Con il fotovoltaico da 60,80€/mese in 120 mesi* hai in omaggio 5 anni di polizza Zurich Impianto Protetto, contro i danni da furto, grandine e maltempo**.
*Prezzo del bene Start Tuo 3kWp 5.290€, totale dovuto €7.680,56 TAN fisso 6,52% TAEG 7,93%.
**Operazioni a premio valide fino al 27/11/2026. Con l'offerta Start e Plus hai Zurich Impianto Protetto per 5 anni, Regolamento qui; con l'offerta Prime hai Zurich Impianto Protetto per 10 anni, Regolamento qui.
Puoi produrre fino all'80% dell'energia che consumi con il tuo fotovoltaico dotato di accumulo. Il risparmio in bolletta può arrivare fino al 90%¹ per la componente energia.¹Scopri di più
Con le detrazioni puoi recuperare fino al 50% della spesa in 10 anni, o fino al 40% se vivi in un comune sotto i 50mila abitanti e aderisci a una comunità energetica, grazie al contributo a fondo perduto del PNRR².²Scopri di più
Puoi recuperare parte dei costi grazie al risparmio in bolletta, agli incentivi fiscali e al ritiro dedicato, meccanismo con cui vendi al GSE l’energia in eccesso³.³Scopri di più
Con l’impianto fotovoltaico, hai in omaggio la polizza Zurich Impianto Protetto⁴, contro i danni da furti, grandine ed eventi atmosferici.⁴Scopri di più
7 pannelli fotovoltaici monocristallini TrinaSolar
Con il Ritiro Dedicato vendi al GSE l’energia immessa in rete e ricevi un contributo per kWh
Progettazione, installazione e avvio inclusi⁶
Garanzia di 25 anni sui pannelli e 10 su inverter
Polizza multirischi Zurich Impianto Protetto in omaggio⁴
Offerta Start senza accumulo 3 kWp.
5.290€ IVA inclusa
Offerta Start senza accumulo 3 kWp.
Anticipo 2.645€ + 30,40€/mese per 120 mesi
TAEG 9,06% TAN fisso 6,52%
Prezzo del bene 5.290€
tot. dovuto 4.025,94€⁷ per un importo del credito di 2.645€.
Tot. anticipo + Tot. dovuto finanziamento: 6.670,94€
Offerta Start senza accumulo 3 kWp.
60,80€/mese per 120 mesi
TAEG 7,93% TAN fisso 6,52%
Prezzo del bene 5.290€
Importo tot. dovuto: 7.680,56€⁸
7 pannelli fotovoltaici monocristallini TrinaSolar
Batteria di accumulo da 6,2 kWh per usare la tua energia anche di notte + Ritiro Dedicato
Progettazione, installazione e avvio inclusi⁶
Garanzia di 25 anni sui pannelli e 10 su inverter
Polizza multirischi Zurich Impianto Protetto in omaggio⁴
Offerta Start con accumulo 3 kWp.
7.290€ IVA inclusa
Offerta Start con accumulo 3 kWp.
Anticipo 3.645€ + 41,90€/mese per 120 mesi
TAEG 8,45% TAN fisso 6,53%
Prezzo del bene 7.290€
tot. dovuto 5.408,44€¹⁰ per un importo del credito di 3.645€.
Tot. anticipo + Tot. dovuto finanziamento: 9.053,44€
Offerta Start con accumulo 3 kWp.
83,70€/mese per 120 mesi
TAEG 7,59% TAN fisso 6,50%
Prezzo del bene 7.290€
Importo tot. dovuto: 10.433,56€¹¹
Progettate per rispondere a ogni tua esigenza, puoi acquistarle e integrarle su qualsiasi offerta fotovoltaico.
Se vuoi capire quanti pannelli ti servono, la potenza dell’impianto e ricevere una stima dell’investimento, utilizza il configuratore.
Questo strumento ti guiderà passo per passo nella scelta dell’impianto sulla base delle caratteristiche della tua abitazione e delle tue abitudini di consumo.
I pannelli fotovoltaici alimentano la tua casa con l'energia del sole. Infatti, l'impianto cattura i raggi solari e li trasforma in energia elettrica. Migliore è l'esposizione solare, maggiore è l'energia accumulata dai pannelli e il rendimento dell’impianto.
E se piove? Nessun problema! La polizza Zurich Sole Protetto, in omaggio con le offerte Plus e Prime, ti assicura in caso di nuvole e brutto tempo un rimborso periodico per proteggere il rendimento del tuo impianto da un irraggiamento inferiore al previsto.
