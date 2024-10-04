Ricarica pubblica

La ricarica presso le colonnine pubbliche è quella che “spaventa” di più le prime volte, ma è molto semplice. Il cavo da utilizzare, l’app e le tessere, sono tutte cose che possono disorientare. In realtà, basta conoscere pochi ma precisi concetti.



Dalle colonnine in corrente alternata è sufficiente un cavo Tipo 2. Tutti vanno bene, ma non tutti sono uguali. Esteticamente sembrano identici, però alcuni sono fatti per supportare potenze maggiori. Lo schema è il seguente:

AC 7,4 kW (monofase, 32 A)

AC 11 kW (trifase, 16 A)

AC 22 kW (trifase, 32 A)

Perché è importante conoscere questa differenza? Bisogna ricordarsi che presso le colonnine in corrente alternata, è il caricatore dell’auto che “comanda”. Ci sono auto che possono ricaricare a 7,4 kW, a 11 kW o a 22 kW. Questo significa che, in base alla potenza massima di ricarica, è necessario scegliere un cavo in grado di supportarla. In caso contrario, non potremo sfruttare al massimo il caricatore interno dell’auto.

Non vi preoccupate però: anche utilizzando un cavo “sottodimensionato” per la colonnina, la ricarica si avvierà. L’unico inconveniente è che ci metterete più tempo.

Nel caso delle colonnine in corrente continua non bisogna dotarsi di alcun cavo perché è integrato nella colonnina stessa. In Europa lo standard è il CCS Combo 2. In questo caso la potenza, a patto che la colonnina sia in grado di erogarla, dipende da quanto la batteria è disposta ad accettare. Alcune nuove vetture sono in grado di ricaricare con picchi anche superiori ai 200 kW per tempi di rifornimento davvero molto rapidi.

Attenzione ad alcuni vecchi modelli di auto elettriche giapponesi: queste vetture dispongono di un connettore CHAdeMO, ancora presente in diverse colonnine in corrente continua, ma che non ha più futuro.