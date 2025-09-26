Menu a tendina MENU

BANDI E INCENTIVI

Consulenza e opportunità per l’energia del futuro

Plenitude ti offre un supporto completo per aiutarti a sfruttare al meglio le agevolazioni previste dalla normativa per realizzare i tuoi progetti in modo innovativo ed efficace.

Perché affidarsi a Plenitude?

Insieme, trasformiamo la complessità degli incentivi in un’opportunità semplice da cogliere.

  • 1

    Consulenza strategica

    Monitoriamo costantemente il contesto normativo per aiutarti a identificare le opportunità più vantaggiose per massimizzare i tuoi progetti di efficientamento energetico.
  • 2

    Supporto nella richiesta degli incentivi

    Progettiamo l’intervento di efficientamento energetico in linea con le specifiche richieste dall’incentivo, predisponiamo la documentazione necessaria e ti supportiamo nella pratica di accesso agli incentivi.
  • 3

    Realizzazione dell’intervento di efficientamento energetico

    Realizziamo l’intervento di efficientamento energetico in linea e nei tempi richiesti dall’incentivo, offrendo soluzioni innovative e integrate.

Scopri i bandi e le iniziative agevolate

Plenitude ti supporta nell’accesso agli incentivi, per fare insieme la differenza.

SUPPORTO plenitude ATTIVO

Energivori

  • Imprese ammesse:
    Elettrivore:     consumo annuo > 1 GWh oltre ai requisiti art. 3 DL 131/23
    Gasivore: consumo annuo > 1 GWh (≈94.582 Smc) oltre ai requisiti DM 541/2021

  • Agevolazioni riguardanti la riduzione di una parte degli oneri generali di sistema

  • Finestra di adesione: apertura ottobre 2025 (sessione ordinaria per annualità 2026)

Servizio proposto da Plenitude

Supporto per la presentazione della pratica annuale sul portale CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) sia per nuove pratiche e che per il mantenimento della qualifica di Elettrivoro e/o Gasivoro e per la successiva rendicontazione.

Contattaci
Supporto Plenitude terminato

Transizione 5.0

  • Credito d’imposta fino al 45% della spesa sostenuta, riconosciuto all’ottenimento della riduzione dei consumi energetici del sito produttivo (approfondimento)

  • La progettazione dell’intervento di efficientamento energetico deve essere certificata ex ante ed ex post da un valutatore indipendente (EGE o ESCo)

  • Finestra di adesione: 01/01/2025 – 31/12/2025

Servizio proposto da Plenitude

Progettazione e installazione sia del sistema di monitoraggio (consumi elettrici e termici), che dell’impianto fotovoltaico, completano le attività il servizio di consulenza per il rilascio delle certificazioni e il supporto nella gestione e presentazione della pratica.

CONCLUSO

Agrisolare

Servizio proposto da Plenitude

Supporto alla gestione e presentazione dell’istruttoria per l’accesso agli incentivi e successiva rendicontazione, corredata dalla progettazione e realizzazione sia dell’impianto fotovoltaico che dei sistemi di accumulo e dei dispositivi di ricarica per la mobilità sostenibile.

CONCLUSO

Energy Release

  • L'Energy Release è un meccanismo finalizzato a favorire l'installazione di nuova capacità di generazione di energia elettrica da fonti rinnovabili realizzata da clienti finali energivori.

  • La misura prevede un periodo di anticipazione di durata pari a 36 mesi, durante il quale il GSE cede l'energia nella sua disponibilità alle imprese energivore in cambio dell'impegno alla realizzazione di impianti rinnovabili attraverso i quali verrà restituita, nei venti anni successivi, l'energia anticipata. Il prezzo di cessione è pari a 65€/MWh.

  • Finestra di adesione: 14/11/24 – 03/03/25 link al sito GSE (Gestore dei Servizi Energetici)

Servizio proposto da Plenitude

Plenitude ha agito come soggetto aggregatore per la partecipazione alla procedura di assegnazione dell’incentivo, assumendo l’obbligo di restituzione dei volumi di energia elettrica relativi ai clienti che ha aggregato.

Altri servizi Plenitude

Con Plenitude hai tutte le soluzioni necessarie per migliorare la qualità e l'efficienza dell'energia del tuo condominio e della tua azienda.

Efficientamento energetico

Rendi la tua impresa più efficiente.

Fotovoltaico Condominio

Grazie ai nostri impianti fotovoltaici, puoi ridurre i costi e migliorare l’efficienza energetica.

Fotovoltaico PMI e Grandi Aziende

Dalla progettazione fino alla messa in funzione, verrai sempre affiancato dalla nostra esperienza per realizzare un impianto in linea con le tue esigenze.

Chiamaci per ricevere una consulenza personalizzata

  • 1

    Da telefono fisso: 800 900 400

    Dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 18:00 (festivi esclusi)

  • 2

    Da cellulare: 02-444130

    Dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 18:00 (festivi esclusi) con costo variabile in base al tuo piano tariffario