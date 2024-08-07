Glossario della Bolletta di Energia Elettrica e Gas

Il Glossario, come previsto da ARERA con la Delibera 204/2025/R/com, è uno strumento rivolto ai clienti finali di energia elettrica (in bassa tensione) e di gas (con consumi annui fino a 200.000 Smc) e ha l’obiettivo di fornire una descrizione chiara e trasparente della terminologia utilizzata nelle bollette di energia elettrica e gas.
I Glossari disponibili in questa pagina sono organizzati in sezioni che rispecchiano la struttura della bolletta: 

  • Il Frontespizio unificato
  • Lo scontrino dell’energia
  • Il box dedicato all’offerta
  • Gli elementi informativi essenziali
  • Gli elementi di dettaglio 

Consulta i Glossari per avere maggiori dettagli sulle voci presenti in bolletta.

 

Allegati Aziende, Imprese e Condomini

Qui puoi consultare i glossari generali e quelli per le offerte Gas PLACET, sia a prezzo fisso, sia variabile.
I Glossari per tutte le offerte di mercato libero sottoscritte sono disponibili nel Portale Grandi Clienti.

Allegati Casa, Professionisti, Uffici e Negozi

Qui puoi consultare i glossari per le diverse offerte, suddivise per tipo di contratto e per tipo di servizio.