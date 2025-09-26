Energivori
-
Imprese ammesse:
Elettrivore: consumo annuo > 1 GWh oltre ai requisiti art. 3 DL 131/23
Gasivore: consumo annuo > 1 GWh (≈94.582 Smc) oltre ai requisiti DM 541/2021
-
Agevolazioni riguardanti la riduzione di una parte degli oneri generali di sistema
-
Finestra di adesione: apertura ottobre 2025 (sessione ordinaria per annualità 2026)
Servizio proposto da Plenitude
Supporto per la presentazione della pratica annuale sul portale CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) sia per nuove pratiche e che per il mantenimento della qualifica di Elettrivoro e/o Gasivoro e per la successiva rendicontazione.