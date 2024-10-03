I nostri accordi di interoperabilità

Di seguito è disponibile una lista degli operatori di mobilità elettrica con cui Plenitude è interoperabile, in Italia e in Europa. I punti di ricarica dei seguenti partner o aggregatori sono disponibili sull’app Plenitude On The Road. Si precisa che l’elenco è soggetto ad aggiornamenti in corso d’opera, per garantire la massima completezza e accuratezza delle informazioni fornite.