Plenitude aderirà al Decreto Bollette, impegnandosi a riconoscere, sia ai già clienti luce sia a chi attiva una nuova fornitura con Plenitude entro il 31 maggio, ove in possesso dei requisiti, uno sconto in bolletta luce valido per il 2026 e per il 2027, pari a due mesi del costo dell’energia definito da ARERA (componente PE gratuita). Plenitude applicherà le modalità che saranno definite da Arera per l’individuazione degli aventi diritto e per il riconoscimento del contributolo e aggiornerà questa pagina di conseguenza.

A chi è riservata l’iniziativa e quali sono i requisiti necessari?

I destinatari sono i clienti che rispettano tutti i seguenti requisiti:

ISEE annuale fino a 25.000 € , non già beneficiari del bonus sociale elettrico;

, non già beneficiari del bonus sociale elettrico; Utenza domestica residente attiva ;

; Consumo nel bimestre di riferimento minore o uguale a 500 kWh ;

; Consumi totali minori di 3000 kWh nei 12 mesi prima della fine del bimestre di riferimento.

Cosa prevede il Decreto Bollette?

Il Decreto Bollette prevede che i venditori possano scegliere volontariamente di applicare uno sconto in bolletta per ciascuno degli anni del 2026 e del 2027:

Per i clienti già attivi al 1° gennaio del medesimo anno :

lo sconto sarà calcolato sui consumi del bimestre gennaio e febbraio ed erogato nella bolletta dei consumi di luglio .

: lo sconto sarà calcolato sui consumi del bimestre . Per i nuovi clienti attivati entro il 31 maggio del medesimo anno:

lo sconto sarà calcolato sui consumi del primo bimestre di attivazione della fornitura ed erogato nella bolletta relativa ai consumi del quinto mese successivo.

Lo sconto verrà calcolato moltiplicando i consumi del cliente nel bimestre di riferimento (i.e. gennaio-febbraio 2026 oppure il primo bimestre di attivazione) per il costo dell’energia (componente PE) definito da ARERA per la Maggior Tutela nell’ultimo trimestre del 2025.

Ecco un esempio pratico

Sulla base dei propri consumi nei mesi di gennaio e febbraio 2026, un cliente riceverà uno sconto sul Prezzo Energia definito da ARERA, calcolato in questo modo:

consumo pari a 300 kWh: 300 kWh × Prezzo Energia Arera 0,12032 €/kWh = 36 € (valore sconto)

× Prezzo Energia Arera (valore sconto) consumo pari a 500 kWh: 500 kWh × Prezzo Energia Arera 0,12032 €/kWh = 60 € (valore sconto)

Lo sconto sarà applicato alle condizioni contrattuali del cliente e verrà erogato nella bolletta del 5° mese successivo al bimestre di riferimento (gennaio–febbraio per i già clienti; primi due mesi di attivazione per i nuovi clienti).

Come ricevere lo sconto con Plenitude?

I clienti luce attivi al 1° gennaio 2026 che rispettano i requisiti necessari riceveranno lo sconto nella bolletta di agosto o settembre 2026.

che rispettano i requisiti necessari riceveranno lo sconto nella bolletta di agosto o settembre 2026. Chi attiverà una nuova fornitura luce con Plenitude entro il 31 maggio 2026, riceverà lo sconto nella prima bolletta utile, trascorsi 7 mesi dall’attivazione.

Le stesse modalità saranno applicate anche per l’anno 2027.

Non sarà necessario per i clienti farne richiesta in quanto gli aventi diritto saranno comunicati a Plenitude da Acquirente Unico e riceveranno il contributo in automatico.