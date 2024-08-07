Come attivare il servizio
Passa alla Bolletta Digitale in pochi semplici passaggi, senza nessun costo aggiuntivo.
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Una volta attivato il servizio, riceverai un'anteprima della tua bolletta via e-mail o SMS.
Nella tua Area Personale potrai consultare online la bolletta in versione integrale e scaricarla in formato PDF. In più, potrai visualizzare anche lo storico di tutte le bollette degli ultimi 24 mesi.
Per il pagamento, scegli la modalità che preferisci: addebito diretto, pagamento online o avviso di pagamento.