per 12 mesi a soli 6,50€ /mese La polizza si rinnoverà automaticamente al termine dell'annualità assicurativa La polizza che copre l’impianto elettrico da guasti improvvisi e/o da malfunzionamenti. Due interventi all’anno di un elettricista compresi costi di uscita, manodopera e pezzi di ricambio.

di un elettricista compresi costi di uscita, manodopera e pezzi di ricambio. Check up gratuito dell’impianto dopo l’intervento del tecnico.

gratuito dell’impianto dopo l’intervento del tecnico. Due notti in Hotel se la casa è inagibile.

se la casa è inagibile. Massimale 2.500€ all’anno.

Confermo di voler procedere con la polizza perché in linea con le mie esigenze assicurative e perché non ho altre polizze simili e confermo di voler ricevere la documentazione contrattuale via email.