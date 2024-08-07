Scegli l'offerta che fa per te e scopri come attivarla

Cosa occorre

  • 1

    Documento:

    Un documento di identità valido.
  • 2

    Codice fiscale:

    Il codice fiscale del titolare della bolletta relativa all'ultimo contratto di fornitura.
  • 3

    Bolletta:

    Una bolletta relativa all'ultimo contratto di fornitura
  • 4

    IBAN:

    Il codice IBAN, se desideri l'addebito diretto delle bollette sul tuo conto corrente.

Ricorda che, per effettuare il cambio di fornitore e passare a Plenitude, i dati del titolare della fornitura devono coincidere con quelli dell’intestatario dell’ultima bolletta.
Se hai bisogno di cambiare anche l’intestatario della fornitura, nessun problema, ecco come fare:

  • Se il tuo attuale fornitore non è Plenitude: effettua la voltura con il tuo attuale fornitore e, una volta che sarai intestatario della bolletta, potrai effettuare il passaggio ad Plenitude;
  • Se il tuo attuale fornitore è Plenitude ma non sei tu l’intestatario della bolletta, ti basterà richiedere la voltura.

Come passare a Plenitude: tutte le operazioni disponibili

In base alla tua situazione, per attivare una fornitura Luce e/o Gas con Eni Plenitude puoi scegliere tra diverse operazioni: cambio fornitore, voltura, subentro, prima attivazione, allaccio o cambio offerta. Di seguito trovi una guida completa e aggiornata per capire quale procedura fa al caso tuo.

Cambio fornitore

Il cambio fornitore è l’operazione corretta se il contatore è attivo e vuoi passare a Plenitude mantenendo lo stesso intestatario.

Caratteristiche principali

  • Nessuna interruzione della fornitura
  • Nessun intervento tecnico sul contatore
  • Possibilità di scegliere l’offerta Luce e/o Gas Plenitude più adatta alle tue esigenze

Questa operazione è disponibile sia per Luce sia per Gas.

Voltura: cambio intestatario

La voltura consente di cambiare l’intestatario di una fornitura già attiva, senza interrompere il servizio.

Tipologie di voltura disponibili:

1 Voltura semplice

  • Il contatore è attivo
  • Cambia solo l’intestatario
  • Il fornitore resta invariato

2 Voltura con cambio fornitore (voltura + switch)

  • Il contatore è attivo
  • Cambia l’intestatario
  • Passi contemporaneamente a Eni Plenitude

La voltura con cambio fornitore è attualmente disponibile solo per la fornitura Luce.

3 Voltura mortis causa

  • In caso di decesso dell’intestatario della fornitura
  • Consente il subentro di un familiare o erede senza interruzioni del servizio

Più informazioni sulla voltura

Subentro Luce e Gas

Il subentro è necessario quando il contatore è presente ma non attivo, perché il contratto precedente è stato cessato.

Con il subentro:

  • il contatore viene riattivato
  • viene stipulato un nuovo contratto a tuo nome

Il subentro è disponibile per energia elettrica e Gas naturale.

Prima attivazione del contatore

La prima attivazione si richiede quando il contatore è presente ma non è mai stato attivato, ad esempio in una casa di nuova costruzione o mai abitata.

In questo caso Plenitude avvia:

  • l’attivazione tecnica del contatore
  • la fornitura di Luce e/o Gas con un nuovo contratto

Allacciamento e posa del contatore

Se l’immobile non è collegato alla rete o non è presente alcun contatore, puoi richiedere:

  • l’allacciamento alla rete elettrica o Gas
  • la posa del contatore
  • l’attivazione della fornitura

Questa procedura prevede un intervento tecnico da parte del distributore locale.

Cambio offerta Plenitude

Se sei già cliente Eni Plenitude, puoi richiedere in qualsiasi momento il cambio offerta, scegliendo nuove condizioni economiche per la tua fornitura Luce e/o Gas.

Il cambio offerta:

  • non comporta interruzioni
  • non richiede interventi sul contatore

Quale operazione scegliere?

Se non sei sicuro di quale operazione scegliere, puoi seguire la procedura guidata online oppure contattare il Servizio Clienti Plenitude, o recarti in un Plenitude Store per ricevere assistenza.

Info e dettagli

La voltura si richiede quando il contatore è attivo e si vuole cambiare l’intestatario della fornitura. Il subentro, invece, è necessario quando il contatore è presente ma disattivato perché il precedente contratto è stato cessato: in questo caso viene riattivata la fornitura con un nuovo contratto.

Sì, è possibile richiedere la voltura con cambio fornitore (voltura + switch) se il contatore è attivo. Questa modalità è attualmente disponibile per la fornitura Luce.

La prima attivazione è necessaria quando il contatore è già installato ma non è mai stato attivato, ad esempio in una casa di nuova costruzione o mai abitata.

 

Se non è presente il contatore, puoi richiedere l’allacciamento alla rete, la posa del contatore e la successiva attivazione della fornitura. Questa operazione prevede un intervento tecnico del distributore locale.

No, il cambio fornitore verso Plenitude non comporta alcuna interruzione della fornitura e non richiede interventi tecnici sul contatore.

Sì, se sei già cliente Plenitude puoi richiedere in qualsiasi momento il cambio offerta, scegliendo nuove condizioni economiche per Luce e/o Gas, senza modificare il contatore.

In genere sono richiesti un documento di identità valido, il codice fiscale, una bolletta recente e l’IBAN se desideri l’addebito diretto su conto corrente.