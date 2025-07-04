Menu a tendina MENU

OFFERTE LUCE E GAS PER LE PMI

L’energia per le Piccole e Medie Imprese

Le nostre offerte dedicate alle imprese con un consumo luce annuo da 30.000 kWh a 750.000 kWh e un consumo gas annuo da 5.000 smc a 200.000 smc.

Perché scegliere Plenitude per la tua impresa?

  • Sempre al tuo fianco

    Per supportarti anche nel percorso verso una maggiore efficienza energetica.

  • Una scelta consapevole

    Scegli la soluzione luce e gas più adatta alle esigenze della tua impresa.

  • Servizio clienti dedicato

    Per ascoltare ogni tua necessità e trovare rapidamente la soluzione migliore.

  • La tua area personale

    Per verificare in modo immediato consumi e fatture.

Ricevi una consulenza personalizzata

Compila il questionario e un nostro specialista ti ricontatterà.

Sono da intendersi PMI quelle con un consumo luce annuo da 30.000 kWh a 750.000 kWh e un consumo gas annuo da 5.000 smc a 200.000 smc. Se i tuoi consumi sono maggiori, visita le offerte luce e gas per le Grandi Aziende .

Conferma il tuo numero di telefono

Per proseguire, inserisci qui sotto il codice di verifica temporaneo che hai ricevuto via SMS al [telefono].

Se il numero di telefono non è corretto, puoi modificarlo qui

Il codice che hai inserito non è valido

Riprova o richiedi un nuovo codice di verifica.

Questo campo è obbligatorio

Se non lo hai ricevuto, puoi richiere un nuovo codice tra 29 secondi

Non l' hai ricevuto? Richiedi un nuovo codice

Modifica il tuo numero di telefono

Inserisci nuovamente il tuo numero di telefono per ricevere il codice di verifica via SMS e completare la richiesta.

Questo campo è obbligatorio

Rendi la tua impresa più efficiente

Dal fotovoltaico alle pompe di calore, fino a un nuovo impianto di illuminazione, con Plenitude hai accesso a numerose soluzioni per migliorare l’efficienza della tua azienda e ridurre i consumi.

Altre offerte per le PMI

  • Placet Variabile Altri Usi

    Propone una struttura di prezzo variabile e condizioni contrattuali fissate dall'Autorità per l'energia.

  • Placet Fissa Altri Usi

    Propone una struttura di prezzo fisso e condizioni contrattuali fissate dall'Autorità per l'energia.

Info e dettagli

Le offerte luce e gas Plenitude dedicate alle Piccole e Medie Imprese sono rivolte a tutte le aziende con un consumo luce annuo da 40.000 kWh a 750.000 kWh e un consumo gas annuo da 10.000 smc a 200.000 smc.

Puoi sottoscrivere un’offerta luce e/o gas con il supporto di un nostro specialista.
Ricorda che in caso di passaggio da un altro fornitore a Eni Plenitude:

  • l’attivazione è senza costi;
  • non dovrai preoccuparti di dare disdetta al tuo attuale fornitore, Eni Plenitude si occuperà di inoltrare la comunicazione di recesso.

La fornitura di energia elettrica o gas da parte di Eni Plenitude avrà inizio secondo tempistiche differenziate in base alla tipologia di operazione contrattuale richiesta dal Cliente. La data di inizio della/e fornitura/e sarà indicata da Eni Plenitude al Cliente con la comunicazione di accettazione della Proposta di Contratto o con ulteriori modalità (ad esempio a mezzo mail) e comunque sarà riportata nelle fatture.

Tramite l’area personale si potrà comodamente:

  • consultare le fatture;
  • inserire l’autolettura;
  • aggiornare i dati catastali;
  • monitorare i consumi della tua impresa;
  • scaricare la propria reportistica, come l’estratto conto.

Inoltre, è possibile accedere alla modulistica utile per richiedere agevolazioni fiscali e servizi di rete.