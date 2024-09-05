Come Funziona una Pompa di calore: la nostra guida

Pompa di calore: i diversi modelli

Un impianto a pompa di calore può essere classificato in modi diversi in base alla differente fonte di energia impiegata.

Aria: assorbe il calore dall'ambiente esterno e lo trasferisce o all’aria, come accade nei tantissimi impianti di climatizzazione domestici, oppure all’acqua dell’impianto di riscaldamento. Nel primo caso l’impianto pompa di calore sarà classificato come aria - aria, nel secondo aria - acqua.

Terreno: il calore viene estratto in profondità utilizzando campo collettori o sonde geotermiche che possono penetrare nel terreno anche per decine di metri. Questo tipo di riscaldamento pompa di calore, classificato come geotermico o terra-acqua, è molto efficiente perché la terra in profondità è calda, molto più dell’aria. Ecco perché questi modelli sono molto diffusi ad esempio nel Nord Europa. Purtroppo però costano di più e, soprattutto, necessitano di una progettazione più complessa, di trivellazioni e di alcuni permessi ad hoc. Sono comunque ideali in strutture medio grandi.

Acque sotterranee: in questo caso il calore è estratto dalle acque delle falde, veri e propri accumulatori naturali che possono garantire una temperatura di 10 / 12 °C in tutti i momenti dell’anno. Questo tipo di impianto a pompa di calore, conosciuto come acqua-acqua, è quindi molto efficiente ma prevede importanti costi nelle perforazioni, permessi speciali e soprattutto la sua realizzazione dipende anche dalla qualità dell’acqua e dalla tipologia di falda.

Oltre a questi tre modelli di riferimento, esiste un sistema ibrido che nasce dall'unione di caldaia a condensazione e pompa di calore che lavorano insieme sulla base delle esigenze dell'abitazione. Si adatta bene ai circuiti domestici tradizionali, basati sulle alte temperature, e alle condizioni di freddo estremo. Ad oggi rappresenta il modello più installato: leggi qui il nostro approfondimento.