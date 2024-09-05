Come migliorare la classe energetica di una casa

La direttiva Ue e la situazione italiana

L'Unione Europea ha messo in cima alla lista dei suoi obiettivi la realizzazione della cosiddetta “Direttiva green” sulle abitazioni, tuttora in fase di discussione con gli Stati membri. Nonostante le modifiche che potranno avvenire a livello dei singoli ordinamenti nazionali, la direzione è chiara: migliorare le prestazioni energetiche degli edifici residenziali e non solo. Questo significa cambiare radicalmente il panorama residenziale italiano che per la maggior parte sconta il boom edilizio degli anni Sessanta e Settanta, quando ancora non esistevano norme sul risparmio energetico. Secondo dati Ance (Associazione nazionale dei costruttori) inseriti nel report La transizione ecologica degli immobili in Italia del 25 luglio 2023 su 12,2 milioni di edifici residenziali, circa 9 milioni rientrano nelle classi più energivore (E, F e G), di conseguenza circa il 73% del patrimonio immobiliare residenziale italiano necessita una riqualificazione energetica. Non è però il caso di fasciarsi la testa: migliorare l'efficienza energetica della propria abitazione potrà diventare anche un investimento proficuo, grazie a una serie di detrazioni fiscali previste per legge, risparmio nei costi di gestione dell'immobile e aumento di valore dell'abitazione.