioni degli Iscritti.
Il trattamento dei dati di cui al punto 3 sopra sarà effettuato attraverso l’ausilio di algoritmi e altre tecniche di profilazione che consentiranno a Plenitude di inviare agli Iscritti comunicazioni personalizzate e di personalizzare i contenuti mostrati sul sito di Plenitude dedicato al Programma, in linea con le preferenze degli Iscritti, o che potrebbero essere maggiormente d’interesse.
Gli algoritmi utilizzati sono regolarmente e periodicamente testati per assicurare che non vengano proposti agli Iscritti vantaggi, benefici o iniziative non rilevanti.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato, per le finalità illustrate, dal personale interno del Titolare, espressamente autorizzato al trattamento dei dati personali. Inoltre, i dati personali potranno essere comunicati per le finalità illustrate ai seguenti soggetti:
I dati personali non saranno trasferiti a società terze in Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo.
Ai sensi del Regolamento e nei casi previsti dal Regolamento medesimo, gli Iscritti potranno esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del GDPR ed in particolare:
Infine, qualora ritengano che il trattamento dei dati forniti violi la normativa in materia di protezione dei dati personali, i Clienti hanno il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).
Gli Iscritti possono esercitare i diritti sopra elencati: