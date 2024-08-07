Cambio fornitore

Il cambio fornitore è l’operazione corretta se il contatore è attivo e vuoi passare a Plenitude mantenendo lo stesso intestatario.

Caratteristiche principali

Nessuna interruzione della fornitura

Nessun intervento tecnico sul contatore

Possibilità di scegliere l’offerta Luce e/o Gas Plenitude più adatta alle tue esigenze

Questa operazione è disponibile sia per Luce sia per Gas.