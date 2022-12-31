Non sai quale offerta scegliere?
Energia Sempre Più NoPensierigas
Trend Casa NoPensierigas
L'offerta gas a prezzo variabile per i clienti che aderiscono al servizio di Tutela della Vulnerabilità8.
Maggiori informazioni sul pacchetto luce o gas + Assicurazione Solo se passi a Plenitude da un altro fornitore puoi sottoscrivere il pacchetto Energia Sempre Più NoPensieri. Con il nostro pacchetto, in vendita abbinata, puoi avere una fornitura luce o gas e una polizza contro i guasti all’impianto elettrico o gas con i seguenti vantaggi:
Ti ricordiamo che i due prodotti Energia Sempre Più e la Polizza NoPensieri Impianti possono essere liberamente sottoscritti anche in forma non abbinata. Sottoscrivi la fornitura luce e/o la polizza.
L’offerta Energia Sempre Più può essere sottoscritta in tutto il territorio italiano fino al 17/09/2025, dai clienti domestici con contatore attivo, in tutti i seguenti casi:
Puoi sottoscrivere l'offerta direttamente online, cliccando su “Attiva ora” e seguendo le istruzioni. Tieni a portata di mano:
Se sei intestatario del contratto:
Se non sei intestatario del contratto, ma vuoi passare a Eni Plenitude effettuando contestualmente una voltura:
Sai che puoi diventare cliente Eni Plenitude anche se non hai una fornitura attiva? Scopri di più.
Riceverai la tua bolletta in formato digitale. Per attivare il servizio di Bolletta Digitale, dovrai registrarti gratuitamente al sito di Eni Plenitude: una e-mail ti avviserà quando la bolletta sarà disponibile nella tua Area Personale, dove potrai consultarla comodamente online, avendo sempre a tua disposizione anche lo storico degli ultimi 5 anni.
Il pagamento della tua bolletta avverrà in modo automatico il giorno stesso della scadenza della bolletta tramite addebito diretto su conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit). L’IBAN dovrà essere collegato a un conto corrente. Non saranno accettati IBAN associati a carte prepagate o ad altri strumenti di pagamento elettronici
In sede di prima attivazione, il pacchetto potrà essere attivato solo selezionando la modalità di pagamento tramite addebito diretto in c/c. Successivamente, solo con riferimento alla fornitura luce, potrai modificare la modalità di pagamento accedendo alla tua Area Personale. Ti ricordiamo che con addebito diretto su c/c attivo, ricevi il 5% di sconto sui corrispettivi luce o gas.
I costi legati alla transazione varieranno a seconda della modalità di pagamento prescelta; saranno indicati in fattura le modalità di pagamento senza costi aggiuntivi. L’eventuale disponibilità di ulteriori modalità di pagamento sarà comunicata da Eni Plenitude con apposita nota in fattura.
La frequenza con cui riceverai la bolletta varia in base al contratto di fornitura sottoscritto:
Per i PdR per cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, la frequenza di emissione delle fatture è mensile indipendentemente dal consumo annuo.
Nel corso dei 24 mesi Plenitude riconoscerà i seguenti sconti progressivi sul Corrispettivo Luce e/o Gas: (i) sconto pari al 5% per i consumi effettuati dal 2° al 6° mese di somministrazione; (ii) sconto pari al 10% per i consumi effettuati dal 7° al 12° mese di somministrazione; (iii) sconto pari al 15% per i consumi effettuati dal 13° al 18° mese di somministrazione; (iv) sconto pari al 20% per i consumi effettuati dal 19° al 24° mese di somministrazione. Resta inteso che gli sconti progressivi sopra riportati non verranno applicati per il primo mese di somministrazione.
Per coloro che si iscrivono entro due mesi dalla data di inizio fornitura comunicata o siano già iscritti a Plenitude Insieme, Plenitude riconosce in bolletta uno sconto una tantum pari a 20 euro applicato alla Spesa per la materia energia e/o uno sconto una tantum pari a 20 euro alla Spesa per la materia gas naturale. Nel caso in cui l'ammontare dello sconto non sia esaurito nella prima bolletta di applicazione, il residuo verrà utilizzato per le bollette successive.
