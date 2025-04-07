Menu a tendina MENU

Gestire la tua energia non è mai stato così semplice

Scarica l’app per avere a portata di mano tutto quello di cui hai bisogno.

Cosa puoi fare con l’app Eni Plenitude

Sull’app troverai diverse funzioni utili, tra cui quelle per:

  • Gestire le forniture

    e visualizzare lo storico di bollette e letture, tenendo tutto sotto controllo.

  • Monitorare i consumi

    e visualizzare lo storico delle bollette e delle letture.

  • Pagare le bollette

    scegliendo tra diversi metodi di pagamento, oppure attivando l’addebito sul conto.

  • Passa alla Bolletta Digitale

    Ricevi le bollette via e-mail non appena vengono emesse, riduci l’uso di carta ed evita ritardi nei pagamenti.

  • Paga le bollette a rate

    Crea e personalizza un piano di rateizzazione per ogni bolletta in base alle tue esigenze.

  • Iscriviti a Plenitude Insieme

    Per te, tanti vantaggi, premi e offerte speciali. Molto più di un programma fedeltà.

I nostri Clienti dicono di noi

Ecco i pareri di alcune delle persone che usano la nostra app.

  • “Pagamento bolletta semplice e veloce.

    Interfaccia semplice ed intuitiva, trovo tutti i dati e le info che mi servono.”

    Cliente Plenitude

  • “Comprensibile, dettagliata e completa

    in ogni sua parte. Ottima la possibilità di poter tenere sotto controllo i consumi.”

    Cliente Plenitude

  • “Molto intuitiva e molto ben strutturata.

    Semplice anche per chi ha poca domestichezza di elettronica.”

    Cliente Plenitude

  • “App perfetta, molto pratica e facile

    da utilizzare, semplice per inviare letture dei contattori e pagare le bollette.”

    Cliente Plenitude

Inquadra il QR Code con il cellulare per

scaricare l'app Eni Plenitude.

Scansiona qui con la fotocamera del telefono per scaricare l'app mobile

In alternativa, la trovi anche sui principali store online:

Scarica l'app e gestisci la tua casa direttamente dal cellulare

Puoi accedere con i dati che già usi per l'Area Personale oppure registrarti.

Scarica l'app