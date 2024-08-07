Glossario della Bolletta di Energia Elettrica e Gas

Il Glossario, come previsto da ARERA con la Delibera 204/2025/R/com, è uno strumento rivolto ai clienti finali di energia elettrica (in bassa tensione) e di gas (con consumi annui fino a 200.000 Smc) e ha l’obiettivo di fornire una descrizione chiara e trasparente della terminologia utilizzata nelle bollette di energia elettrica e gas.

I Glossari disponibili in questa pagina sono organizzati in sezioni che rispecchiano la struttura della bolletta:



Il Frontespizio unificato

Lo scontrino dell’energia

Il box dedicato all’offerta

Gli elementi informativi essenziali

Gli elementi di dettaglio

Consulta i Glossari per avere maggiori dettagli sulle voci presenti in bolletta.