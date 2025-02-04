Per la somministrazione di energia elettrica

Le presenti Condizioni Economiche sono destinate esclusivamente a clienti con tutti i PdF in bassa tensione.

Per la somministrazione di energia elettrica sono fatturate al Cliente le seguenti voci di spesa: la Spesa per la materia energia, la Spesa per il trasporto dell’energia elettrica e la gestione del contatore e la Spesa per oneri di sistema, come definite da ARERA nel Glossario della Bolletta 2.0, come di seguito esposte.

Rientrano nella Spesa per la materia energia: il Corrispettivo Variabile Index Luce e il Parametro Alfa espressi in €/kWh e il Corrispettivo Fisso Luce espresso in €/anno.

Il Corrispettivo Variabile Index Luce, espresso in euro/kWh e applicato in fattura all’energia elettrica prelevata e alle relative perdite per il trasporto così come quantificate da ARERA, è il prezzo all’ingrosso che è aggiornato mensilmente e corrisponde, per ciascun mese solare di fornitura “m”, alla media aritmetica del PUN (prezzo unico nazionale dell’energia elettrica) così come determinato dal Gestore dei Mercati Energetici e pubblicato sul sito internet di ARERA. Il Parametro Alfa e il Corrispettivo Fisso Luce sono invece invariabili per i primi 12 mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione.

Il Corrispettivo Variabile Index Luce è differenziato per fasce orarie F1, F2 o F3, così come definite da ARERA. Attualmente le fasce orarie definite da ARERA sono: F1 (dalle 8:00 alle 19:00 dal lunedì al venerdì escluse festività nazionali); F2 (dalle ore 7:00 alle ore 8:00 e dalle ore 19:00 alle ore 23:00 nei giorni dal lunedì al venerdì escluse festività nazionali; dalle ore 7:00 alle ore 23:00 nei giorni di sabato escluse festività nazionali); F3 (tutte le ore dell’anno non comprese nelle fasce F1 e F2). La differenziazione per fasce è possibile solo in presenza di misuratore atto a rilevare l’energia per ciascuna delle tre fasce orarie e in ogni caso a partire dal momento in cui il soggetto responsabile del servizio di misura rende effettivamente disponibili a Eni Plenitude i dati di consumo del Cliente aggregati per le tre suddette fasce. In tutti gli altri casi, il Corrispettivo Variabile Index Luce assume valori pari al Corrispettivo Variabile Index Luce Monorario.

Il Parametro Alfa è espresso in euro/kWh e indicato in contratto comprensivo delle Perdite di Rete; il suo valore al netto delle Perdite di Rete è invariabile per 12 mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione.

Il Corrispettivo Fisso Luce, espresso in euro/anno, è invariabile per i primi 12 mesi a partire dalla data di inizio della somministrazione.

Rientrano inoltre nella spesa per la materia energia: i corrispettivi per il servizio di Dispacciamento previsti dalla Delibera ARERA 111/06, il suo valore aggregato include già le Perdite di Rete come quantificate da ARERA.