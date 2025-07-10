Dalla tua Area Personale
Selezionando la linea da disattivare, clicca su Gestisci e poi su Disdici contratto.
La richiesta di recesso o disdetta comporta la cessazione del contratto avente ad oggetto la fornitura dei servizi di connettività su rete fissa da parte di Plenitude e dell’erogazione del servizio, che non potrà più essere utilizzato fino alla sottoscrizione di un nuovo contratto. con Plenitude.
Il diritto di recesso o di disdetta del contratto possono essere esercitati attraverso i seguenti canali:
Selezionando la linea da disattivare, clicca su Gestisci e poi su Disdici contratto.
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Scopri tutti i modi per contattare i nostri operatori, anche in Lingua Italiana dei Segni.
Ai sensi della normativa applicabile, puoi esercitare il diritto di ripensamento recedere dal contratto senza alcun costo e senza dover fornire nessuna motivazione entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, oppure entro 30 giorni in caso di conclusione del contratto a seguito di visita presso la tua abitazione.
Pertanto, se hai sottoscritto una nuova offerta con Plenitude ma non sei convinto, puoi esercitare il diritto di ripensamento, così come previsto dal Codice del Consumo e dalle tue Condizioni Generali di Contratto.
Puoi comunicarci la tua intenzione di esercitare il diritto di ripensamento entro i termini sopra indicati anche attraverso uno dei seguenti canali:
Se hai richiesto l’attivazione immediata del servizio Plenitude Fibra (ossia prima della conclusione del termine entro cui poter esercitare il diritto di ripensamento) potrai comunque esercitare il diritto di ripensamento, ma Plenitude può addebitarti un importo proporzionale a quanto ti è stato fornito fino al momento in cui hai comunicato la tua intenzione di esercitare il diritto di ripensamento. L’esercizio del diritto di ripensamento non comporterà il ripristino automatico del rapporto con il tuo precedente operatore, che dovrai richiedere direttamente all’operatore scelto, ma determinerà la cessazione del servizio da parte di Plenitude.
Scarica qui il modulo per il ripensamento.
Per qualsiasi informazione, puoi contattare il nostro servizio clienti fibra al numero 800.900.700, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 22 esclusi i festivi.
Se non riconosci il contratto o se ritieni di non aver mai sottoscritto Plenitude Fibra, ti invitiamo a inviarci una segnalazione o un reclamo. Il nostro team si impegnerà a gestire la tua richiesta nel più breve tempo possibile.
Per inviare la segnalazione o il reclamo, puoi accedere a questo link.
Puoi effettuare una contestazione se rilevi irregolarità o discrepanze nel contratto che hai concluso o nell’attivazione del servizio. In questo caso puoi anche chiedere l’annullamento del contratto senza costi aggiuntivi.
In conformità con la normativa vigente, se il servizio presenta discrepanze significative, continuative o frequentemente ricorrenti agli standard dichiarati nella Carta dei Servizi o nel PDF sulla trasparenza tecnica, hai il diritto di recedere dal contratto nel rispetto di quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto qui scaricabili. In alternativa, potrai ricevere un indennizzo nel rispetto di quanto previsto dalla Carta dei Servizi.
Per inviare la segnalazione o il reclamo, puoi accedere a questo link.
Puoi recedere o disdire il tuo contratto Plenitude Fibra con un preavviso di almeno 30 giorni. In questo modo, al termine del periodo contrattuale o, in caso di recesso, alla scadenza dei 30 giorni il contratto Plenitude Fibra verrà cessato e non sarà rinnovato.
Puoi recedere o disdire il tuo contratto:
Assicurandoti di rispettare i tempi previsti per il preavviso, come indicato nelle condizioni contrattuali.
Sì, la cessazione anticipata del servizio Plenitude Fibra potrebbe comportare dei costi, che dipendono dalla durata del tuo contratto e dal rispetto dell’eventuale periodo minimo vincolato previsto dal contratto. Pertanto, il recesso anticipato del contratto potrebbe comportare l’applicazione di costi aggiuntivi.
Ti consigliamo di consultare il contratto per verificare le condizioni specifiche o di contattare il servizio clienti per maggiori dettagli.
La cessazione del contratto sarà efficace entro 30 giorni dalla ricezione della tua richiesta di recedere o disdire il contratto. La richiesta dovrà essere debitamente compilata e corredata da tutta la documentazione richiesta.
In caso di cessazione del servizio Plenitude Fibra, il modem rimarrà di tua proprietà e non vi sarà alcun obbligo di restituzione del modem. Se intendi smaltirlo, ti invitiamo a farlo correttamente seguendo le normative, anche locali, per il riciclaggio dei dispositivi elettronici, così da contribuire alla tutela dell’ambiente.
Puoi verificare lo stato della tua richiesta di recesso o disdetta contattando il nostro servizio clienti o accedendo alla tua Area Personale.
Per ulteriori informazioni, puoi scaricare e consultare le condizioni generali di contratto.