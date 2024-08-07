Il Glossario, come previsto da ARERA con la Delibera 204/2025/R/com, è uno strumento rivolto ai clienti finali di energia elettrica (in bassa tensione) e di gas (con consumi annui fino a 200.000 Smc) e ha l’obiettivo di fornire una descrizione chiara e trasparente della terminologia utilizzata nelle bollette di energia elettrica e gas.
I Glossari disponibili in questa pagina sono organizzati in sezioni che rispecchiano la struttura della bolletta:
Consulta i Glossari per avere maggiori dettagli sulle voci presenti in bolletta.
Qui puoi consultare i glossari generali e quelli per le offerte Gas PLACET, sia a prezzo fisso, sia variabile.
I Glossari per tutte le offerte di mercato libero sottoscritte sono disponibili nel Portale Grandi Clienti.
Qui puoi consultare i glossari per le diverse offerte, suddivise per tipo di contratto e per tipo di servizio.
LUCE - Placet Fisse
LUCE - Placet Indicizzate
LUCE - Fisse 24 Mesi
LUCE - Fisse 12 Mesi
LUCE - Indicizzate 24 Mesi
LUCE - Indeterminate
LUCE - Altre Offerte Fisse
LUCE - Altre Offerte Indicizzate
GAS - Placet Fisse
GAS - Placet Indicizzate
GAS - Fisse 36 Mesi
GAS - Fisse 24 Mesi
GAS - Fisse 12 Mesi
GAS - Indicizzate 24 Mesi
GAS - Indeterminate
GAS - Altre Offerte Fisse
GAS - Altre Offerte Indicizzate
Glossario LUCE - Fisse 24 mesi
Glossario GAS - Fisse 24 mesi