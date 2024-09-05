Costruire una pila elettrica con i limoni

In principio fu Alessandro Volta: il fisico italiano, tra la fine del Settecento e primi anni dell’Ottocento, rivoluzionò il mondo costruendo per la prima volta una pila. La grande invenzione di Volta si basava sull’utilizzo di due metalli – il rame e lo zinco, per la precisione – e una soluzione acida.

Se tale invenzione fu il risultato di anni e anni di studio scientifico, oggi siamo in grado di realizzare una pila direttamente a casa, utilizzando persino costituenti insospettabili e che non possono mancare in ogni cucina come i limoni. Se siete incuriositi dall’idea di realizzare l’esperimento, ecco un breve tutorial.