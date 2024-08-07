Quanto costa la voltura mortis causa con Plenitude?

La voltura mortis causa ha un costo di 23€ per le offerte Placet e di 35€ per tutte le altre offerte. A questi costi di aggiunge qualsiasi altro onere richiesto dal distributore gas, ove presente.

È possibile modificare l’offerta e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze di consumo. Inoltre, vi è un trasferimento di debiti o crediti del vecchio intestatario a quello nuovo, il credito viene trasferito sul nuovo conto. Per poter richiedere una voltura mortis causa, bisogna essere l’erede del precedente intestatario, altrimenti si dovrà procedere con una voltura semplice.