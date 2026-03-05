Plenitude aderirà al Decreto Bollette, impegnandosi a riconoscere, sia ai già clienti luce sia a chi attiva una nuova fornitura con Plenitude entro il 31 maggio, ove in possesso dei requisiti, uno sconto in bolletta luce valido per il 2026 e per il 2027, pari a due mesi del costo dell’energia definito da ARERA (componente PE gratuita). Plenitude applicherà le modalità che saranno definite da Arera per l’individuazione degli aventi diritto e per il riconoscimento del contributolo e aggiornerà questa pagina di conseguenza.
I destinatari sono i clienti che rispettano tutti i seguenti requisiti:
Il Decreto Bollette prevede che i venditori possano scegliere volontariamente di applicare uno sconto in bolletta per ciascuno degli anni del 2026 e del 2027:
Lo sconto verrà calcolato moltiplicando i consumi del cliente nel bimestre di riferimento (i.e. gennaio-febbraio 2026 oppure il primo bimestre di attivazione) per il costo dell’energia (componente PE) definito da ARERA per la Maggior Tutela nell’ultimo trimestre del 2025.
Sulla base dei propri consumi nei mesi di gennaio e febbraio 2026, un cliente riceverà uno sconto sul Prezzo Energia definito da ARERA, calcolato in questo modo:
Lo sconto sarà applicato alle condizioni contrattuali del cliente e verrà erogato nella bolletta del 5° mese successivo al bimestre di riferimento (gennaio–febbraio per i già clienti; primi due mesi di attivazione per i nuovi clienti).
Le stesse modalità saranno applicate anche per l’anno 2027.
Non sarà necessario per i clienti farne richiesta in quanto gli aventi diritto saranno comunicati a Plenitude da Acquirente Unico e riceveranno il contributo in automatico.
Aggiornato al 05/03/2026