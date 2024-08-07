Difficoltà nell'accesso ai contenuti
Se riscontri difficoltà nell'accesso ai contenuti o noti problemi di conformità ai principi di accessibilità, contattaci all'indirizzo accessibilita@eniplenitude.com.
L'accessibilità di un sito web consiste nel renderlo fruibile da chiunque, senza difficoltà, garantendo un accesso agevole a tutti i contenuti e servizi offerti. Per raggiungere questo obiettivo, è necessario eliminare diverse barriere, come:
Eni Plenitude si impegna, in conformità alla legge n. 4 del 9 gennaio 2004, a rendere i propri servizi e canali digitali accessibili a tutti, rispettando le linee guida sull'accessibilità e l'inclusione. A tal fine, è in corso una revisione progressiva per correggere eventuali errori di accessibilità.
Per ulteriori dettagli sulle iniziative intraprese, è possibile scaricare la dichiarazione di accessibilità:
Per facilitare la navigazione, è possibile utilizzare i tasti di scelta rapida per accedere rapidamente a capitoli e sezioni delle pagine, utilizzando esclusivamente la tastiera.
Attivazione dei tasti di scelta rapida
Una volta attivati, gli strumenti di accessibilità rimangono disponibili in ogni sito visitato, senza alterare la lettura delle immagini.
Tasti di scelta rapida disponibili su Plenitude
|Funzione
|Access key/Combinazione tasti
|Stampa la pagina
|CTRL+P
|Vai all'inizio della pagina
|T
Attenzione: se la tua access key è un numero, utilizza i tasti numerici in alto sulla tastiera, non quelli del tastierino numerico laterale.
Scopri come personalizzare le impostazioni di navigazione del browser per adattarlo alle tue esigenze. Modifica font, dimensioni, colori o semplifica la navigazione con la tastiera: ogni browser offre opzioni per rendere l'esperienza online più comoda e accessibile. Di seguito trovi le istruzioni per i 4 browser più utilizzati.
Navigazione con la tastiera
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Per problematiche tecniche o commerciali (ad esempio difficoltà con l’app, l’Area Personale, o domande su bollette e offerte), visita la sezione Assistenza.