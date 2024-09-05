Cos’è il PSV?

Il PSV è il Punto di Scambio Virtuale del gas naturale, un hub virtuale situato tra i Punti di Entrata e i Punti di Uscita della Rete Nazionale di Gasdotti, detta RN. In questa piattaforma gli utenti e gli altri soggetti abilitati possono effettuare quotidianamente scambi e cessioni di gas della rete nazionale. Questo hub è fondamentale per i fornitori, in quanto è all’indice PSV che è collegato il costo di acquisto del gas e, a partire dal 1° ottobre 2022 l’indice PSV rappresenta anche il prezzo della componente materia prima gas che verrà applicato ai clienti con contratto regolato.