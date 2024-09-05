Quali sono i tipi di impianti fotovoltaici?

Gli impianti fotovoltaici si possono dividere in 2 categorie: gli impianti “grid connected” e quelli “stand alone”. Nel primo caso l'impianto è collegato alla rete di distribuzione elettrica, mentre nel secondo non vi è alcuna connessione. Un impianto grid connected può fare a meno di sistemi di accumulo, potendo sempre contare sull'allacciamento alla rete elettrica. L'impianto stand alone, chiamato anche “a isola”, prevede quasi sempre un sistema di accumulo e può essere una soluzione utile, per esempio, per barche, camper o case non fornite da reti di distribuzione elettrica.

Esiste anche una terza via ibrida, sempre più frequente e che rappresenta il futuro del fotovoltaico. È il sistema storage, che prevede una connessione con la rete di distribuzione elettrica, ma al contempo la presenza di adeguati sistemi di accumulo. Così tutta l'energia prodotta viene utilizzata per l'autoconsumo (guida del GSE all'autoconsumo) e il surplus viene trasferito nella rete (così come eventuali carenze sono garantite dalla rete stessa).