Manutenzione per la caldaia e lo scaldacqua
Due interventi di manutenzione in 2 anni per impianti più sicuri e per diminuire il rischio di guasti.
Approfitta dello sconto fino a 200€ sulla caldaia e fino a 150€ in bolletta se passi a Plenitude.
Sostituisci la tua caldaia con un sistema ibrido a pompa di calore e approfitta dello sconto fino a 1.730€.
Il sistema all-in-one a pompa di calore riscalda, raffresca e produce acqua calda sanitaria. Se sostituisci la tua caldaia puoi approfittare dello sconto fino a 1.140€.
La nostra offerta per lo scaldabagno elettrico oppure a gas con installazione standard inclusa.
Sostituisci il tuo climatizzatore con uno ad alta efficienza e approfitta dello sconto fino a 520€.
¹Puoi approfittare del contributo a fondo perduto previsto dal DM 16/02/2016 Conto Termico se sostituisci il tuo vecchio impianto con un climatizzatore ad alta efficienza o con un sistema ibrido a pompa di calore oppure, in alternativa, puoi usufruire delle detrazioni fiscali.
L’incentivo Conto Termico viene erogato sulle sostituzioni direttamente come sconto anticipato da Eni Plenitude SpA per importi fino a 5.000€ e varia in base a due fattori:
Lo sconto massimo erogato da Plenitude, di 520€ per i climatizzatori e di di 1.697€ per i sistemi ibridi, si riferisce alla zona Climatica F e, rispettivamente, al climatizzatore Perfetto HA50X e al sistema ibrido a pompa di calore Small.
Le condizioni e limitazioni descritte sono indipendenti da Eni Plenitude SpA, che non ne è quindi in alcun modo responsabile. Per maggiori dettagli puoi consultare la pagina GSE sul Conto Termico.
Le detrazioni fiscali fino al 50% (Bonus Casa) sono valide per ristrutturazioni edilizie, manutenzioni straordinarie e sono soggette a variazioni secondo la normativa vigente.
²Il controllo annuale dei fumi della caldaia non è incluso nel servizio di installazione standard previsto su tutte le caldaie.