Inoltre, in base al fabbisogno energetico di casa tua, hai a disposizione diverse taglie di pannelli: 3, 4, 5, 6 e 10 kW.
Non conosci il fabbisogno energetico di casa tua? Usa il configuratore per capire la potenza impianto giusta per i consumi di casa tua.
Con un impianto fotovoltaico senza batteria di accumulo, l'energia generata durante il giorno dai pannelli fotovoltaici passa attraverso un inverter, il motore di ogni impianto, e viene trasformata in corrente elettrica che può essere utilizzata subito all'interno della tua abitazione. L'energia autoprodotta viene quindi consumata durante il giorno.
Con un impianto fotovoltaico con batteria di accumulo, l’energia può essere immagazzinata e utilizzata in un secondo momento, anche di notte. Con questo tipo di impianto hai quindi più autonomia energetica, un maggior risparmio in bolletta e recuperi l'investimento più velocemente rispetto all’impianto senza accumulo.
In base al tipo di impianto, l'energia autoprodotta e non consumata immediatamente può essere:
Gli impianti entrati in esercizio dopo il 29 maggio 2025 usufruiscono del Ritiro Dedicato (RID) che sostituisce lo Scambio sul Posto come meccanismo per la remunerazione da parte del GSE dell’energia immessa in rete.
Il Ritiro Dedicato – noto anche come RID – è un meccanismo di incentivazione semplificato che permette ai proprietari di ricavarne un guadagno da un impianto fotovoltaico immettendo nella rete elettrica nazionale l’energia prodotta in eccesso e ottenendo un incentivo calcolato in base alle condizioni economiche di mercato.
In pratica il GSE corrisponde al produttore un determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete.
I ricavi derivanti ai produttori dalla vendita al GSE dell'energia elettrica si sommano quindi a quelli conseguiti da alcuni meccanismi di incentivazione (detrazioni fiscali, incentivi per le CER).
Il Ritiro Dedicato si configura a tutti gli effetti come una vera e propria una vendita di energia da parte del titolare della Convenzione nei confronti del GSE e quindi costituisce reddito anche se non si esercita abitualmente attività commerciale.
Puoi consultare la pagina GSE sul Ritiro Dedicato.
Il servizio di installazione include:
Ti basta prenotare una visita gratuita e un nostro incaricato saprà proporti la soluzione più adatta alle tue esigenze sulla base delle caratteristiche della tua abitazione e delle tue abitudini di consumo per garantirti il miglior rendimento del tuo impianto.
Dal momento in cui il contratto con Plenitude Energy Services S.p.A. viene firmato alla effettiva installazione a casa dell’impianto passano circa 75 giorni, mentre dall’installazione all’allaccio effettivo trascorrono in media altri 120 giorni.
Il principale fattore che influisce sul rendimento di un impianto fotovoltaico è la capacità di irraggiamento della casa dovuta alla sua posizione, esposizione e condizioni meteo.
Per proteggere il rendimento del tuo impianto dal rischio di scarso irraggiamento, Plenitude ti offre in omaggio solo con le offerte Plus e Prime 3 anni di polizza Zurich Sole Protetto, che ti rimborsa se nella tua zona si verifica un’irraggiamento inferiore rispetto al previsto.
Inoltre, ci possono essere anche delle variazioni dovute dalla effettiva potenza del modulo scelto e dalla sua corretta manutenzione (intesa come pulizia e funzionalità dei componenti).
Gli impianti fotovoltaici residenziali hanno una durata che supera i 25 anni. La performance dei pannelli TrinaSolar alla fine del 30° anno è garantita per essere almeno dell’87,4% rispetto alla performance originale.
A incidere sulla durata dell’impianto è anzitutto la qualità dei componenti. Un impianto fotovoltaico ben progettato e con componenti di qualità ha una durata che in media raggiunge e supera i 20 anni (ad eccezione dell'inverter, che ha una durata inferiore). Una manutenzione periodica, effettuata con regolarità, aiuta a prolungarne la vita e può essere proposta dal fornitore dell’impianto.
I nostri partner tecnologici Tigo, Goodwe, SMA e TrinaSolar ti garantiscono la massima qualità dei materiali, per fare in modo che la vita utile del tuo impianto possa essere più longeva.
L’impianto fotovoltaico è un sistema che non prevede alcuna manutenzione continuativa, tranne nel caso in cui riscontrassi un calo di performance. In questa rara circostanza (in media tra l’1% e il 3% dei casi negli impianti su tetti inclinati) potrebbe essere necessaria la visita di un tecnico per controllare se ci siano dei problemi o se i pannelli fossero semplicemente sporchi a causa degli agenti atmosferici.
