Energia per tutti

Decreto Bollette 2026
Cosa prevede e quali vantaggi porta a famiglie e imprese.
Cosa prevede e quali vantaggi porta a famiglie e imprese.
Con il City Wave di City Life si inaugura una nuova concezione di città.
Godersi l’ambiente circostante senza stravolgerlo ma anche valorizzare le culture locali.
Originali e a energia solare: ecco gli oggetti di cui non potete più fare a meno.
Cosa sapere sulle bici elettriche, quanto costano e perché le vendite sono in aumento.
Scopri come ricaricare un’auto elettrica e quanto costa ricaricarla.
Plenitude è partner di Bergamo Capitale Italiana della Cultura 2023, scopri gli eventi.
Scopri il progetto di Plenitude in collaborazione con Caritas Italiana.
Il 25 Novembre ricorre ogni anno la Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne.
Leggi cos'è il Punto di Scambio Virtuale e come incide sui costi della bolletta del gas.
La call4innovation per massimizzare l’integrazione dei business e accelerare il traguardo.
Scopri come alimentare le tue scelte consapevoli attraverso la nostra esperienza.
Resta in vigore fino al 31 dicembre 2020 il Bonus facciate.
Storia dell'inventore Thomas Alva Edison.
Fisico, scienziato, inventore, Tesla incarna la figura del genio moderno.
Scienziato e politico statunitense, Benjamin Franklin grande innovatore del Settecento.
Cause e pericoli da conoscere per prevenire gli incidenti domestici.
Come leggere il contatore elettromeccanico o elettronico.
Scopri le detrazioni fiscali di Ecobonus, Sismabonus e Superbonus.
Differenze e opportunità tra Mercato libero e Mercato tutelato.
Come utilizzare l'efficienza energetica nello sport.
Sbarca in laguna il cortometraggio diretto da Lorenzo Cassol e prodotto da Plenitude.
Come beneficiarne e risparmiare con una colonnina di ricarica a casa.
Risparmio, comodità ed efficienza: i vantaggi del Bonus Colonnine Domestiche.