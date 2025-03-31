Le offerte luce e gas Plenitude per il condominio sono legate alla fornitura del POD (Point of Delivery) condominiale per l'energia elettrica e del PDR (Point of Delivery Reference) condominiale per il gas. Quindi l'energia e/o il gas forniti sono destinati alle parti comuni del condominio, come le luci delle scale, gli ascensori, l'illuminazione esterna e altri servizi condivisi. Non riguarda le singole unità abitative, ma esclusivamente le aree comuni.