La garanzia tecnica offerta dai fornitori dei materiali sugli stessi varia a seconda del materiale e del fornitore.
La durata delle garanzie tecniche previste dai fornitori è la seguente:
Plenitude assolve l’obbligo di smaltimento dei rifiuti prodotti in fase di installazione, seguendo la Normativa RAEE (D.Lgs. italiano 49/2014) che disciplina la gestione dei rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, e che prevede una serie di obblighi e responsabilità a cui fabbricanti, rivenditori e produttori devono conformarsi. I moduli fotovoltaici, immessi sul mercato dal 12 aprile 2014, sono stati inseriti proprio in questa categoria, con una differenziazione tra domestici e professionali in base alla potenza nominale.
Il Bonus Ristrutturazioni prevede il rimborso del 50% della spesa sostenuta per installazione di impianti fotovoltaici, con e senza accumulo, nel limite massimo di 96.000€, suddiviso in 10 quote annuali tramite detrazioni annuali Irpef. Per poter ottenere la detrazione, l’impianto deve essere installato sulla prima casa e i pagamenti devono avvenire tramite bonifico dedicato, ossia un bonifico standard con causali specifiche.
Ecco le spese coperte:
Materiali e manodopera per l'installazione dell'impianto fotovoltaico, dell'accumulo e tutti gli accessori.
Spese per la progettazione dell'impianto e le prestazioni professionali collegate.
Compenso per le relazioni tecniche che garantiscano la conformità dell'impianto alle leggi vigenti.
Spese per perizie e sopralluoghi.
IVA.
Spese per l'imposta di bollo, i diritti pagati per le concessioni, l'autorizzazione e la comunicazione di inizio lavori.
Sistemi di ottimizzazione e monitoraggio della produzione di energia.
È importante sottolineare che per le seconde case dal 2025 la detrazione si riduce al 36% e il limite di spesa scende a 48.000 euro.
¹La riduzione dei costi in bolletta è da intendersi come riduzione teorica dei costi relativi alla componente energia in bolletta prevista per l'anno solare di riferimento, rispetto a quelli che si avrebbero in assenza di fotovoltaico. Per un impianto senza accumulo è pari al 50%; tale riduzione si verifica in corrispondenza di un prelievo di energia elettrica direttamente dall'impianto fotovoltaico nelle ore di produzione di energia. Per un impianto con accumulo è pari al 90% per una famiglia composta da 3 persone; tale riduzione si verifica in corrispondenza di un utilizzo ottimale dell'energia autoprodotta dall'impianto fotovoltaico, unito all'utilizzo nell'anno dell'energia prodotta e accumulata ora per ora fino a concorrenza con la capacità del sistema di accumulo.
²Bonus ristrutturazioni del 50% - Il Bonus Ristrutturazioni prevede il rimborso del 50% della spesa sostenuta per installazione di impianti fotovoltaici, con e senza accumulo, nel limite massimo di 96.000€, suddiviso in 10 quote annuali tramite detrazioni annuali Irpef. Per poter ottenere la detrazione, l’impianto deve essere installato sulla prima casa e i pagamenti devono avvenire tramite bonifico dedicato, ossia un bonifico standard con causali specifiche.
Ecco le spese coperte:
Contributo a fondo perduto fino al 40% - Se risiedi in un comune fino a 50.000 abitanti e aderisci a una Comunità Energetica, puoi richiedere il contributo a fondo perduto fino al 40%. Il contributo è soggetto a condizioni e limitazioni secondo quanto previsto dal decreto DM MASE del 7 dicembre 2023 n. 414 e ss.mm.ii. La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 30 novembre 2025.
³Per la remunerazione dell'energia immessa è possibile presentare una richiesta di accesso al Ritiro Dedicato (RID). Consiste nella cessione al GSE dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti che vi possono accedere. Il GSE corrisponde al produttore un determinato prezzo per ogni kWh immesso in rete. I ricavi derivanti dalla vendita al GSE dell'energia elettrica si sommano quindi a quelli conseguiti da alcuni meccanismi di incentivazione (detrazioni fiscali, incentivi per le CER). Puoi consultare la pagina GSE sul Ritiro Dedicato.
