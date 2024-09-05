Installazione fotovoltaico

Quanto dura un impianto fotovoltaico?

A incidere sulla durata dell’impianto è anzitutto la qualità dei componenti. Un impianto fotovoltaico ben progettato e con componenti di qualità ha una durata che in media raggiunge e supera i 20 anni (ad eccezione dell'inverter, che ha una durata inferiore). Una manutenzione periodica, effettuata con regolarità, aiuta a prolungarne la vita e può essere proposta dal fornitore dell’impianto. La manutenzione periodica dell’impianto comprende la pulizia dei pannelli e la revisione dei diversi componenti. Si tratta di un passaggio essenziale che, in alcuni casi, è anche utile per non invalidare la garanzia.

A questo proposito è utile ricordare che per i pannelli fotovoltaici esistono due tipi di garanzie, quelle legate al prodotto e quelle legate al rendimento minimo.