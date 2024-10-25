Menu a tendina MENU

CALDAIE E CLIMA PER LA TUA CASA

L’efficienza prende forma a casa tua.

Scopri tutte le soluzioni a gas, ibride o elettriche per riscaldare e raffrescare casa: caldaie, pompe di calore, scaldacqua e climatizzatori.

I vantaggi delle nostre offerte

  • Sconti e detrazioni

    Se sostituisci il tuo impianto con un sistema ibrido o un'all-in-one o un climatizzatore ad alta efficienza, risparmi grazie allo sconto previsto dal Conto Termico. Oppure con le detrazioni puoi recuperare fino al 50% della spesa in 10 anni¹.

  • Installazione inclusa

    Non ti devi preoccupare più dell’installazione², ci pensano i nostri tecnici.

  • Pagamento rateizzato

    Puoi pagare in un’unica soluzione o accedere a diverse modalità di finanziamento in base al prodotto acquistato.

Scegli l'offerta ideale per la tua casa

RISCALDAMENTO

Caldaia

A partire da 1.899€ IVA inclusa

  • Approfitta dello sconto fino a 200€ sulla caldaia e fino a 150€ in bolletta se passi a Plenitude.

RISCALDAMENTO

Sistema ibrido a pompa di calore

A partire da 7.690€ IVA inclusa

  • Sostituisci la tua caldaia con un sistema ibrido a pompa di calore e approfitta dello sconto fino a 1.730€.

TRE IN UNO

Sistema all-in-one ad aria

A partire da 5.220€ IVA inclusa

  • Il sistema all-in-one a pompa di calore riscalda, raffresca e produce acqua calda sanitaria. Se sostituisci la tua caldaia puoi approfittare dello sconto fino a 1.140€.

ACQUA CALDA

Scaldacqua

A partire da 749€ IVA inclusa

  • La nostra offerta per lo scaldabagno elettrico oppure a gas con installazione standard inclusa.

RAFFRESCAMENTO

Climatizzatore

A partire da 1.149€ IVA inclusa

  • Sostituisci il tuo climatizzatore con uno ad alta efficienza  e approfitta dello sconto fino a 520€.

Manutenzione per la caldaia e lo scaldacqua

A partire da 132€ o da 5,50 al mese per 24 mesi.
Due interventi di manutenzione in 2 anni per impianti più sicuri e per diminuire il rischio di guasti.

¹Puoi approfittare del contributo a fondo perduto previsto dal DM 16/02/2016 Conto Termico se sostituisci il tuo vecchio impianto con un climatizzatore ad alta efficienza o con un sistema ibrido a pompa di calore oppure, in alternativa, puoi usufruire delle detrazioni fiscali.
L’incentivo Conto Termico viene erogato sulle sostituzioni direttamente come sconto anticipato da Eni Plenitude SpA per importi fino a 5.000€ e varia in base a due fattori:

  • Prodotto scelto
  • Zona climatica di installazione (dalla A alla F, dove la F corrisponde all’incentivo massimo).

Lo sconto massimo erogato da Plenitude, di 520€ per i climatizzatori e di di 1.697€ per i sistemi ibridi, si riferisce alla zona Climatica F e, rispettivamente, al climatizzatore Perfetto  HA50X e al sistema ibrido a pompa di calore Small.
Le condizioni e limitazioni descritte sono indipendenti da Eni Plenitude SpA, che non ne è quindi in alcun modo responsabile. Per maggiori dettagli puoi consultare la pagina GSE sul Conto Termico.

Le detrazioni fiscali fino al 50% (Bonus Casa) sono valide per ristrutturazioni edilizie, manutenzioni straordinarie e sono soggette a variazioni secondo la normativa vigente.

²Il controllo annuale dei fumi della caldaia non è incluso nel servizio di installazione standard previsto su tutte le caldaie.