I nostri accordi di interoperabilità

Di seguito è disponibile una lista degli operatori di mobilità elettrica con cui Plenitude è interoperabile, in Italia e in Europa. I punti di ricarica dei seguenti partner o aggregatori sono disponibili sull’app Plenitude On The Road. Si precisa che l’elenco è soggetto ad aggiornamenti in corso d’opera, per garantire la massima completezza e accuratezza delle informazioni fornite.

  • A2A e-mobility
  • Acciona Recarga S.L.
  • Acea Innovation
  • Allego B.V.
  • Atlante
  • Electriease
  • Bosch Charging Solutions GmbH
  • CEZ, a.s.
  • Chargecloud Gmbh
  • Chargy
  • Duferco Energia
  • Edison Next
  • EDP Clientes
  • E-Flux B.V.
  • Electra SAS
  • Electrip Italy
  • ElectroMaps
  • Emobitaly
  • EnBW mobility+ AG & Co. KG
  • Endesa X Way
  • Enel X Way Italia
  • CEE - Consorzio Esperienza Energia
  • EVWay-Route220
  • Fastned B.V.
  • Free To X
  • Gilbarco Veeder-Root
  • GreenFlux Assets B.V.
  • Has To Be
  • Hera Comm
  • Iberdrola Clientes
  • Ionity
  • IPlanet (Italiana Petroli SpA) as CPO
  • Mer Germany
  • Move Mobility AG
  • Neogy
  • The New Motion B.V.
  • NRG Accounting B.V.
  • Petrol d.o.o., Croatia
  • Petrol d.d. Slovenia
  • Power Dot
  • Powy
  • Repower AG
  • Repower Vendita Italia
  • SMATRICS GmbH & Co KG
  • Spirii
  • Threeforce B.V.
  • Vaylens
  • Virta
  • Volkswagen Group Charging GmbH
  • Wenea Emobility Services S.L.
  • Wien Energie
  • Zunder

Inquadra il QR Code con il tuo smartphone per scaricare l'app Plenitude On the Road.

Inizia a fare il pieno di energia.

Scansiona qui con la fotocamera del telefono per scaricare l'app mobile

La trovi anche sui principali store online:

Clicca per andare allo store Clicca per andare allo store