Bolletta Digitale

Il servizio per ricevere la bolletta online e rendere più semplice la tua vita.

  • Conveniente

    Lo puoi richiedere gratis dall’Area Personale o dall’app.

  • Comoda

    Mai più bollette in ritardo o dimenticate: ricevere la bolletta online ti fa risparmiare tempo e ti aiuta a non perderle.

  • Ecologica

    Attivando Bolletta Digitale riduci il consumo di carta e le emissioni di CO2.

Come attivare il servizio

Passa alla Bolletta Digitale in pochi semplici passaggi, senza nessun costo aggiuntivo.

  • Accedi all'Area Personale
  • Entra nella sezione Prodotti
  • Attiva il servizio di Bolletta Digitale

Una volta attivato il servizio, riceverai un'anteprima della tua bolletta via e-mail o SMS
Nella tua Area Personale potrai consultare online la bolletta in versione integrale e scaricarla in formato PDF. In più, potrai visualizzare anche lo storico di tutte le bollette degli ultimi 24 mesi.

Per il pagamento, scegli la modalità che preferisci: addebito direttopagamento online o avviso di pagamento.