La non disalimentabilità di una fornitura di energia elettrica ad uso domestico è subordinata alla presenza all’interno dell’abitazione di apparecchiature considerate salvavita. Affinché la tua fornitura rientri in questa condizione, ovvero non possa subire la sospensione dell’erogazione dell’energia, è necessario inviare un’autocertificazione (Dichiarazione Sostitutiva) che attesti la presenza di una persona che utilizza apparecchiature elettromedicali, alimentate con l’energia elettrica, necessarie per la sua esistenza in vita. In assenza di tale documentazione non è possibile recepire la richiesta di non disalimentabilità. Da questa pagina puoi scaricare il Modulo di Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà, come da articoli di legge 38 e 47 del DPR n°445/2000, da inviarci compilato e corredato della copia fronte/retro del documento identità del dichiarante. Se il dichiarante NON coincide con l’intestatario della fornitura è necessario allegare il documento d’identità del dichiarante e dell’intestatario della fornitura. Alla Dichiarazione deve essere allegata la certificazione dell’ASL locale – o organo equivalente – che attesta la presenza di un apparato di cura alimentato con energia elettrica indispensabile per la sopravvivenza. Puoi effettuare il caricamento online, tramite il nostro sito, usando il link www.eniplenitude.com/scrivici. Una volta eseguito l’accesso, dovrai confermare i dati personali selezionando le tre voci: “Devo inviare dei documenti” > “Contratti e modifiche contrattuali” > “Comunicazione di cliente non disalimentabile". Non dimenticare di caricare la documentazione richiesta e confermare con “Invio”, allegando sia il modulo compilato che i relativi allegati in un’unica richiesta! Nell’inviare i file, considera che i formati accettati sono i seguenti: PDF, JPG, PNG, TIFF (dimensione massima totale di 2MB).