Per la fornitura del gas naturale ti verranno fatturate in bolletta le seguenti voci di spesa:
Rientrano nella spesa per la materia gas naturale i corrispettivi definiti da Eni Plenitude:
Per l’intera durata delle presenti Condizioni Economiche il 100% delle emissioni di CO2 relative alla combustione del gas naturale oggetto della presente offerta sarà compensato tramite l’acquisto di crediti di carbonio che attestano la partecipazione a progetti internazionali che consentono di ridurre o evitare l’emissione di gas ad effetto serra in atmosfera. Tali progetti sono certificati da organismi terzi in base a criteri standard che garantiscono l’effettiva riduzione delle emissioni attraverso la generazione di crediti di carbonio. Per calcolare la corrispondenza fra il gas naturale consumato e i crediti di carbonio (un credito di carbonio compensa 1 tonnellata di CO2 equivalente) Plenitude considera il Fattore di Emissione indicato nella tabella dei parametri standard nazionali e periodicamente aggiornato.
Per ulteriori informazioni sulla compensazione delle emissioni, leggi l’approfondimento.
Per maggiori dettagli sulle condizioni economiche e sul prezzo, consulta il contratto.
Quando firmi un contratto per la fornitura di luce o gas, scegli anche di attivare un’offerta specifica. Mentre il contratto è a tempo indeterminato, le condizioni economiche dell’offerta hanno una durata limitata; per l’offerta Energia Sempre Più NoPensieri le condizioni economiche hanno durata di 24 mesi dall’avvio della fornitura. Con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Eni Plenitude ti comunicherà in forma scritta le nuove condizioni economiche, nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione, le condizioni economiche, si intendono prorogate fino a nuovo avviso, che verrà effettuato sempre con un preavviso minimo di 90 giorni. Resta inteso che potrai sempre esercitare, in qualsiasi momento e senza alcun costo, il diritto di recesso ai termini e condizioni previsti dalla documentazione contrattuale.
Non c’è problema: puoi esercitare il diritto di ripensamento sull'offerta luce o gas, senza nessun costo e senza specificare il motivo:
Per quanto riguarda la polizza: entro 14 giorni dalla Decorrenza del contratto, puoi esercitare il diritto di ripensamento, ovvero puoi chiedere alla Compagnia, senza doverne indicare il motivo, che cessino gli eﬀetti del contratto (recesso) inviando una comunicazione tramite posta elettronica all’indirizzo documenti@zurich-connect.it oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a: Zurich Insurance Company Ltd, Rappresentanza Generale per l’Italia, Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano.
Se lo desideri, puoi richiedere a Eni Plenitude che la procedura per l’attivazione della tua fornitura sia avviata prima della scadenza del termine di 14 giorni per l’esercizio del diritto di ripensamento (tecnicamente la procedura si chiama “Esecuzione anticipata del contratto”). La richiesta di esecuzione anticipata del contratto non comporterà l’avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento (che potrai sempre esercitare), ma può ridurre le normali tempistiche per l’attivazione. Tieni presente che, se in fase di formulazione della proposta di contratto richiedi l’esecuzione anticipata e poi decidi di esercitare il diritto al ripensamento, la fornitura potrebbe:
Puoi pagare il Premio annuale mensilmente esclusivamente tramite addebito su conto corrente (SDD - Sepa Direct Debit). Il Premio è comprensivo delle imposte di legge ed è interamente dovuto anche se è previsto il frazionamento mensile.
La Polizza decorre dalle ore 24:00 della data riportata nella comunicazione di accettazione, da parte della Compagnia, della proposta di assicurazione da te avanzata, a condizione che il pagamento del premio abbia avuto esito positivo. È prevista l’applicazione di un periodo di Carenza di 30 giorni dalla data di decorrenza della Polizza.
Il contratto ha durata di 1 anno e prevede il tacito rinnovo, salvo disdetta, cessazione del rischio o mancato pagamento delle rate di Premio.
