Le attuali condizioni economiche dell'offerta Trend Casa possono essere sottoscritte in tutto il territorio italiano fino al 18/02/2026, dai clienti domestici con contatore attivo, in tutti i seguenti casi:
- hai un contratto di luce e/o gas attivo con un altro fornitore e vuoi passare a Eni Plenitude (Cambio Fornitore);
- sei già cliente Eni Plenitude e vuoi cambiare offerta (Cambio Prodotto);
- vuoi passare a Eni Plenitude e contestualmente effettuare una voltura LUCE.
- vuoi effettuare una prima attivazione di un contatore gas o luce (con o senza posa) o un subentro di un contatore gas o luce disattivato (Nuova Attivazione).
Se sei già cliente Eni Plenitude e hai bisogno di cambiare l'intestatario della fornitura, consulta la pagina dedicata al servizio.
Per attivare l'offerta bastano pochi semplici passaggi. Tieni a portata di mano:
- una bolletta del tuo attuale fornitore;
- un documento di identità e il codice fiscale dell'intestatario dell'ultima bolletta;
- l'IBAN, se desideri addebitare la bolletta sul conto corrente.
Puoi sottoscrivere l'offerta direttamente online, cliccando su “Attiva ora” e seguendo le istruzioni.
Importante
Ti forniamo alcune informazioni da tenere a mente in caso di passaggio da un altro fornitore.
Se sei intestatario del contratto:
- il passaggio è completamente gratuito e automatico;
- viene eseguito senza interruzioni alla fornitura e senza bisogno di dare la disdetta al tuo vecchio fornitore;
- è senza vincoli: se non sei soddisfatto, in qualsiasi momento puoi cambiare nuovamente fornitore;
- deve essere richiesto dall’intestatario della fornitura (e non da terzi).
Se non sei intestatario del contratto, ma vuoi passare a Eni Plenitude effettuando contestualmente una voltura:
- il passaggio contestualmente alla voltura può essere effettuato solo per la fornitura LUCE;
- viene eseguito senza interruzioni alla fornitura e senza bisogno di dare la disdetta al tuo vecchio fornitore;
- è senza vincoli: se non sei soddisfatto, in qualsiasi momento puoi cambiare nuovamente fornitore;
- costi amministrativi di Eni Plenitude pari a 35€ IVA esclusa.
Se sei già titolare di un contratto con Eni Plenitude, ma desideri cambiare la tua offerta con Trend Casa (per lo stesso punto di fornitura), vai su "Attiva ora" e richiedi la modifica. A copertura delle spese di gestione del nuovo contratto, ti verrà applicato un corrispettivo una tantum di 12€ (IVA esclusa).
Se stai cambiando casa e le forniture sono già con Eni Plenitude o hai bisogno di modificare l’intestatario del contratto attivo con Eni Plenitude, richiedi la voltura.
Sai che puoi diventare cliente Eni Plenitude anche se non hai una fornitura attiva? Scopri di più