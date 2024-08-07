La voltura in caso di decesso del precedente intestatario o voltura per “mortis causa”, è una pratica di cambio di intestatario di una fornitura luce o gas che viene richiesta a seguito di un decesso, spesso dai parenti della persona defunta. Esattamente come una voltura semplice, viene avviata quando si vuole modificare l'intestatario di un'utenza domestica che si intende mantenere attiva.
Al riguardo, prima di poter procedere bisogna assicurarsi che la persona defunta non abbia incaricato una persona di fiducia, oppure Plenitude, di provvedere alla cessazione della fornitura.
Inoltre, puoi richiedere la voltura mortis causa, solo se sei un familiare o un erede dalla persona defunta.
Puoi seguire i passaggi sul sito selezionando una tra le offerte disponibili, oppure contattare i nostri operatori al Numero Verde 800.900.700 da telefono fisso, allo 02.444.141 da telefono mobile o chiedere informazioni tramite Lucilla, la nostra assistente virtuale.
La voltura mortis causa ha un costo di 23€ per le offerte Placet e di 35€ per tutte le altre offerte. A questi costi di aggiunge qualsiasi altro onere richiesto dal distributore gas, ove presente.
È possibile modificare l’offerta e scegliere quella più adatta alle proprie esigenze di consumo. Inoltre, vi è un trasferimento di debiti o crediti del vecchio intestatario a quello nuovo, il credito viene trasferito sul nuovo conto. Per poter richiedere una voltura mortis causa, bisogna essere l’erede del precedente intestatario, altrimenti si dovrà procedere con una voltura semplice.
Ti ricordiamo che è necessario procedere alla voltura mortis causa in seguito al decesso dell’intestatario. Plenitude può richiedere un controllo dell’intestazione della fornitura, a seguito del quale verrà chiesto di cambiare l’intestatario delle utenze.
Puoi richiedere la voltura direttamente online, in pochi e semplici passaggi.
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