In caso di cessato rischio, come ad esempio vendita dell’Abitazione, cessazione del contratto di locazione, chiusura definitiva POD e/o PDR, puoi richiedere la cessazione anticipata del contratto inviando una comunicazione alla Compagnia tramite posta elettronica all’indirizzo documenti@zurich-connect.it. Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dall’erogazione o rifiuto della Prestazione di Assistenza, puoi far cessare gli effetti del contratto con preavviso di 30 giorni inviando una comunicazione alla Compagnia tramite posta elettronica all’indirizzo documenti@zurich-connect.it. Se non desideri rinnovare il contratto, dovrai comunicare la volontà di disdetta almeno 60 giorni prima della successiva scadenza annuale inviando una comunicazione alla Compagnia tramite posta elettronica all’indirizzo documenti@zurich-connect.it. Puoi richiedere il fac-simile del modulo di recesso attraverso il Servizio Clienti al n° 02.83.430.430 o scaricarlo dalla sezione “Documenti” del sito internet www.zurich-connect.it.
Maggiori informazioni sul pacchetto luce o gas + Assicurazione
Solo se passi a Plenitude da un altro fornitore puoi sottoscrivere il pacchetto Trend Casa NoPensieri. Con il nostro pacchetto, in vendita abbinata, puoi avere una fornitura luce o gas e una polizza contro i guasti all’impianto elettrico o gas con i seguenti vantaggi:
Ti ricordiamo che i due prodotti Trend Casa e la Polizza NoPensieri Impianti possono essere liberamente sottoscritti anche in forma non abbinata. Sottoscrivi la fornitura luce e/o la polizza.
L'offerta Trend Casa può essere sottoscritta fino al 17/09/2025 in tutto il territorio italiano dai clienti domestici con contatore attivo, in tutti i seguenti casi:
Importante
Ti forniamo alcune informazioni da tenere a mente in caso di passaggio da un altro fornitore.
Se sei intestatario del contratto:
Se non sei intestatario del contratto, ma vuoi passare a Eni Plenitude effettuando contestualmente una voltura:
Sai che puoi diventare cliente Eni Plenitude anche se non hai una fornitura attiva? Scopri di più.
Riceverai la tua bolletta in formato digitale. Per attivare il servizio di Bolletta Digitale, dovrai registrarti gratuitamente al sito di Eni Plenitude: una e-mail ti avviserà quando la bolletta sarà disponibile nella tua Area Personale, dove potrai consultarla comodamente online, avendo sempre a tua disposizione anche lo storico degli ultimi 5 anni.
Il pagamento della tua bolletta avverrà in modo automatico il giorno stesso della scadenza della bolletta tramite addebito diretto su conto corrente SEPA (Sepa Core Direct Debit).
In sede di prima attivazione, il pacchetto potrà essere attivato solo selezionando la modalità di pagamento tramite addebito diretto in c/c. L’IBAN dovrà essere collegato a un conto corrente. Non saranno accettati IBAN associati a carte prepagate o ad altri strumenti di pagamento elettronici. Successivamente, solo con riferimento alla fornitura luce, potrai modificare la modalità di pagamento accedendo alla tua Area Personale. Ti ricordiamo che con addebito diretto su c/c attivo, ricevi il 5% di sconto sui corrispettivi luce o gas.
I costi legati alla transazione varieranno a seconda della modalità di pagamento prescelta; saranno indicati in fattura le modalità di pagamento senza costi aggiuntivi. L’eventuale disponibilità di ulteriori modalità di pagamento sarà comunicata da Eni Plenitude con apposita nota in fattura.
Periodicità di fatturazione.
Se hai attivato un contratto di fornitura Luce riceverai una bolletta ogni 2 mesi. Se hai attivato un contratto di fornitura Gas riceverai la bolletta in base ai tuoi consumi:
Per i PdR per cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, la frequenza di emissione delle fatture è mensile indipendentemente dal consumo annuo.
Se hai attivato un contratto di fornitura sia Luce sia Gas, riceverai una bolletta unica con periodicità pari a quella più frequente.
