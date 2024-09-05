Edison, l’inventore-imprenditore che ha illuminato il mondo

Thomas Edison, l’uomo che ha “illuminato” il mondo

Successivamente realizzò il laboratorio di ricerca di Menlo Park, il primo istituto nato con l’obiettivo di “produrre” innovazione tecnologica. Questo fu il periodo della grande svolta: all’interno del laboratorio con una straordinaria visione paradigmatica fu capace di coniugare il processo dell’invenzione con la produzione industriale. Proprio a Menlo Park, nel 1879 Edison registrò il brevetto della lampada elettrica a incandescenza. In realtà, non fu il primo ad inventarla: si erano già attivati alcuni inventori come Alessandro Cruto, Joseph Swan e William Sawyer. Edison tuttavia riuscì prima degli altri a commercializzare il prodotto, a portarlo a tutta la popolazione. Un altro brevetto importante è quello del sistema di distribuzione dell’energia elettrica, che nel 1882 fu installato a New York. Nello stesso anno fece realizzare la prima centrale elettrica sfruttando le cascate del Niagara, un sistema che aiutò parecchio i paesi poveri di carbone come l’Italia. Sempre in questi anni a New York, Edison conobbe Nikola Tesla al quale affidò il compito di ottimizzare il generatore di corrente continua della sua società. I due scienziati ebbero fin da subito divergenze di vedute e smisero presto di collaborare; il mito vuole che i due scienziati abbiano rinunciato al Nobel per non doverne condividere i meriti.