Diritto di Ripensamento

Ai sensi della normativa applicabile, puoi esercitare il diritto di ripensamento recedere dal contratto senza alcun costo e senza dover fornire nessuna motivazione entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, oppure entro 30 giorni in caso di conclusione del contratto a seguito di visita presso la tua abitazione.

Pertanto, se hai sottoscritto una nuova offerta con Plenitude ma non sei convinto, puoi esercitare il diritto di ripensamento, così come previsto dal Codice del Consumo e dalle tue Condizioni Generali di Contratto.

Puoi comunicarci la tua intenzione di esercitare il diritto di ripensamento entro i termini sopra indicati anche attraverso uno dei seguenti canali:

Inviandoci il modulo di ripensamento allegato alle condizioni generali di contratto o scaricabile qui , oppure qualsiasi altra dichiarazione idonea attraverso la tua Area Personale di Plenitude Contattando il servizio clienti Recandoti presso un Eni Plenitude Store

Se hai richiesto l’attivazione immediata del servizio Plenitude Fibra (ossia prima della conclusione del termine entro cui poter esercitare il diritto di ripensamento) potrai comunque esercitare il diritto di ripensamento, ma Plenitude può addebitarti un importo proporzionale a quanto ti è stato fornito fino al momento in cui hai comunicato la tua intenzione di esercitare il diritto di ripensamento. L’esercizio del diritto di ripensamento non comporterà il ripristino automatico del rapporto con il tuo precedente operatore, che dovrai richiedere direttamente all’operatore scelto, ma determinerà la cessazione del servizio da parte di Plenitude.

Scarica qui il modulo per il ripensamento.

Per qualsiasi informazione, puoi contattare il nostro servizio clienti fibra al numero 800.900.700, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 22 esclusi i festivi.