⁴Operazioni a premio valide fino al 27/11/2026 e rivolte ai consumatori maggiorenni, residenti o domiciliati nel territorio italiano che acquistano un Impianto fotovoltaico senza accumulo (Tuo) o con accumulo (Sempre Tuo). Il premio è la polizza multirischi “Zurich Impianto Protetto", soluzione assicurativa di Zurich Insurance Company LTD – Rappresentanza Generale per l’Italia in esclusiva per Plenitude – del valore di 45 €/anno (imposte escluse), che copre in caso di danni diretti da incendio, danni, furto, e danni indiretti, entrambi subiti dall’impianto fotovoltaico come specificato nelle Condizioni di Assicurazione. La durata del premio varia in base all’offerta acquistata. In omaggio con l'acquisto di un’offerta Start o Plus 5 anni di polizza, consulta il regolamento qui; in omaggio con l'acquisto di un’offerta Prime 10 anni di polizza, consulta il Regolamento qui.
⁵Autonomia raggiungibile da una famiglia tipo composta da 3 persone residenti a Torino, con consumo annuale di energia maggiore o uguale a 3.600 kWh/y con impianto fotovoltaico da 3 kWp, correttamente esposto e senza ombreggiamenti sito in zona con producibilità teorica di 1.392,71 kWh/kWp.
⁶Sono escluse dall’installazione standard eventuali opere edili e materiali aggiuntivi che dovessero risultare necessari per l’installazione dell’impianto (es. tetto integrato, canaline murate, ecc.); i costi di allacciamento alla rete elettrica sostenuti durante la presentazione della domanda di connessione alla rete locale degli impianti installati a carico di Plenitude Energy Services S.p.A.; eventuali oneri extra di sicurezza (es. sollevamento in quota oltre i 9 m); e lo smontaggio dei moduli a fine vita.
⁷Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato in 120 mesi valida dal 01/01/2026 al 31/03/2026 come da esempio rappresentativo su un prezzo del bene Impianto TUO Start potenza 3kWp di €5.290,00 e acconto di €2.645,00 TAN fisso 6,52% TAEG 9,06%, in 120 rate da €30,40 oltre le seguenti spese già incluse nel calcolo del TAEG: spese incasso e gestione rata €3 per ogni mensilità, imposta sostitutiva addebitata sulla prima rata €6,61, spese per comunicazioni periodiche (almeno una all'anno) €1,03. Importo totale del credito €2.645,00. Importo totale dovuto dal Consumatore €4.025,94. Decorrenza media della prima rata a 90 giorni. Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. ENI Plenitude S.p.A. Società Benefit opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva.
⁸Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato in 120 mesi valida dal 01/01/2026 al 31/03/2026 come da esempio rappresentativo: Prezzo del bene Impianto TUO Start €5.290, TAN fisso 6,52% TAEG 7,93%, in 120 rate da €60,80 oltre le seguenti spese già incluse nel calcolo del TAEG: spese incasso e gestione rata €3 per ogni mensilità, imposta sostitutiva addebitata sulla prima rata €13,23, spese per comunicazioni periodiche (almeno una all'anno) €1,03. Importo totale del credito €5.290. Importo totale dovuto dal Consumatore €7.680,56. Decorrenza media della prima rata a 90 giorni. Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. ENI Plenitude S.p.A. Società Benefit opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva.
⁹Autonomia raggiungibile da una famiglia tipo composta da 3 persone residenti a Torino, con consumo annuale di energia maggiore o uguale a 3.600 kWh/y con impianto fotovoltaico da 3 kWp e accumulo da 8 kWh, correttamente esposto e senza ombreggiamenti sito in zona con producibilità teorica di 1.392,71 kWh/kWp.
¹⁰Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato in 120 mesi valida dal 01/01/2026 al 31/03/2026 come da esempio rappresentativo su un prezzo del bene Impianto Sempre TUO Start potenza 3kWp di €7.290,00 e acconto di €3.645,00. TAN fisso 6,53% TAEG 8,45%, in 120 rate da €41,90 oltre le seguenti spese già incluse nel calcolo del TAEG: spese incasso e gestione rata €3 per ogni mensilità, imposta sostitutiva addebitata sulla prima rata €9,11, spese per comunicazioni periodiche (almeno una all'anno) €1,03 Importo totale del credito €3.645,00. Importo totale dovuto dal Consumatore €5.408,44. Decorrenza media della prima rata a 90 giorni. Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. ENI Plenitude S.p.A. Società Benefit opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva.
