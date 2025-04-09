15% di sconto su NoPensieri Impianti
NOPENSIERI Impianti¹ è la soluzione assicurativa pensata da Zurich in esclusiva per i clienti Plenitude² che ti offre assistenza completa in caso di guasti all’impianto elettrico o gas e di blocco del condizionatore o caldaia.
La polizza copre le spese di riparazione, per due volte in un anno e fino a 2.500€/anno, in caso di mancanza di corrente elettrica nei seguenti casi:
La polizza copre le spese di riparazione, per due volte in un anno e fino a 2.500€/anno, in caso di:
Se acquisti NoPensieri Impianti in abbinamento a un'offerta luce o gas, puoi avere un doppio sconto:
Vendita abbinata promozionale. Il prezzo ordinario consigliato della Polizza NoPensieri Impianti è di 78 €/anno, mentre il prezzo, in caso di acquisto in abbinamento con le offerte Trend Casa NoPensieri e Energia Sempre Più NoPensieri, è pari a 66 €/anno (sconto pari a 15%). I costi di commercializzazione e vendita ordinari (senza vendita abbinata alla Polizza NoPensieri Impianti) sono pari a 12 €/mese (pari a 144 €/anno) (listino “base”) sia per la luce sia per il gas, mentre in caso di abbinamento con la Polizza NoPensieri Impianti (listino “NoPensieri”) sono pari a 10 €/mese (pari a 120 €/anno) e pesano rispettivamente: per Trend Casa Nopensieri il 15% per la luce - considerando anche la componente di dispacciamento di 1,2311 €/anno - e il 12% per il gas della spesa annua ante imposte di un cliente tipo; per Energia Sempre Più NoPensieri il 14% per la luce - considerando anche la componente di dispacciamento di 1,2311 €/anno - e il 11% per il gas della spesa annua ante imposte di un cliente tipo. I corrispettivi luce e gas restano invariati in caso di vendita abbinata. Gli abbinamenti disponibili sono solo tra la NoPensieri Impianti Modulo Luce e l’offerta di somministrazione di energia elettrica e tra la NoPensieri Impianti Modulo Gas e l’offerta di somministrazione gas. Tale regola si applica anche in caso di sottoscrizione dell'offerta per la fornitura di gas e luce. Sia la Polizza NoPensieri Impianti che le offerte per la fornitura di gas e/o luce Trend Casa e Energia Sempre Più possono essere acquistati separatamente a prezzo ordinario, senza obbligo di abbinamento tra di loro. Offerte valide fino al 18/02/2026.
Se sei già nostro cliente e sei iscritto al programma fedeltà Plenitude Insieme, con l'acquisto di questa offerta ricevi 50 punti in più³. Così potrai ottenere ancora più vantaggi, premi e un risparmio concreto sulle spese di ogni giorno.
Il gruppo Zurich è leader nel settore assicurativo, con oltre 150 anni di esperienza. Fondato in Svizzera nel 1872, è presente in Italia dal 1902 per offrire soluzioni assicurative in linea con le esigenze della clientela. La solidità finanziaria del Gruppo garantisce di poter far fronte ai propri impegni meritandosi la fiducia di milioni di clienti nel mondo.
Puoi sottoscrivere la Polizza assicurativa in tutto il territorio italiano direttamente online, cliccando su “Acquista” e seguendo le istruzioni, o per via telefonica, selezionando la voce “Ti chiamiamo noi” in caso di navigazione da PC o Tablet lasciando i tuoi recapiti per essere ricontattato da noi.
Puoi pagare il Premio annuale mensilmente esclusivamente tramite addebito su conto corrente (SDD - Sepa Direct Debit). Il Premio è comprensivo delle imposte di legge ed è interamente dovuto anche se è previsto il frazionamento mensile.
La Polizza decorre dalle ore 24:00 della data riportata nella comunicazione di accettazione, da parte della Compagnia, della proposta di assicurazione da te avanzata, a condizione che il pagamento del premio abbia avuto esito positivo.
Il contratto ha durata di 1 anno e prevede il tacito rinnovo, salvo disdetta, cessazione del rischio o mancato pagamento delle rate di Premio.
In caso di cessato rischio, come ad esempio dismissione di tutti i beni assicurati, puoi richiedere la cessazione anticipata del contratto inviando una comunicazione alla Compagnia tramite posta elettronica all’indirizzo documenti@zurich-connect.it.
Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dall’erogazione o rifiuto della Prestazione di Assistenza, l’Assicurato e la Compagnia possono far cessare gli effetti del contratto con preavviso di 30 giorni.
Puoi richiedere la cessazione inviando una comunicazione alla Compagnia tramite posta elettronica all’indirizzo documenti@zurich-connect.it.
Se non desideri rinnovare il contratto, dovrai comunicare la volontà di disdetta almeno 60 giorni prima della successiva scadenza annuale inviando una comunicazione alla Compagnia tramite posta elettronica all’indirizzo documenti@zurich-connect.it.
Entro 14 giorni dalla Decorrenza del contratto, puoi esercitare il diritto di ripensamento per chiedere alla Compagnia, senza doverne indicare il motivo, che cessino gli effetti del contratto (recesso) inviando una comunicazione tramite posta elettronica all’indirizzo documenti@zurich-connect.it oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a: Zurich Insurance Company Ltd, Rappresentanza Generale per l’Italia, Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano.
¹Messaggio promozionale finalizzato alla promozione di prodotti assicurativi. NoPensieri Impianti è un prodotto di Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, distribuito da Plenitude. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo, disponibile sui siti www.zurich-connect.it e www.eniplenitude.com. Zurich Insurance Company Ltd - Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano, iscritta all’Albo Imprese IVASS il 01.12.2015 al n. 2.00004, Capogruppo del Gruppo Zurich Italia, iscritto all’Albo Gruppi IVASS il 28.05.2008 al n. 2, C.F., P. I.V.A. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 01627980152.
²Per il dettaglio di garanzie, esclusioni, franchigie e scoperti consulta il set informativo. Il premio annuo della polizza NoPensieri Impianti è 78€, pagabile mensilmente esclusivamente con addebito diretto sul conto corrente bancario (SDD). Il contratto di assicurazione di Zurich ha durata di 1 anno e prevede il tacito rinnovo, salvo disdetta, cessazione del rischio o mancato pagamento delle rate di Premio.
³Operazione a premio “Plenitude Insieme” valida fino al 31/12/2026. Regolamento su insieme.eniplenitude.com
