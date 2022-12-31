1Il prezzo finale della bolletta può variare ogni mese in base al consumo.

2Sconti progressivi fino al 20% sul corrispettivo gas che costituisce, al netto delle imposte, il 54% circa della spesa annuale per un cliente tipo. Le voci di Commercializzazione e Vendita pesano il 11% della spesa annua ante imposte di un cliente tipo. Il prezzo finale della bolletta può variare ogni mese in base al consumo.

3Risparmi 24€ all'anno sui costi di commercializzazione e vendita della fornitura luce o gas rispetto al listino base e 12€ all'anno sull’assicurazione rispetto al prezzo ordinario consigliato.

4Vendita abbinata promozionale. Il Corrispettivo gas costituisce, al netto delle imposte, il 54% per un cliente tipo. I costi di commercializzazione e vendita ordinari (senza vendita abbinata alla Polizza NoPensieri Impianti) sono pari a 12 €/mese (pari a 144 €/anno) (listino “base”), mentre in caso di abbinamento con la Polizza NoPensieri Impianti (listino “NoPensieri”) sono pari a 10€/mese (pari a 120 €/anno) e pesano il 11% della spesa annua ante imposte di un cliente tipo. Il prezzo ordinario consigliato della Polizza NoPensieri Impianti è di 78€/anno, mentre il prezzo, in caso di acquisto in abbinamento con listino NoPensieri, è pari a 66€/anno (sconto pari a 15%). Gli abbinamenti disponibili sono solo tra la NoPensieri Impianti Modulo Luce e l’offerta di somministrazione di energia elettrica e tra la NoPensieri Impianti Modulo Gas e l’offerta di somministrazione gas. Tale regola si applica anche in caso di sottoscrizione dell'offerta per la fornitura di gas e luce. Resta inteso che potrai sempre esercitare, in qualsiasi momento e senza alcun costo, il diritto di recesso anche per un singolo prodotto della vendita abbinata. In tal caso lo sconto resta invariato sul prodotto su cui non è stato esercitato il diritto di recesso. Sia l’offerta per la fornitura luce o gas Energia Sempre Più che la Polizza NoPensieri Impianti possono essere acquistati separatamente a prezzo ordinario, senza obbligo di abbinamento tra di loro. Offerte valide fino al 17/09/2025 presso i negozi della rete Eni Plenitude/Flag Ship. Le condizioni economiche delle offerte Eni Plenitude sono soggette a variazioni. Per termini e condizioni consulta il Set Informativo di NoPensieri Impianti e le Condizioni Economiche e Generali di Contratto dell’offerta Energia Sempre Più NoPensieri.

5Vendita abbinata promozionale. Il Corrispettivo gas Index e il contributo al consumo per il gas costituiscono rispettivamente, al netto delle imposte, il 37% circa e il 14% circa della spesa annuale per un cliente tipo. Il Corrispettivo gas Index è pari all'indice PSV (PSV Day Ahead Heren Mid), che corrisponde al prezzo del gas naturale all’ingrosso al PSV (Punto di Scambio Virtuale) ed è calcolato mensilmente come media dei prezzi Bid e Offer pubblicati sotto il titolo ‘PSV PRICE ASSESSMENT’ nel report ‘ICIS Heren European Spot Gas Markets’ del più vicino giorno lavorativo secondo il calendario inglese. I costi di commercializzazione e vendita ordinari (senza vendita abbinata alla Polizza NoPensieri Impianti) sono pari a 12 €/mese (pari a 144 €/anno) (listino “base”), mentre in caso di abbinamento con la Polizza NoPensieri Impianti (listino “NoPensieri”) sono pari a 10 €/mese (pari a 120 €/anno) e pesa il 11% della spesa annua ante imposte di un cliente tipo. Il prezzo ordinario consigliato della Polizza NoPensieri Impianti è di 78 €/anno, mentre il prezzo, in caso di acquisto in abbinamento con Trend Casa listino NoPensieri, è pari a 66 €/anno (sconto pari a 15%). Il prezzo all’ingrosso e il contributo al consumo restano invariati anche in caso di vendita abbinata. Gli abbinamenti disponibili sono solo tra la NoPensieri Impianti Modulo Luce e l’offerta di somministrazione di energia elettrica e tra la NoPensieri Impianti Modulo Gas e l’offerta di somministrazione gas. Tale regola si applica anche in caso di sottoscrizione dell'offerta per la fornitura di gas e luce. Resta inteso che potrai sempre esercitare, in qualsiasi momento e senza alcun costo, il diritto di recesso anche per un singolo prodotto della vendita abbinata. In tal caso lo sconto resta invariato sul prodotto su cui non è stato esercitato il diritto di recesso. Sia la Polizza NoPensieri Impianti che l’offerta per la fornitura di gas o luce Trend Casa possono essere acquistati separatamente a prezzo ordinario, senza obbligo di abbinamento tra di loro. Offerte valide fino al 17/09/2025 presso i negozi della rete Eni Plenitude/Flag Ship. Per termini e condizioni consulta il Set Informativo di NoPensieri Impianti e le Condizioni Economiche e Generali di Contratto dell’offerta Trend Casa NoPensieri.

6 Concorso a premio valido dalle ore 00:00:01 del 01/09/2025 alle ore 23:59:59 del 30/09/2025. Montepremi totale pari a 5.749,50€ (IVA inclusa). Regolamento su insieme.eniplenitude.com

7 Restrizioni applicate. Vedere dettagli su: amazon.it/gc-legal

8I requisiti per accedere al nuovo Servizio di Tutela della Vulnerabilità sono in alternativa i seguenti: (i) rientrare tra i soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; (ii) essere fruitori di Bonus Sociale Economico ai sensi dell’articolo 1, comma 75, della legge 124/17; (iii) essere titolari di fornitura ubicata in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; (iv) avere un’età superiore ai 75 anni. Nel caso in cui non rientri in queste casistiche sei considerato un cliente non vulnerabile e non potrai aderire al nuovo servizio di Tutela della Vulnerabilità definito da Arera. Per maggiori informazioni sul Servizio di Tutela per la Vulnerabilità puoi consultare la seguente pagina https://eniplenitude.com/info/fine-servizio-tutela-gas e il portale web di ARERA alla sezione: http://www.arera.it/consumatori.