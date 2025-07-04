Le nostre offerte dedicate alle imprese con un consumo luce annuo da 30.000 kWh a 750.000 kWh e un consumo gas annuo da 5.000 smc a 200.000 smc.
Sono da intendersi PMI quelle con un consumo luce annuo da 30.000 kWh a 750.000 kWh e un consumo gas annuo da 5.000 smc a 200.000 smc. Se i tuoi consumi sono maggiori, visita le offerte luce e gas per le Grandi Aziende .
Dal fotovoltaico alle pompe di calore, fino a un nuovo impianto di illuminazione, con Plenitude hai accesso a numerose soluzioni per migliorare l’efficienza della tua azienda e ridurre i consumi.
Propone una struttura di prezzo variabile e condizioni contrattuali fissate dall'Autorità per l'energia.
Propone una struttura di prezzo fisso e condizioni contrattuali fissate dall'Autorità per l'energia.
Le offerte luce e gas Plenitude dedicate alle Piccole e Medie Imprese sono rivolte a tutte le aziende con un consumo luce annuo da 40.000 kWh a 750.000 kWh e un consumo gas annuo da 10.000 smc a 200.000 smc.
Puoi sottoscrivere un’offerta luce e/o gas con il supporto di un nostro specialista.
Ricorda che in caso di passaggio da un altro fornitore a Eni Plenitude:
La fornitura di energia elettrica o gas da parte di Eni Plenitude avrà inizio secondo tempistiche differenziate in base alla tipologia di operazione contrattuale richiesta dal Cliente. La data di inizio della/e fornitura/e sarà indicata da Eni Plenitude al Cliente con la comunicazione di accettazione della Proposta di Contratto o con ulteriori modalità (ad esempio a mezzo mail) e comunque sarà riportata nelle fatture.
Tramite l’area personale si potrà comodamente:
Inoltre, è possibile accedere alla modulistica utile per richiedere agevolazioni fiscali e servizi di rete.