Importante: l’importo della prima bolletta sarà calcolato sulla base dei consumi del tuo ultimo anno di fornitura (che ci comunicherà il distributore in fase di passaggio a Eni Plenitude). Non ti preoccupare se risulterà troppo alta o troppo bassa: quella successiva sarà aggiornata sui tuoi consumi reali. In ogni caso, potrai sempre chiedere la rettifica, anche della prima bolletta, contattandoci al nostro numero verde. Per avere bollette quanto più vicine al consumo eﬀettivo, ti consigliamo di eﬀettuare almeno un’autolettura al mese. Se i tuoi contatori gas e luce sono di nuova generazione non sarà nemmeno necessaria l’autolettura, perché riceveremo in automatico il consumo eﬀettivo dal distributore.
Per la fornitura del gas naturale ti verranno fatturate in bolletta le seguenti voci di spesa:
Rientrano nella spesa per la materia gas naturale:
Oltre a questi corrispettivi sono dovute le imposte, le cui aliquote sono indicate sul sito eniplenitude.com.
Per l’intera durata delle presenti Condizioni Economiche il 100% delle emissioni di CO2 relative alla combustione del gas naturale oggetto della presente offerta sarà compensato tramite l’acquisto di crediti di carbonio che attestano la partecipazione a progetti internazionali che consentono di ridurre o evitare l’emissione di gas ad effetto serra in atmosfera. Tali progetti sono certificati da organismi terzi in base a criteri standard che garantiscono l’effettiva riduzione delle emissioni attraverso la generazione di crediti di carbonio. Per calcolare la corrispondenza fra il gas naturale consumato e i crediti di carbonio (un credito di carbonio compensa 1 tonnellata di CO2 equivalente) Plenitude considera il Fattore di Emissione indicato nella tabella dei parametri standard nazionali e periodicamente aggiornato.
Per ulteriori informazioni sulla compensazione delle emissioni, leggi l’approfondimento.
Per maggiori dettagli sulle condizioni economiche e sul prezzo, consulta il contratto.
Quando firmi un contratto per la fornitura di luce o gas, scegli anche di attivare un’oﬀerta specifica. Mentre il contratto è a tempo indeterminato, le condizioni economiche dell’oﬀerta hanno una durata limitata; per l’oﬀerta Trend Casa luce e gas le condizioni economiche hanno durata di 24 mesi dall’avvio della fornitura. Con un anticipo di almeno 90 giorni rispetto alla scadenza del loro periodo di validità, Eni Plenitude ti comunicherà in forma scritta le nuove condizioni economiche, nonché il relativo periodo di validità. In assenza di tale comunicazione, le condizioni economiche, si intendono prorogate fino a nuovo avviso, che verrà eﬀettuato sempre con un preavviso minimo di 90 giorni. Resta inteso che potrai sempre esercitare, in qualsiasi momento e senza alcun costo, il diritto di recesso ai termini e condizioni previsti dalla documentazione contrattuale.
Non c’è problema: puoi esercitare il diritto di ripensamento sull'offerta luce o gas, senza nessun costo e senza specificare il motivo:
Per quanto riguarda la polizza: entro 14 giorni dalla Decorrenza del contratto, puoi esercitare il diritto di ripensamento, ovvero puoi chiedere alla Compagnia, senza doverne indicare il motivo, che cessino gli eﬀetti del contratto (recesso) inviando una comunicazione tramite posta elettronica all’indirizzo documenti@zurich-connect.it oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno a:Zurich Insurance Company Ltd, Rappresentanza Generale per l’Italia, Via Benigno Crespi 23, 20159 Milano.
Se lo desideri, puoi richiedere a Eni Plenitude che la procedura per l’attivazione della tua fornitura sia avviata prima della scadenza del termine di 14 giorni per l’esercizio del diritto di ripensamento (tecnicamente la procedura si chiama “Esecuzione anticipata del contratto”). La richiesta di esecuzione anticipata del contratto non comporterà l’avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento (che potrai sempre esercitare), ma può ridurre le normali tempistiche per l’attivazione.
