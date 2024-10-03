I nostri accordi di interoperabilità
Di seguito è disponibile una lista degli operatori di mobilità elettrica con cui Plenitude è interoperabile, in Italia e in Europa. I punti di ricarica dei seguenti partner o aggregatori sono disponibili sull’app Plenitude On The Road. Si precisa che l’elenco è soggetto ad aggiornamenti in corso d’opera, per garantire la massima completezza e accuratezza delle informazioni fornite.
- A2A e-mobility
- Acciona Recarga S.L.
- Acea Innovation
- Allego B.V.
- Atlante
- Electriease
- Bosch Charging Solutions GmbH
- CEZ, a.s.
- Chargecloud Gmbh
- Chargy
- Duferco Energia
- Edison Next
- EDP Clientes
- E-Flux B.V.
- Electra SAS
- Electrip Italy
- ElectroMaps
- Emobitaly
- EnBW mobility+ AG & Co. KG
- Endesa X Way
- Enel X Way Italia
- CEE - Consorzio Esperienza Energia
- EVWay-Route220
- Fastned B.V.
- Free To X
- Gilbarco Veeder-Root
- GreenFlux Assets B.V.
- Has To Be
- Hera Comm
- Iberdrola Clientes
- Ionity
- IPlanet (Italiana Petroli SpA) as CPO
- Mer Germany
- Move Mobility AG
- Neogy
- The New Motion B.V.
- NRG Accounting B.V.
- Petrol d.o.o., Croatia
- Petrol d.d. Slovenia
- Power Dot
- Powy
- Repower AG
- Repower Vendita Italia
- SMATRICS GmbH & Co KG
- Spirii
- Threeforce B.V.
- Vaylens
- Virta
- Volkswagen Group Charging GmbH
- Wenea Emobility Services S.L.
- Wien Energie
- Zunder