¹¹Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato in 120 mesi valida dal 01/01/2026 al 31/03/2026 come da esempio rappresentativo su un prezzo del bene Impianto Sempre TUO Start potenza 3kWp di €7.290,00. TAN fisso 6,50% TAEG 7,59%, in 120 rate da €83,70 oltre le seguenti spese già incluse nel calcolo del TAEG: spese incasso e gestione rata €3 per ogni mensilità, imposta sostitutiva addebitata sulla prima rata €18,23, spese per comunicazioni periodiche (almeno una all'anno) €1,03 Importo totale del credito €7.290. Importo totale dovuto dal Consumatore €10.433,56. Decorrenza media della prima rata a 90 giorni. Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. ENI Plenitude S.p.A. Società Benefit opera quale intermediario del credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva.
In tutti i casi è prevista l’applicazione di uno scoperto del 10% con minimo di 250€.
Scopri più dettagli su degrado d’uso al punto 4.4 delle Condizioni di assicurazione.
B) Demolizione e sgombero residui prodotti a seguito del sinistro
Hai un indennizzo fino al 10% di uno dei danni diretti elencati al punto A per demolire e trasportare alla discarica più adatta e vicina i residui dell’impianto che devono essere smaltiti.
C) Danni indiretti
Ricevi un importo giornaliero, una diaria di 30€/gg fino ad un massimo di 60gg dalla data di denuncia, come indennizzo delle perdite da interruzione o diminuzione della produzione di energia a causa di un sinistro, a condizione che:
In tutti i casi è prevista l’applicazione di una franchigia di 3 giorni.
La garanzia è operante anche se il danno diretto venga interamente indennizzato da altra Compagnia.
Per maggiori dettagli, incluse le simulazioni di calcolo dell’ammontare dell’indennizzo, leggi le Condizioni di assicurazione.
Operazioni a premio valide fino al 27/11/2026 e rivolte ai consumatori maggiorenni, residenti o domiciliati nel territorio italiano che acquistano un Impianto fotovoltaico senza accumulo (Tuo) o con accumulo (Sempre Tuo). Il premio è la polizza multirischi “Zurich Impianto Protetto", soluzione assicurativa di Zurich Insurance Company LTD – Rappresentanza Generale per l’Italia in esclusiva per Plenitude – del valore di 45 €/anno (imposte escluse), che copre in caso di danni diretti da incendio, danni, furto, e danni indiretti, entrambi subiti dall’impianto fotovoltaico come specificato nelle Condizioni di Assicurazione. La durata del premio varia in base all’offerta acquistata. In omaggio con l'acquisto di un’offerta Start o Plus 5 anni di polizza, consulta il regolamento qui; in omaggio con l'acquisto di un’offerta Prime 10 anni di polizza, consulta il Regolamento qui.
Corrispettivi luce:
Iniziativa promozionale riservata a chi acquista un impianto fotovoltaico presso i negozi della rete Eni Plenitude e contestualmente sottoscrive Trend Casa Plus, offerta luce valida fino al 10/04/2025. Il Corrispettivo luce Index e il contributo al consumo per la luce costituiscono rispettivamente, al netto delle imposte, il 57% circa e il 8% circa della spesa annuale per un cliente tipo. Il Corrispettivo luce Index corrisponde al prezzo all'ingrosso che viene aggiornato mensilmente e corrisponde, per ciascun mese di fornitura, alla media mensile del PUN (Prezzo Unico Nazionale dell'energia elettrica) determinato dal gestore dei mercati energetici. Le voci di Commercializzazione e Vendita pesano lo 0% della spesa annua ante imposte di un cliente tipo. Le condizioni economiche delle offerte Eni Plenitude sono soggette a variazioni. Per termini e condizioni consulta le Condizioni Economiche di Trend Casa Plus.
Progettate per rispondere a ogni tua esigenza, puoi acquistarle e integrarle a qualsiasi offerta fotovoltaico.
Solo se scegli l’offerta fotovoltaico Plus o Prime, in omaggio per te Zurich Sole Protetto, la prima polizza che ti rimborsa se non produci l’energia prevista a causa di nuvole e brutto tempo. L’innovativa soluzione assicurativa, completamente digitale e unica sul mercato italiano, è pensata da Zurich in esclusiva per Plenitude.
Consulta l'andamento dell'irraggiamento solare atteso nella tua zona sul sito dedicato. La stima è fornita da un ente certificato terzo "Oracolo", che calcola il sole previsto in base ai dati metereologici raccolti dal gennaio 2005.
Controlla in tempo reale, sul sito dedicato, l'irraggiamento effettivo dei casa tua e il discostamento dalla previsione**.
Se l'irraggiamento solare effettivo del tuo impianto è più basso di quello previsto, ottieni un bonifico automatico ogni 6 mesi, a partire da 1€, sul tuo conto corrente.