Tieni presente che, se in fase di formulazione della proposta di contratto richiedi l’esecuzione anticipata e poi decidi di esercitare il diritto al ripensamento, la fornitura potrebbe:
Se la fornitura viene avviata da Eni Plenitude, dovrai pagare i corrispettivi previsti dal contratto per il periodo di somministrazione eventualmente intercorrente fra l’inizio dell’esecuzione del contratto e la cessazione della fornitura dovuta all’esercizio del diritto di ripensamento.
Puoi pagare il Premio annuale mensilmente esclusivamente tramite addebito su conto corrente (SDD - Sepa Direct Debit). Il Premio è comprensivo delle imposte di legge ed è interamente dovuto anche se è previsto il frazionamento mensile.
La Polizza decorre dalle ore 24:00 della data riportata nella comunicazione di accettazione, da parte della Compagnia, della proposta di assicurazione da te avanzata, a condizione che il pagamento del premio abbia avuto esito positivo. È prevista l’applicazione di un periodo di Carenza di 30 giorni dalla data di decorrenza della Polizza.
Il contratto ha durata di 1 anno e prevede il tacito rinnovo, salvo disdetta, cessazione del rischio o mancato pagamento delle rate di Premio.
In caso di cessato rischio, come ad esempio vendita dell’Abitazione, cessazione del contratto di locazione, chiusura definitiva POD e/o PDR, puoi richiedere la cessazione anticipata del contratto inviando una comunicazione alla Compagnia tramite posta elettronica all’indirizzo documenti@zurich-connect.it.
Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dall’erogazione o rifiuto della Prestazione di Assistenza, puoi far cessare gli eﬀetti del contratto con preavviso di 30 giorni inviando una comunicazione alla Compagnia tramite posta elettronica all’indirizzo documenti@zurich-connect.it.
Se non desideri rinnovare il contratto, dovrai comunicare la volontà di disdetta almeno 60 giorni prima della successiva scadenza annuale inviando una comunicazione alla Compagnia tramite posta elettronica all’indirizzo documenti@zurich-connect.it.
Puoi richiedere il fac-simile del modulo di recesso attraverso il Servizio Clienti al n° 02.83.430.430 o scaricarlo dalla sezione “Documenti” del sito internet www.zurich-connect.it
1Il prezzo finale della bolletta può variare ogni mese in base al consumo.
2Sconti progressivi fino al 20% sul corrispettivo gas che costituisce, al netto delle imposte, il 54% circa della spesa annuale per un cliente tipo. Le voci di Commercializzazione e Vendita pesano il 11% della spesa annua ante imposte di un cliente tipo. Il prezzo finale della bolletta può variare ogni mese in base al consumo.
3Risparmi 24€ all'anno sui costi di commercializzazione e vendita della fornitura luce o gas rispetto al listino base e 12€ all'anno sull’assicurazione rispetto al prezzo ordinario consigliato.
4Vendita abbinata promozionale. Il Corrispettivo gas costituisce, al netto delle imposte, il 54% per un cliente tipo. I costi di commercializzazione e vendita ordinari (senza vendita abbinata alla Polizza NoPensieri Impianti) sono pari a 12 €/mese (pari a 144 €/anno) (listino “base”), mentre in caso di abbinamento con la Polizza NoPensieri Impianti (listino “NoPensieri”) sono pari a 10€/mese (pari a 120 €/anno) e pesano il 11% della spesa annua ante imposte di un cliente tipo. Il prezzo ordinario consigliato della Polizza NoPensieri Impianti è di 78€/anno, mentre il prezzo, in caso di acquisto in abbinamento con listino NoPensieri, è pari a 66€/anno (sconto pari a 15%). Gli abbinamenti disponibili sono solo tra la NoPensieri Impianti Modulo Luce e l’offerta di somministrazione di energia elettrica e tra la NoPensieri Impianti Modulo Gas e l’offerta di somministrazione gas. Tale regola si applica anche in caso di sottoscrizione dell'offerta per la fornitura di gas e luce. Resta inteso che potrai sempre esercitare, in qualsiasi momento e senza alcun costo, il diritto di recesso anche per un singolo prodotto della vendita abbinata. In tal caso lo sconto resta invariato sul prodotto su cui non è stato esercitato il diritto di recesso. Sia l’offerta per la fornitura luce o gas Energia Sempre Più che la Polizza NoPensieri Impianti possono essere acquistati separatamente a prezzo ordinario, senza obbligo di abbinamento tra di loro. Offerte valide fino al 17/09/2025 presso i negozi della rete Eni Plenitude/Flag Ship. Le condizioni economiche delle offerte Eni Plenitude sono soggette a variazioni. Per termini e condizioni consulta il Set Informativo di NoPensieri Impianti e le Condizioni Economiche e Generali di Contratto dell’offerta Energia Sempre Più NoPensieri.
