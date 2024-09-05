La manutenzione e il controllo obbligatorio della caldaia

Come avvengono le ispezioni per l’accertamento del controllo degli impianti?

In Italia, le ispezioni sulle caldaie e sugli impianti termici sono regolamentate dall’articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n.74, il quale prevede che le autorità competenti effettuino controlli a campione per accertarsi che i cittadini abbiano eseguito le verifiche obbligatorie di manutenzione e contenimento energetico. Durante l’ispezione viene valutata l'efficienza energetica della caldaia e viene stimato il suo corretto dimensionamento in relazione al fabbisogno energetico invernale della casa o dell’edificio in cui è allocata.

È bene chiarire che le ispezioni possono avere luogo solamente nel caso in cui si abbia una caldaia di potenza termica superiore a 10 Kw. Inoltre, per quanto riguarda le caldaie a metano, gas e gpl di potenza compresa tra 10 kW e 100 kW, la verifica della documentazione che attesta l’avvenuto intervento di controllo dei fumi, se inviata correttamente al comune e alla regione, rappresenta un’operazione sostitutiva all’ispezione.

Al contrario, l’ispezione si può verificare se non si ha pagato il bollino blu o verde o non si ha provveduto a inviare il rapporto di controllo e di efficienza energetica.