5Vendita abbinata promozionale. Il Corrispettivo gas Index e il contributo al consumo per il gas costituiscono rispettivamente, al netto delle imposte, il 37% circa e il 14% circa della spesa annuale per un cliente tipo. Il Corrispettivo gas Index è pari all'indice PSV (PSV Day Ahead Heren Mid), che corrisponde al prezzo del gas naturale all’ingrosso al PSV (Punto di Scambio Virtuale) ed è calcolato mensilmente come media dei prezzi Bid e Offer pubblicati sotto il titolo ‘PSV PRICE ASSESSMENT’ nel report ‘ICIS Heren European Spot Gas Markets’ del più vicino giorno lavorativo secondo il calendario inglese. I costi di commercializzazione e vendita ordinari (senza vendita abbinata alla Polizza NoPensieri Impianti) sono pari a 12 €/mese (pari a 144 €/anno) (listino “base”), mentre in caso di abbinamento con la Polizza NoPensieri Impianti (listino “NoPensieri”) sono pari a 10 €/mese (pari a 120 €/anno) e pesa il 11% della spesa annua ante imposte di un cliente tipo. Il prezzo ordinario consigliato della Polizza NoPensieri Impianti è di 78 €/anno, mentre il prezzo, in caso di acquisto in abbinamento con Trend Casa listino NoPensieri, è pari a 66 €/anno (sconto pari a 15%). Il prezzo all’ingrosso e il contributo al consumo restano invariati anche in caso di vendita abbinata. Gli abbinamenti disponibili sono solo tra la NoPensieri Impianti Modulo Luce e l’offerta di somministrazione di energia elettrica e tra la NoPensieri Impianti Modulo Gas e l’offerta di somministrazione gas. Tale regola si applica anche in caso di sottoscrizione dell'offerta per la fornitura di gas e luce. Resta inteso che potrai sempre esercitare, in qualsiasi momento e senza alcun costo, il diritto di recesso anche per un singolo prodotto della vendita abbinata. In tal caso lo sconto resta invariato sul prodotto su cui non è stato esercitato il diritto di recesso. Sia la Polizza NoPensieri Impianti che l’offerta per la fornitura di gas o luce Trend Casa possono essere acquistati separatamente a prezzo ordinario, senza obbligo di abbinamento tra di loro. Offerte valide fino al 17/09/2025 presso i negozi della rete Eni Plenitude/Flag Ship. Per termini e condizioni consulta il Set Informativo di NoPensieri Impianti e le Condizioni Economiche e Generali di Contratto dell’offerta Trend Casa NoPensieri.
8I requisiti per accedere al nuovo Servizio di Tutela della Vulnerabilità sono in alternativa i seguenti: (i) rientrare tra i soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; (ii) essere fruitori di Bonus Sociale Economico ai sensi dell’articolo 1, comma 75, della legge 124/17; (iii) essere titolari di fornitura ubicata in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; (iv) avere un’età superiore ai 75 anni. Nel caso in cui non rientri in queste casistiche sei considerato un cliente non vulnerabile e non potrai aderire al nuovo servizio di Tutela della Vulnerabilità definito da Arera. Per maggiori informazioni sul Servizio di Tutela per la Vulnerabilità puoi consultare la seguente pagina https://eniplenitude.com/info/fine-servizio-tutela-gas e il portale web di ARERA alla sezione: http://www.arera.it/consumatori.